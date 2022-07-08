Это может помешать перевозке угля в запланированном количестве

В последнее время мы всё чаще слышим о проблемах США и ЕС, хотя должны были бы лить слёзы глядя на курс национальной валюты, достигающий 200 рубчиков за 1 доллар. Не случилось, российская экономика держится, хотя и не без проблем, а вот у европейцев, которые до этого жили вполне неплохо, наблюдаются сложности. Ситуация странная, но политики упрямо пытаются запретить себе покупать российские энергоносители. Вся странность в том, что там прекрасно осознают последствия, но словно ёжики из анекдота, продолжают наступать на одни и те же грабли (или есть кактус, кому как нравится больше).

реклама

Сегодня мы не будем углубляться в тему экономических проблем ЕС, поскольку есть и более интересные новости, которые могут заинтересовать наших читателей. Если вы помните, то в середине июня прокачка газа по Северному потоку была ощутимо снижена, что привело к росту цен и нервозности европейских правительств. Поскольку в странах Балтии ничего кроме кильки не производят, предпочитая жить за счёт американских кредитов, то и проблема с нехваткой газа их почти не беспокоит. А вот в Германии всё плохо. Страна тянет на себе миллионы беженцев, тунеядцев из Украины и других стран, а значит нуждается в поддержании производственных мощностей. Вот только нехватка газа может поставить промышленность Германии на колени, не говоря уже о нуждах обычных немцев. Поскольку главная сложность заключалась в нежелании Канады возвращать российскую турбину для трубопровода, то вот уже 20 дней многие страны не могут начать наращивать темпы закачки газа в подземные хранилища.

В дело вмешалось правительство Германии, а после длительных переговоров Канада согласилась вернуть турбину. Не обошлось без казусов, ведь вначале агрегат отправят в Германию, а после уже переправят в Россию. Многие аналитики полагают, что российское правительство никуда не спешит и пользуется сложившейся ситуацией с целью давления на страны Евросоюза. Судя по всему, надеяться на скорое подключение турбины не приходится, ведь уже 11 июля трубопровод будет остановлен на профилактику до 27 июля или позднее. Одним словом, радоваться пока слишком рано, но есть и другие проблемы, которые мешают европейцам вырваться из-под гнёта поставок дешёвых энергоносителей из России.

Как оказалось, на пути энергетической независимости встал Рейн. Да, речь идёт о реке, которая совершенно внезапно обмелела, а экологи утверждают, что уровень воды достиг 15-летнего минимума и будет продолжать снижаться. Сегодня звучат исключительно негативные прогнозы, а на кону срыв доставки угля на теплоэлектростанции. Для справки, ещё недавно уголь считался жутко вредным для экологии Европы, но по сравнению с угрозой сильной России глобальное потепление уже не является для политиков из ЕС проблемой. Приводятся следующие цифры: баржа вместимостью 2500 тонн, которая ранее загружалась под завязку, сегодня вынуждена перевозить всего 1600 тонн угля или нефтепродуктов. Поскольку количество барж сильно ограничено, а времени у Европы мало, то на кону рост цен на бензин и электричество.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 3050 за 30 тр - успей взять по старой цене RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр <b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b> Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Ну а пока власти старого мира уничтожают свою экономику, США не оставляют планов навредить России. Заметьте, там никто не рвётся помогать европейцам, а вместо этого планируют договориться о снижении цен на российские энергоносители. Якобы, G7 хочет установить пороговый тариф, выше которого покупать российскую нефть запрещено. Инициатива выглядит провальной, но глава минфина США Джанет Йеллен запланировала турне по азиатским странам, где попробует убедить Индию и Китай присоединиться к междусобойчику. Эксперты отмечают, что поездка окажется безрезультатной, но белые воротнички из Белого дома на этом явно не остановятся. Источники: 1, 2, 3.