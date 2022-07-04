Представители АвтоВАЗа уверяют, что в 2023 году могут выпустить 500 000 автомобилей, но очень многое будет зависеть от потребностей рынка

Сегодня автомобильный рынок РФ находится в ужасном состоянии. Согласно статистике, в мае 2022 года было реализовано всего 27 458 новых машин, а эксперты фиксируют достижение очередного дна. К примеру, если сравнивать этот показатель с 2020 годом, то тогда было реализовано 171 400 автомобилей, а значит произошло 6-кратное падение. Вот только в реальности всё куда хуже, ведь речь идёт о времени пандемии, а сегодня есть целый спектр проблем, с которым только предстоит справиться. Прежде всего речь идёт о санкциях, результатом которых стала приостановка поставок в РФ со стороны многих брендов, а некоторые и вовсе пытаются оставить производство на территории страны. Если в апреле новые машины были слишком дорогими, то в мае цены пошли на спад. Причина в восстановлении курса рубля, но даже сегодня стоимость автомобилей не вернулась к февральским значениям.

реклама

Эксперты полагают, что кризис затянется на несколько лет, но перспективы к его преодолению есть. Согласно статистическим данным, в июне было продано около 30 000 машин, а значит налицо 10% рост, и 4-кратное падение по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Неясно, насколько сегодня можно полагаться на иностранных производителей. Так, европейские бренды не горят деланием возвращаться, впрочем, как и японские. В то же время надежды на китайцев не оправдались, поскольку мы так и не увидели заметных подвижек с поставками недорогих машин из Поднебесной. Вполне возможно, что здесь причина не только в логистике и санкциях. Подумайте сами, если сегодня некоторые китайские компании умудряются продавать по 50 000 машин в месяц в своей собственной стране, какой им смысл осваивать новый рынок, который может дать дополнительные 5000? Во-первых, новые машины где-то нужно взять, а производство обычно планируется на год вперёд. Во-вторых, нельзя просто завезти какое-то количество машин, ведь они требуют обслуживания, достаточного количества деталей и создания авторизованных сервисных центров. Всё это перспектива ближайших лет, но пока не совсем ясно, в каком направлении двинется российский рынок.

По мнению экспертов, нужно не сидеть в ожидании подачек от западных или восточных партнёров, а активно развивать собственное производство. Так, после небольшого перерыва в июне стартовало производство популярной Lada Granta. Представители АвтоВАЗа отмечают, что удалось выпустить 7000 машин, что стало отличным сигналом для рынка. При этом продажи Lada Granta за июнь достигли 1750 единиц, а значит идёт накопление резервов на складах, что позволит быстро насытить рынок в случае взрывного спроса. Представители АвтоВАЗа заявляют, что планируют нарастить производство. Так в июле производство увеличится до 10 000 единиц в месяц, а следом ожидается запуск легендарной Niva (ВАЗ-2121). В августе начнётся производство Niva Travel (на изображении выше), а расширение цепочки поставок позволит начать выпуск Lada Largus.

анонсы и реклама Вдвое подешевела 6700XT в Регарде RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр RTX 3080 уже дешевле 80 тр - делай заказ RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b> Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 3050 Ti MSI Gaming за гроши с мегаскидкой 6800XT за 70 тр в Регарде <b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 80тр</b> -25% на RTX 3070 = дешевле 70тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 6700XT дешевле 50 тр - пора брать <b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b> Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

При этом планы на второе полугодие кажутся поистине наполеоновскими. Руководство АвтоВАЗа пишет, что намерено выпустить не меньше 100 000 автомобилей за следующие 6 месяцев. Эксперты отмечают, что многое будет зависеть от того, насколько быстро рынок сможет восстановиться. Автопроизводитель готов в 2023 году нарастить количество готовых машин до 500 000, но пока это всего лишь цифры, ведь покупать столько продукции просто некому. Аналитики сходятся во мнении, что очень многое будет зависеть от нескольких факторов. Прежде всего стоит помнить о цене, ведь пока покупательская способность не восстановится, нужно стремиться к снижению стоимости. Ну и не стоит забывать о курсе рубля и экономике РФ. Если вместо накопления жители страны будут тратить все деньги на подорожавшую еду, то все 500 000 машин так и останутся пылиться на складах АвтоВАЗа. Источник.