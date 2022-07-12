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В магазинах РФ начался дефицит геймерских процессоров Intel и AMD – 5 наиболее популярных CPU
Особенно всё плохо с процессорами Intel без графического чипа и новыми Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5500
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Если вы сегодня загляните в российские компьютерные магазины, то обнаружите, что количество процессоров там в разы меньше, чем было ещё пару месяцев назад. Многих моделей попросту нет, а речь идёт о популярны камнях, которые раньше неплохо расходились в рознице. Хуже всего дела обстоят с процессорами Intel без интегрированной графики. Согласитесь, что далеко не всех устраивает медленный графический чип, а экономия в 20-30 долларов ещё никому не вредила. Получается, что цены на процессоры не только выросли из-за санкций, но и сами магазины предлагают покупать самые дорогие модели, что ещё больнее бьёт по карманам обычных пользователей. 

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Ещё куда печальнее обстоят дела с обновлённой линейкой AMD последнего поколения. Куда спрашивается делись 6-ядерники Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5500? Неужели их так невыгодно завозить, что в рамках параллельного импорта на прилавки поступают исключительно дорогие модели? Судя по всему, речь идёт о масштабном дефиците на российском рынке. Что любопытно, такая же ситуация была совсем недавно и с видеокартами, но в итоге проблему удалось решить, а сегодня в продаже есть редкие модели, которые и в хорошие годы нечасто поступали на российский рынок. 

Как вы уже поняли, процессоров мало. Дошло до того, что все Core i9-12900K разобрали. Ну а значит нам ничего не остаётся, как рекомендовать обратить внимание на Ryzen 9 5950X. Это флагман AMD, для которого нет никаких ограничений. Он ещё долго будет оставаться в народной памяти как первый процессор красной команды, сумевший победить любой другой настольный камень Intel как в играх, так и в рабочих задачах с большим отрывом. Стоит такое чудо технологической мысли 54 тысячи рублей. Решайте самостоятельно, много это или мало. 

Не можете прожить без Intel – берите Core i7-12700KF. Главным минусом здесь станет необходимость выложить немалую сумму денег на сборку. Что поделать, ведь речь идёт об одном из самых быстрых процессоров на рынке. В играх Core i7-12700KF не уступает флагманам, но придётся купить мощную материнскую плату с оперативной память DDR5. Если вы собираете исключительно игровой компьютер для бескомпромиссного геймера, то даже не стоит искать более мощный Core i9-12900K, а лучше добавьте 30 000 на видеокарту. 

Ryzen 9 5900X сгодится для скоростного игрового компьютера и мощной рабочей станции. Вам необязательно вкладывать в него целое состояние, ведь камень может легко заработать даже на самой бюджетной материнской платен на базе чипсета А320. Со своей стороны посоветуем вам всё же взять что-то получше. Например, стоит присмотреться к В550, который включает новый интерфейс PCIe 4.0, а значит является более перспективным. В момент выхода на российский рынок Ryzen 9 5900X стоил 50 тысяч рублей. Сегодня за него просят 39 тысяч, но скидкой здесь и не пахнет, ведь на европейском рынке цена уже давно ушла вниз. 

Довольно неплохо можно сэкономить на покупке Core i7-11700KF. Этот процессор обладает огромным потенциалом за счёт разгона, но также потребует как следует вложиться в комплектующие. Приятно то, что материнские платы для камней предыдущего поколения дешевеют, да и новомодная DDR5 здесь не пригодится. Получается, что вы можете вплотную подобраться к более дорогой сборке на базе Core i7-12700KF, потратив намного меньше денег. 

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Одно дело купить мощный процессор, и совсем другое – взять камень последнего поколения. Если вы принадлежите к любителям Alder Lake, то берите Core i5-12600K. Здесь есть всё для разгона, а энтузиасты смогут потратить на процессор несметное количество денег. С производительностью у камня всё в полном порядке, ну а в играх, как обычно, главную скрипку играет видеокарта. Помните об этом, ведь разгон и дорогая оперативная память дадут вам не больше 10% прироста производительности. А вот добавив 30 тысяч на видеокарту, можно увеличить количество кадров в секунду до 50%. 

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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