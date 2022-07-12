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К 2025 году TDP видеокарт достигнет 700 Вт – архитектор GPU AMD Radeon Сэм Наффзигер
Очевидно, что сегодня нарастить производительность без увеличения энергопотребления невозможно
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Слухи о видеокартах следующего поколения уже много месяцев бороздят просторы интернета. Что любопытно, особое внимание уделяется двум переменным. Во-первых, нам рассказывают о двукратном росте производительности. Ну а во-вторых, не обходится без обсуждения теплопакета графических чипов. Инсайдеры то и дело вещают о том, что флагман NVIDIA достигнет 900 Вт, хотя в последнее время всё больше утечек свидетельствует о том, что GeForce RTX 4090 не превысит 450 Вт. Одновременно с этим утверждается, что GeForce RTX 4090 Ti с лёгкостью перешагнёт все допустимые пределы, преодолев планку в 600 Вт. Нужно понимать, что всё это только слухи, хотя и вполне реалистичные. 

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Хотя, если судить по заявлениям одного из ключевых разработчиков графической архитектуры Radeon и старшего вице-президента AMD Сэма Наффзигера, то в будущем всем нам придётся пересмотреть своё отношение к мощности блоков питания и энергоэффективности. Начнём с козырей, ведь по словам инженера, к 2025 году мощность видеокарт достигнет 700 Вт. Сэм Наффзигер уточнил, что всё это не значит, что этого не случится в 2024 году или в 2026, но наиболее вероятным сроком считается именно 2025 год. Напомним, инженер работает в компании AMD уже 16 лет, поэтому если кому и можно доверять, то только человеку с таким гигантским опытом и знанием рынка.

Проблема в том, что потребители требуют постоянного роста производительности графических чипов. К примеру, переход с серии Radeon RX 5000 на Radeon RX 6000 дался инженерам непросто. Нужно было решить массу сложных задач, при этом только одним совершенствованием архитектуры дело не обошлось. Сэм Наффзигер отмечает, что переход с RDNA 1 на RDNA 2 позволил увеличить показатель производительности на ватт на 50%. Это значит, что можно было выбрать: либо оставить первый показатель без изменений, но снизить второй на 50%, либо не поднять производительность немного выше, пожертвовав энергоэффективностью. Как вы знаете, был выбран второй вариант, при этом было решено остановиться на узкой 256-битной шине, компенсировав потери производительности за счёт большего количества кэш-памяти (так называемая технология Infinity Cache). Всё это дало свои плоды, а уже этой осенью нас ждёт переход на RDNA 3. Схема прежняя, но теперь красные не намерены снижать мощность за счёт энергопотребления. 

Ожидается, что за счёт архитектурных улучшений и 5-нм технологического процесса удастся выжать до 50% прироста производительности на ватт. Поскольку речь зашла о росте мощности графических чипов, то нет никаких сомнений, что AMD продолжит увеличивать теплопакет. Неясно, сколько потребуется флагманскому Radeon RX 7900 ХТ, но нет никаких сомнений, что Сэм Наффзигер говорил о повышении мощности не у конкурирующей NVIDIA. Прибавьте к этому курсирующие слухи об удвоении производительности, и 700 Вт в 2025 году не покажутся вам нереалистичными. 

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В качестве дополнительной меры повышения производительности Сэм Наффзигер видит оптимизацию работы системы за счёт более тесного взаимодействия между процессором и видеокартой. По его словам, Intel уже ушла на этом направлении достаточно далеко, а значит самое время догнать и перегнать конкурента. А вот NVIDIA не демонстрирует на этом направлении каких-либо подвижек. Ну и добавим, что Сэм Наффзигер считает позиции AMD более перспективными. В пример он приводит следующее сравнение: у каждого из конкурентов есть по одному хорошему продукту. У Intel – процессоры, у NVIDIA – видеокарты, но только AMD может предложить сразу две технологии. Этим необходимо воспользоваться, что позволит ощутимо продвинуться вперёд, эффективно конкурируя на быстро меняющемся рынке. 

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