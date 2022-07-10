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РФ перекроет Европе газ – в Bloomberg заявили о том, что Северный поток окончательно остановится
Цены на электричество растут, а турбина для Северного потока всё ещё находится в Канаде
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Вы никогда не пробовали читать западную прессу? Займитесь этим любопытным занятием на досуге. Есть множество интересных изданий, но мы предлагаем вам заглянуть в Bloomberg. Немалая часть статей там заблокирована, но это только для несведущих, тогда как обычная вкладка в режиме «инкогнито» решает все ваши проблемы. Антироссийская риторика стабильно держится на виду у читателей, а в последнее время активно обсуждаются газовые проблемы Евросоюза. И вот здесь и возникает масса вопросов. Начнём с того, что политики из ЕС сами себе пытаются запретить покупать российский газ. Точно такая же ситуация и с нефтью и многими другими поставками, включая удобрения. В итоге страдают фермеры и обычные работяги, тогда как белые воротнички откровенно обманывают своё население, призывая их потуже затянуть пояса. 

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В Bloomberg никого ни к чему не призывают, но вместо этого пеняют на Россию. Простой пример, канадское представительство Siemens отказалось возвращать турбину, которая находилась в одном из ремонтных цехов. В итоге прокачка по Северному потоку ощутимо снизилась, а шансов на возврат к прежним объёмам нет. В пятницу стало известно, что турбина всё же вернётся на своё место дислокации. Причина в настойчивых требованиях со стороны правительства Германии, которое опасается остаться без газа зимой 2022-2023 года. Неясно, когда трубопровод заработает на полную мощность, ведь уже завтра он уходит на двухнедельное техническое обслуживание. Политики в Германии опасаются, что Северный поток и вовсе может быть не введён в строй, называя политику России в отношение поставок газа непредсказуемой. 

И в чём тут непредсказуемость? Германия хотела отказаться от российских энергоносителей, а европейские страны кричали о том, что найдут альтернативные поставки. В ту же злополучную пятницу стало известно, что шанса слезть с российской газовой иглы у ЕС нет, поскольку в мире наблюдается дефицит танкеров. Проще говоря, перевозить СПГ из США просто не на чем, а уже существующих мощностей не хватит даже на покрытия нужд населения. Особенно интересно выглядит ситуация в Балтийских странах. Политики там громче других кричали об энергетической независимости, а в результате имеют пустующие хранилища и недовольное население. 

Журналисты Bloomberg готовят рядовых немцев к холодной зиме, а факт полной остановки по трубопроводу преподносится как реальность. При этом звучат громкие фразы об использовании газа в качестве оружия, что должно сплотить нацию против агрессора. Власти немецких городов выработали целый ряд мер, которые позволят уменьшить зависимость от энергоносителей. Речь идёт о снижении температурного порога в отапливаемых помещениях, бассейнах и офисах. Ожидается сокращения яркости уличного освещения, а также общественных и государственных объектов. 

Особенно тревожно выглядит уровень заполнения хранилищ, составляющий 63%. Эксперты сообщают, что при сохранении текущих норм поставок, наполнить подземные резервуары удастся к ноябрю на что уйдёт 86 дней. Ну а учитывая возможность остановки прокачки газа по Северному потоку, шанс заполнить хранилища выглядит призрачным. На этом фоне правительство Германии переходит к беспрецедентным мерам. Расконсервируются угольные электростанции, а ряд законов, направленных на обеспечение экологических норм, откладываются в долгий ящик. Неясно, где немцы будут брать уголь, ведь мы с вами уже читали, о рекордной за 15 лет засухе, в результате чего пропускная способность Рейна ощутимо снизилась и продолжает падать. 

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Кажется, что нужны срочные меры, позволяющие Германии и всей Европе выйти из кризиса, но стоящие у руля политики не понимают очевидного. Вместо попыток договориться с Россией, они лишь усугубляют свою ситуация, делая агрессивные заявления. К примеру, министр экономики Роберт Хабек очень обеспокоен надвигающимся кризисом, заверив немцев в том, что лично участвовал в переговорах по возврату турбины. Но пока есть сомнения, что агрегат вообще доедет до России. Мало ли что может произойти, вдруг на корабле заведутся крысы, не говоря уже о доставке по пути из Германии в Россию. Источники: 1,2

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