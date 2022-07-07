Кто стал партнёром и откуда возьмутся 100 000 машин в год? Давайте разбираться

Российский рынок автомобилей находится в критическом состоянии. За последние месяцы продажи рухнули в несколько раз, но эксперты уверяют, что дно уже пройдено. Проблем предостаточно, а значит нужно как можно быстрее наводить порядок и выходить к потребителю с новыми предложениями. Статистика фиксирует низкую покупательскую способность, но есть мнение, что это поверхностный анализ, ведь многие из тех, кто планировал купить новую машину, предпочитают подождать. Цены выросли, модельный ряд сократился, а западные бренды грозятся уйти с российского рынка. Всё это может означать, что автомобиль потеряет гарантийное обслуживание, что потребует дополнительных затрат. В то же время, целый ряд компаний останутся, а немало надежд возлагают на китайских партнёров.

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Пока очередь из Поднебесной у границ России не стоит, а чиновники уже заявили, что завозить в страну автомобили в рамках параллельного импорта не будут. Детали и комплектующие начнут поступать, а вот брать на себя техническое обслуживание и другие вопросы никто не хочет. Согласитесь, что современная машина всё же отличается от смартфона и телевизора и требует высокотехнологичного обслуживания с целым рядом узких специалистов. Пока неясно, как будет происходить экономический подъём, также неизвестны сроки этого явления, но судя по некоторым данным можно прийти к выводу, что спасать отечественный автопром решено силами российских специалистов. На самом деле немного не так, но об этом ниже.

Как стало известно, между ПАО «Камаз» и правительством Москвы было подписано соглашение, в рамках которого на заводе «Москвич» будет осуществляться сборка нескольких автомобилей. Пока радоваться не стоит, ведь речь идёт о крупноузловой сборке, предполагающий получение деталей от одного из партнёров, после чего при минимальном добавлении собственных технологий происходит финальная сборка. За оставшиеся 6 месяцев планируется осуществить запуск производственных линий, а общее количество автомобилей, которые сойдут с конвейера, достигнет 600 единиц. При этом 200 из них – это электрокары. На 2023 год намечены ещё более серьёзные планы: 50 000 машин, из которых не менее 10 000 с электрическим приводом. Уже в 2024 году производство расширят до 100 000 автомобилей, не менее 20 000 из которых смогут похвастать нулевыми выбросами.

Только к 2025 году удастся перейти на мелкоузловую сборку, что позволит значительно увеличить процент российских технологий в автомобилях. Сколько времени продлиться этот этап, неясно. На данный момент строятся планы, позволяющие отказаться от использования иностранных деталей за счёт собственного производства аналогов. Всё это значит, что ещё очень долго на «Москвиче» будут выпускаться копии, качество которых может вызывать вопросы. Очевидно, что на данном этапе достаточно и этого, поскольку автомобили получат низкую стоимость, а благодаря массовой сборке удастся сохранить 40 000 рабочих мест.

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Известно, что на первом этапе линейка будет состоять из пяти кроссоверов и седана. Один кроссовер получит электрическую тягу, а партнёром российского завода стал китайский JAC. Официальных данных на этот счёт не публикуется, но нет никакой проблемы посмотреть на текущую линейку этой компании, сравнив с планами «Москвича». Цены не публикуются, но учитывая специфику сборки можно предположить, что автомобили будут обходиться дешевле кроссоверов, выпускаемых в Европе. Наибольший интерес вызывает электрокар. Пока он фигурирует под названием «Модель I» и сможет предложить двигатель на 100 л.с. Батарея на 70 кВт*ч получит технологию быстрой зарядки, что позволит зарядить её всего за 40 минут. При желании можно будет воспользоваться стандартной зарядкой, но тогда придётся оставить автомобиль у розетки на долгих 9 часов. Запас хода достигнет 400 км, что вполне неплохо.