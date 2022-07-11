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Утром 11 июля Биткоин перешёл к падению, а аналитики с Уолл-стрит ожидают снижения курса до $10 000
Что происходит на рынке криптовалют, и сколько будет стоить Биткоин к концу года? Давайте разбираться
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Май и июнь нельзя назвать хорошими месяцами для рынка криптовалют. Эксперты отмечают, что за последние 11 лет ничего подобного не было, а падение оказалось таким оглушительным, что на данный момент большая часть инвесторов потеряла доверие к цифровым активам. Сегодня рынок живёт за счёт трейдеров и спекулянтов, пытающихся заработать на прогнозировании курса и коротких ставках. Руку помощи протягивают и биржи. Согласно статистике за май и июнь, фермеры продали все заработанные за этот срок монеты, что говорит об острой необходимости в денежных вливаниях. Крупные компании закредитованы, а многим из них нужно уже в этом году отдавать десятки и даже сотни миллионов долларов. Почитайте об этом в нашем материале. 

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По мнению аналитиков компании MLIV Pulse, есть несколько вариантов развития событий на ближайшее полугодие. 40% инвесторов, с Уолл-стрит полагают, что рынок ждёт подъём. Им кажется, что быкам удастся переломить ситуацию, что приведёт к подорожанию Биткоина до 30 000 долларов к концу 2022 года. Учтите, что это оптимистичный прогноз, но в реальности, даже если цифровое золото действительно достигнет 30 000 долларов, то победой это назвать сложно. Около 60% инвесторов с Уолл-стрит не планируют вкладывать деньги в криптовалюты и уверены в скором падении Биткоина до 10 000 долларов. Причины, по которым это случится, мы разберём ниже, но нельзя не указать на немалую группу сомневающихся, находящихся по обе стороны баррикад. Всё дело в том, что многие инвесторы считают, что цифровое золото и вовсе может остаться на текущих позициях. Причина в том, что крупные игроки не позволят Биткоину рухнуть ниже 20 000 долларов, но и фундаментальных причин для подорожания просто нет.

В то же время, основная часть встала на сторону медведей и не планирует вливать свои деньги в сомнительные активы. Причин здесь несколько, поэтому начнём с самой очевидной: инфляции в США. На днях представители ФРС снова выразили обеспокоенность волатильностью биткоина. По их словам, реальной угрозы экономике страны крах цифрового золото не представляет, но всё это может негативно сказаться на обычных гражданах, которые вложили в цифровые активы все свои деньги. Очевидно, что покупательская способность миллионов резко снизится, если криптовалюты окончательно исчезнут. Именно поэтому предлагается ввести жёсткое регулирование, позволяющее взять индустрию под контроль. Особое внимание нужно уделить стейблкоинам. Сегодня их воспринимают в качестве тихой гавани, тогда как многие аналитики не верят в способность части подобных активов противостоять общей тенденции к падению рынка. 

Ну и не стоит забывать о вторичных факторах. Аналитики пишут, что люди устали от криптовалют. Тема больше не вызывает повышенного внимания в прессе, а после целого ряда скандалов с мошенническими токенами, желающих влить деньги в собачьи криптовалюты осталось не так много. Не стоит забывать, что по сравнению с Эфиром и Биткоином эти активы гораздо проще использовать в качестве инструмента для оплаты тех или иных товаров, но нестабильность курса делает инвестиции в тот же Догикоин ещё более рискованными, чем в традиционные активы. К этому добавьте миллионы людей, которые уже потеряли свои деньги во время инвестирования. Весной и осенью 2021 года криптовалюты были чрезвычайно популярны, а цена большинства находилась на отметках в 3-4 раза выше. Это значит, что инвесторы из числа обычных граждан США, Европы и других стран потеряли 6000 долларов на каждые 10 000 долларов инвестиций. 

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Ну а сегодня Биткоин пошёл вниз. На графике видно, что цифровое золото перешло к падению. Недельный график ещё уходит в плюс, но суточные показатели выглядят удручающе. Если сегодня и завтра падение продолжится, то уже вскоре все достижения прошлой недели окажутся разрушены. Инвесторы с Уолл-стрит предпочитают держаться подальше от конкретных дат, поэтому у нас нет даже намёков на то, когда стоит ожидать падения до 10 000 долларов или роста до 30 000 долларов. 

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#криптовалюты #биткоин
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11:46
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Утром 11 июля Биткоин перешёл к падению, а аналитики с Уолл-стрит ожидают снижения курса до $10 000
Spambomber12
11:46
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