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Рубль сильно подорожал, а евро демонстрирует рекордное падение на фоне роста инфляции в ЕС
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Евро уже давно стал второй резервной валютой после доллара, позволяя инвесторам и даже странам минимизировать риски за счёт диверсификации накоплений. При этом изначально было решено, что европейская валюта будет стоить дороже доллара, а в последние 20 лет соотношение сохранялось на отметке 1.1 к 1 в пользу евро. Учтите, что у еврозоны нет таких гигантских кредитных обязательств, как у США, поэтому экономика Евросоюза считалась более стабильной. Можно сказать, что между регионами сохранялся паритет, а обе стороны устраивал статус-кво, поэтому положение не должно было измениться. Возможно, следующие 20 лет всё оставалось бы по прежнему, если бы европейские политики не перестали бы следовать собственным интересам. 

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Сегодня у руля Германии и Франции люди, для которых слово США имеет решающее значение, а интересы народа стоят даже не на втором месте. Антироссийские санкции привели к обратному эффекту, ведь вместо уничтожения экономики РФ мы видим в некоторых европейских странах инфляцию выше 20%. Удивительно, но это не охлаждает пыл горячих голов, а последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Сегодня впервые за 20 дней курс евро опустился до отметки, которая наблюдалась в 2002 году, что позволило сравняться с долларом. Эксперты отмечают, что причина не только в падении экономики, но и в газовой войне, которая сегодня вот-вот разразится на континенте. Есть мнение, что после 21 июля Северный поток не будет запущен, а в Германии всё так плохо, что там добились возврата турбины в РФ для увеличения прокачки по Северному потоку. Возвращаясь к курсу, евро стоит обратиться к мнению Джорджа Саравелоса, занимающего пост главы департамента валютных исследований Deutsche Global. Он отмечает, что к концу 2022 года доллар выйдет вперёд, а курс европейской валюты достигнет 0.95 в пользу американских денег. 

Но всё это происходит где-то далеко, а жителей РФ в первую очередь интересует курс национальной валюты. Если вы ещё не забыли, то несколько недель назад рубль так сильно подорожал, что возникли риски недополучения бюджетом триллионов рублей. Дошло до того, что некоторые аналитики заявляли о том, что вскоре за 1 доллар будут давать 30 рублей. 6 июля за 1 доллар давали больше 63 рублей, что стало настоящим антирекордом, ну а во вторник курс рубля снова пошёл вверх. В какой-то момент за 1 доллар давали меньше 58 рублей, но к концу торгов курс вернулся на отметке 59 рублей за 1 доллар США. Сложно сказать, куда двинется рубль на этой неделе, поскольку на ближайшие дни со стороны Центробанка России не предусмотрены никакие валютные ограничения. А между тем проблемы в экономике РФ никуда не делись. 

Напомним, сегодня в страну поступает намного больше валюты, чем тратится. Налицо перекос, а параллельный импорт пока не вышел на свои максимальные позиции. В стране наблюдается большой дефицит санкционной продукции. Ожидается, что в ближайшее время усилия правительства позволят расшевелить экономику, что приведёт к повышению спроса на доллары, а предприниматели запустят все необходимые торговые механизмы. Очевидно, что параллельный импорт принесёт свою пользу, но рассчитывать на него в полной мере не приходится. Ну а пока мы отметим, что на стоимости санкционных товаров укрепление курса рубля никак не сказалось. 

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Кстати, сегодня европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс похвастался огромной суммой замороженных российских активов. По его словам, на территории Евросоюза заморожены 13.8 миллиарда евро. При этом больше 12 миллиардов приходится на 5 стран. Очевидно, что речь идёт о деньгах, которые могли помочь российской экономике выйти из кризиса. Ну а в Европе не стремятся идти на попятную. Даже стремительно дешевеющий курс евро и резкое падение экономики пока не останавливает русофобов. Дидье Рейндерс заявил, что нужно усилить давление на российские деньги, а в кулуарах ЕС уже готова директива, позволяющая все эти деньги конфисковать одним махом. Источники: 1, 2, 3

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#экономика #рубль #евро
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