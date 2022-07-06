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Майнеры Биткоина на грани разорения – доходы от добычи ВТС перестали покрывать расходы по кредитам
Некоторым майнерам нужно выплатить десятки миллионов долларов, при этом реальные заработки не позволяют этого сделать
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Тот факт, что дела у криптовалют идут из рук вон плохо, не вызывает сомнений даже среди тех, кто считает себя оптимистами и верит в светлое будущее цифровых активов. Вполне возможно, что года через 3 Биткоин вернётся к росту, но мы-то с вами живём в 2022, а значит нужно решать текущие проблемы. Ну а этого добра всегда в достатке. Например, глобальная напряжённость. Криптовалюты так и не сумели закрепить за собой звание стабильных активов, поэтому большинство инвесторов осознают все риски, надеясь заработать на курсовых перепадах. Поскольку в сложные времена ценятся только твёрдые валюты, то нет никакого смысла сегодня входить в цифровое золото с миллионами долларов за плечами. Эксперты не устают пенять в сторону США, где накопилось множество внутренних противоречий, начиная от политического противостояния, до экономических сложностей. Инфляция бьёт рекорды, а ведь мы говорим о долларовой экономике. Все государства имеют накопления в долларах, а значит падение стоимости национальной валюты США автоматически приводит к тому, что резервы большинства стран похудеют примерно на такую же цифру.

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И это далеко не все проблемы, о которых можно сказать. Дело в том, что часто мы рассматриваем происходящее с одной стороны, забывая о существовании сообщества майнеров, занимающегося добычей тех или иных криптовалют. Именно они являются не только драйвером для роста курса Биткоина, привлекая инвесторов, но и слабым звеном, поскольку первыми накачивают рынок дешёвой криптовалютой. При этом все фермы делятся на три категории. Первая – небольшие хозяйства, принадлежащие энтузиастом. Это может быть один или несколько ASIC-майнеров, приносящих небольшой, но стабильный доход. Вторая – средние по размеру фермы. Здесь рамки довольно прозрачны, но суть в том, что даже при наличии сотни ASIC-майнеров вы вряд ли будете считаться гигантом. Но есть и третьи – закрепившие за собой гордое название крупных игроков. Согласно статистике, не меньше 20% всего хешрейта Биткоина генерирует именно эта группа.

Поскольку все оставшиеся 80% ориентируются на немногочисленную группу крупных рыб, то именно от благосостояния этих игроков зависит стабильность Биткоина. Вот только со стабильностью всё очень плохо. Согласно выводам Bloomberg, многие из крупных игроков настолько сильно закредитованы, что шансов на выживание у них просто нет. Но так ли всё плохо, как полагают журналисты? Если обратить внимание на график ниже, то можно прийти к выводу, что сегодня абсолютно все майнеры из третьей группы выходят в большой плюс. Ну а самые минимальные расходы у Stronghold (3648 долларов). Как оказалось, причина кроется в наличии собственных электростанций. Компания Stronghold Digital Mining не просто гигант, но и имеет лоббистов в правительстве штата Пенсильвания. Простой факт: на двух шахтах выработка энергии происходит путём сжигания угля. В пояснительной записке чиновников сказано, что в ход идут угольные отходы, благодаря чему появилась возможность присвоить майнерам зелёный статус, приравняв их к тем, кто использует чистую энергию воды, ветра или солнца. Argo и вовсе разместили свои мощности возле одной из крупнейших электростанций в Техасе, получая электричество по 20 долларов за 1 МВт*ч.

Но это только одна сторона медали, тогда как есть и другая, отражающая реальные доходы майнеров. Согласно статистике, важна не только энергоэффективность, но и целеустремлённость. Core Scientific заработали чистыми больше 16 миллионов долларов за июнь, потратив ровно такую же сумму на обслуживание фермы. По факту, важны оба показателя, но есть ещё и долговые выплаты. К примеру, компания Marathon умудрилась за июнь заработать чистыми 7 миллионов долларов, но должна перевести кредиторам до конца 2022 года 260 миллионов долларов. Аналитики отмечают, что причина в постоянном наращивании мощностей, поскольку Marathon вынуждена закупать много железа для удержания стабильной прибыли. Вот только во время стремительно дешевеющих криптовалют эта затея кажется безнадёжной. 

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Эксперты полагают, что выйти из разразившейся криптозимы смогут немногие. Кредиторы обязательно потребуют свои деньги обратно, а такие компании, как Marathon явно не соберут нужную сумму даже за 3 года. Краха гигантов не хочет никто, поскольку банки и кредитные организации даже не представляют, что им делать с тысячами ASIC-майнеров. Не выставлять же их на вторичный рынок за бесценок. Источник

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#биткоин #майнеры
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