Возможно ли это? Конечно, самое главное правильно оценить расходы на процессор

Это только кажется, что любой пользователь может зайти на сайт, где с лёгкостью собрать оптимальный компьютер. На самом деле оптимального компьютера как такового не существует, а всё сводится к тому, сколько у вас в кармане денег. Подумайте, если перед нами зажиточный энтузиаст, то он предпочтёт что-то на базе Ryzen 9 5900Х, тогда как фанаты Intel отдадут предпочтение Core i7-12700K. Обязательно найдутся те, кто заявит о невозможности прожить в наше время без флагмана, но большинстве пользователей ищет что-то подешевле. Это значит, что на наш выбор прежде всего влияет наша покупательская способность, а процессор только один из компонентов.

реклама

Задумайтесь, ведь вы не станете устанавливать Core i7-12700K на бюджетную материнскую плату. Можно, но не нужно, ведь в таком решении нет никакой логики. В данном материале мы не предлагаем вам каких-то уникальных предложений, ведь всё будет зависеть от вас. Несмотря на это мы полагаем, что стоит остановиться на средневысоком ценовом сегменте, ведь вы получаете не только мощный процессор, но и перспективную систему с возможностью апгрейда.

Без 8-ядерного Ryzen 7 5800X не обходится ни один топ в подборке оптимальных по цене и производительности процессоров. Стоит помнить, что это гибкий и универсальный камень, а конечная цена будет во многом зависеть от того, что вы хотите получить. Никто не мешает вам поиграть в разгон, но тогда приготовьте ещё 10 тысяч на материнскую плату. Хотите память с разгонным потенциалом и низкими таймингами? Пожалуйста – главное не забудьте доплатить ещё половину от стоимости двух планок на 16 Гб. Ryzen 7 5800X отлично справляется со своими задачами и действительно может стать идеальным процессором для игровой сборки.

Не любите напрягаться, тогда Core i5-12600 буквально создан для вас. Вы получаете мощный камень с отличным геймерским потенциалом, высокую тактовую частоту до 4.8 ГГц, но теряете возможность разгона. У многих нет ни времени, ни желания на подобные эксперименты, поэтому такой ход оправдан. Ну и учтите, что ключевую роль в игровом компьютере играет видеокарта, а с этим у Core i5-12600 всё в полном порядке. Он способен раскрыть даже самую мощную модель, а сэкономленные деньги на материнской плате и оперативной памяти позволят увеличить общий потенциал вашего системного блока.

Ryzen 7 5700G и вовсе решает проблему компьютерных игр одним махом. Процессор создан для тех, кто предпочитает старые игры или онлайн шутеры. Он подходит для популярных танчиков, а значит может стать отличной альтернативой покупке отдельной видеокарты для больше половины геймеров. 8 ядер делают своё дело, а со временем вы можете увеличить игровой потенциал за счёт покупки дискретной видеокарты.

Невероятно дёшево стоит Ryzen 5 5600X. Этот процессор уступает старшей модели на 8 ядер, но ведь далеко не все хотят собрать компьютер за 150 тысяч рублей. Это значит, что с Ryzen 5 5600X можно неплохо сэкономить, купив бюджетную материнскую плату и стандартную оперативную память. Некоторые пробуют разгон Ryzen 5 5600X, но во многом это бесполезно, поскольку производитель выжал все соки с процессора ещё до того, как отправил его на прилавки.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр <b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b> RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Ну и последний в нашем списке – это Core i5-12400. Перед вами современный быстрый камень, который имеет массу преимуществ. Цена немного завышена, но таковы реалии российского рынка. Если вам нужен игровой камень, но вы не планируете смотреть в сторону брендовых комплектующих, купив видеокарту уровня Radeon RX 6600, то смело берите Core i5-12400. В будущем вы сможете заменить его на Core i7-12700, что значительно увеличит производительность системы. Представленная модель уже имеет комплектный кулер, что избавит от лишних расходов.