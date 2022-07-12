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Сколько стоит видеокарта для World of Tanks – 5 оптимальных GPU от 6000 рублей
На самом деле мощная видеокарта не нужна, но знают это далеко не все
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Ещё совсем недавно любители компьютерных игр получали информацию о сложных механиках с форумов, где собирались как новички, так и знатоки. Сегодня всё это никуда не ушло, но куда популярнее блогеры, которые не только рассказывают, но и показывают свои умения, помогая тем, кто только осваивает сложную науку быть геймером. Ещё совсем недавно с многими из этих блогеров тесно сотрудничали производители видеокарт и процессоров. Обычно всё проходило следующим образом: автор ролика как бы невзначай вспоминал о своём компьютере, указав на то, какой процессор или видеокарта трудится у него в системе. Острого негатива такие рекламные моменты не вызывали, но все понимали, что благодаря этому блогеры могут делать более качественный контент.

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В последние месяцы рекламные выплаты прекратились, но многие любители компьютерных игр всё также расспрашивают блогеров о том, какой у них компьютер. Ясно, что авторы роликов могут себе позволить мощный флагман, поэтому простые геймеры часто смотрят на своих кумиров, что вынуждает тратить огромные деньги на развлечения. Если в качестве примера мы возьмём популярную игру World of Tanks, то здесь и вовсе не нужна дорогая видеокарта. На что вы собираетесь там смотреть? Может быть, трава и текстуры на полуразрушенном доме и интересны, но всё это только отвлекает. Именно поэтому мы рекомендуем не тратиться на подобные глупости, ведь есть недорогие графические чипы, позволяющие экономить.

Первой в списке оптимальных видеокарт для World of Tanks числится Radeon RX 6500 XT. Она идеально подходит для разрешения 1080р и даже может использоваться в 2К. Никаких откровений такая видеокарта не несёт, но с лёгкостью может обеспечить высокие графические настройки, что даже больше, чем достаточно для прожжённого танкиста. Здесь всего 4 Гб видеопамяти, но в танчиках больше и не требуется, поэтому смело берите 22 тысячи, ведь за эти деньги у вас будет очень мощная видеокарта для World of Tanks.

Ничем не хуже GeForce GTX 1650. Вообще видеокарта NVIDIA ощутимо слабее Radeon RX 6500 XT, но ведь мы говорим о World of Tanks, поэтому обе будут обеспечивать высокий уровень производительности. На 2К лучше не рассчитывать, если вы всё же любите лишние текстуры на экране монитора. 

А вот Radeon RX 6400 мы крайне не рекомендуем. Дело в том, что разница с более мощной Radeon RX 6500 ХТ в деньгах почти отсутствует, но по производительности самая бюджетная модель ощутимо медленнее. Теоретически, если вы найдёте Radeon RX 6400 за 15 тысяч, то можете её смело покупать, ну а указанная выше модель крайне дорогая. Учтите, что Radeon RX 6400 имеет проблемы с совместимостью со старыми процессорами. Получается, что если у вас есть доступ только к старому интерфейсу PCIe 3.0, то вы и вовсе потеряете больше, чем приобретёте. 

GeForce GTX 1050 Ti из той же оперы. Неясно, почему магазины так медленно снижают цены на бюджетные модели. Выходит, что перед нами действительно неплохая видеокарта, которая гарантирует вам высокие настройки графики в 1080р, но сегодня в Ситилинк она стоит 18 390 рублей. Всего на 1800 рублей дороже есть Radeon RX 6500 XT, которая как минимум на 30% быстрее. Помните, что ориентироваться только не цены – это проигрышный сценарий. Как следует изучите реальную производительность, ведь магазины не всегда следуют логике, поэтому очень многое зависит от вас. 

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И мы не можем оставить без видеокарты тех, у кого крайне мало денег, но есть безудержное желание поиграть в World of Tanks. Что же, если вы принадлежите именно к этой категории геймеров, то берите GeForce GT 730. За скромные 6000 рублей вы получаете билет в вашу любимую игру, в которой сможете гонять на минималках. Уверены, что это не повлияет на ваш скил, ведь теперь вместо бесполезных бабочек вы будете видеть только силуэты ваших врагов, по которым нужно бить с удвоенной точностью. 

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