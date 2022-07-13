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Курс Эфира может обвалиться ниже $1000, а спасти криптовалюту должен Виталик Бутерин и PoS
Причин для роста Эфира пока нет, но многое может измениться в результате хороших новостей о переходе криптовалюты на стейкинг
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За второй квартал 2022 года рынок криптовалют столкнулся с несколькими вызовами, в результате чего курс Биткоина рухнул больше чем в 2 раза, а перспектив для роста нет. При этом в прессе не утихают баталии между сторонниками более реалистичных взглядов на будущее цифровых активов и теми, кто ожидает рекордных прибылей и резкого ценового скачка. Сегодня стало известно о позиции директора по стратегии Coinshares Мельтем Демирорс. Дама уверена, что в течение 24 месяцев первая криптовалюта достигнет новых ценовых максимумов, по сравнению с которыми 65 000 долларов за 1 монетку покажутся несерьёзными. При этом эксперт полагает, что подобному исходу будет предшествовать ценовой шторм и затяжной кризис альткоинов. 

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По её словам, сам Биткоин может упасть до 14 000 долларов, а большая часть всех альтернативных токенов и вовсе исчезнет. Рынок перегрет, а новые подзаконные акты, которые разрабатывают в США и ЕС, в первую очередь подразумевают контроль. Чиновники хотят получить все рычаги управления, а значит встретят сопротивление. Нет никаких сомнений, что основная масса разработчиков и бирж пойдёт на уступки правительству США, но многим это уже не поможет, ведь ожидается сильный отток инвестиций из альткоинов, а создатели криптовалют не смогут и не захотят спасать свои детища за счёт реальных денег, находящихся на их кошельках. Мельтем Демирорс констатирует, что рынку не нужно так много криптовалют, а очищение пойдёт на пользу наиболее ценным активам. Это значит, что инвесторы выведут свои деньги из сомнительных токенов, что позволит насытить Биткоин и Эфир финансами. 

Судя по высказываниям Мельтем Демирорс, рынок криптовалют ещё долго будет штормить. Спорить с её прогнозами бесполезно, поскольку мы даже не представляем, что ждёт Европу этой зимой. Есть слишком много дополнительных переменных, каждая из которых может оказать негативное влияние на экономическую ситуацию. Как вы уже знаете, евро впервые за 20 лет сравнялся с долларом по цене, а аналитики ожидают дальнейшего падения европейской валюты. Это несёт обесценивание накоплений обычных граждан, снижение покупательской способности и подорожание основных продуктов. Прибавьте к этому высокие цены на энергоносители, и вы получите миллионы людей, которых сыр и колбаса интересуют в разы больше, чем сомнительные криптовалюты. Но это только один вариант, ведь даже без участия сторонних сил всё развивается не лучшим образом. 

Как вы понимаете, есть большая разница между долгосрочными прогнозами и реальным положением дел. Известно, что в начале 2022 года количество активных адресов в блокчейне Эфира достигало 9 миллионов единиц. Тогда казалось, что всё ещё впереди, а данные преподносились как победа. Эксперты указывали на то, что это и есть главный критерий здоровья и силы криптовалюты. Что же, сегодня самое время говорить о том, что Эфир болен, 12 июля было зафиксировано рекордное падение адресов до 6 миллионов. Аналитики фиксируют резкое снижение интереса ко второй криптовалюте. И это не локальные изменения, а системный фактор, свидетельствующий о том, что общество устало от обсуждения волатильности Биткоина. 

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Есть мнение, что дополнительным стимулом для роста Эфира может стать переход на алгоритм PoS, что слегка растопит криптозиму и приведёт к небольшой оттепели. Это значит, что многое зависит от Виталика Бутерина и команды разработчиков. Ожидается, что очередная порция новостей на эту тему придёт к началу августа. Ну а пока есть все основания ожидать снижения курса Эфира ниже 1000 долларов. Если это случится, то может возникнуть очередной кризис, когда майнеры начнут сливать добытые монеты, пытаясь отбить инвестиции и траты на электроэнергию. Ну и не забывайте, что далеко не везде электричество стоит также дёшево, как России. 

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#криптовалюты #биткоин #эфир
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