Предстоит переобучение системного администратора и миграция на ПО с открытым исходным кодом

Нет никаких сомнений в том, что обычные российские пользователи никогда не жаловали Microsoft своими внимание. Большинство и вовсе старалось при первой возможности скачать пиратскую версию Windows, что всегда позволяло экономить. Вопросы конфиденциальности к Microsoft возникали часто, но софтверный гигант каким-то образом всегда умудрялся убедить власти России в своей лояльности. Это позволило открыть двери в госзакупки, что генерировало сотни миллионов долларов и давало привязку к иностранным операционным системам. Поскольку оптовым покупателям ключи обходятся довольно дёшево, то и стимула развивать отечественный продукт не было. Вот только несколько месяцев всё круто изменилось.

реклама

Microsoft планомерно уходит из России, пользователи предпочитают компьютеры без платной операционной системы, а государственные структуры медленно мигрируют на альтернативное программное обеспечение. Мы не будем рассказывать об успехах тех или иных компаний, выпускающий российский софт. У кого-то дела идут неплохо, тогда как другие пытаются бороться с системой и откровенными попытками чиновников оставить всё как есть. Если вы не в курсе, то существует так называемый «Специальный лётный отряд Россия», занимающийся перевозками первых лиц государства. К примеру, силами этой компании осуществляются перелёты В. Путина. Также воспользоваться услугами отряда могут: премьер-министр, председатель Госдумы, председатель Совета Федерации, председатель Конституционного суда, председатель Следственного комитета, генеральный прокурор, председатель Верховного суда, министр иностранных дел и глава Администрации президента. Словом, авиапарк большой, а летают там первые лица, а значит и софт должен быть соответствующий.

До недавнего времени отряд «Россия» использовал в качестве основы операционную систему и офисные пакеты Microsoft. Например, в 2011 году было потрачено 2.46 миллиона рублей на 330 пакетов ОС Windows и 10.8 миллиона рублей на 550 офисных пакетов. Судя по всему, целый ряд выпадов со стороны США привёл к тому, что возникла острая необходимость перехода на ОС на базе Linux. Как стало известно, отряд «Россия» остро нуждается в переобучении системного администратора навыкам работы с операционной системой Linux. 17 июня стартовал приём заявок от заинтересованных компаний. Заявки подали 4 участника, а стартовая цена лота равнялась 117 тысячам рублей. Названия компаний, которые в итоге не смогли предложить правильную цену, не указывается, а вот победителем стал «Учебный центр РРС». Компания снизила стоимость предложения ровно в 2 раза, обойдя нерасторопных конкурентов, а значит на учёбу системного администратора из отряда «Россия» потратят всего 56 000 рублей.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр <b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b> RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Согласно тендеру, всего курс должен включать 15 тематических модулей, среди которых как история появления альтернативной операционной системы Linux, так и навыки работы и администрирование компьютера. Неясно, планирует ли «Учебный центр РРС» извлечь экономическую выгоду от участия в программе, либо всё сводится к имиджевой составляющей. Согласитесь, что иметь в портфолио личный борт президента – дорогого стоит. Эксперты полагают, что уже вскоре вся экосистема Первого борта будет переведена на новые рельсы. Вполне возможно, что в будущем мы узнаем, какую операционную систему выберут в качестве основной. Есть мнение, что это будет отечественная Astra Linux. Скорее всего случится это не завтра, ведь бюрократическая машина двигается медленно, а после прохождения соответствующих курсов доверенный человек в аппарате президента занимающий пост системного администратора, должен провести миграцию. Также непонятно, сколько людей работают над проектом, поэтому назвать сроки окончательного отказа от программного обеспечения Microsoft крайне проблематично. Источник.