Нет никаких сомнений в том, что обычные российские пользователи никогда не жаловали Microsoft своими внимание. Большинство и вовсе старалось при первой возможности скачать пиратскую версию Windows, что всегда позволяло экономить. Вопросы конфиденциальности к Microsoft возникали часто, но софтверный гигант каким-то образом всегда умудрялся убедить власти России в своей лояльности. Это позволило открыть двери в госзакупки, что генерировало сотни миллионов долларов и давало привязку к иностранным операционным системам. Поскольку оптовым покупателям ключи обходятся довольно дёшево, то и стимула развивать отечественный продукт не было. Вот только несколько месяцев всё круто изменилось.
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Microsoft планомерно уходит из России, пользователи предпочитают компьютеры без платной операционной системы, а государственные структуры медленно мигрируют на альтернативное программное обеспечение. Мы не будем рассказывать об успехах тех или иных компаний, выпускающий российский софт. У кого-то дела идут неплохо, тогда как другие пытаются бороться с системой и откровенными попытками чиновников оставить всё как есть. Если вы не в курсе, то существует так называемый «Специальный лётный отряд Россия», занимающийся перевозками первых лиц государства. К примеру, силами этой компании осуществляются перелёты В. Путина. Также воспользоваться услугами отряда могут: премьер-министр, председатель Госдумы, председатель Совета Федерации, председатель Конституционного суда, председатель Следственного комитета, генеральный прокурор, председатель Верховного суда, министр иностранных дел и глава Администрации президента. Словом, авиапарк большой, а летают там первые лица, а значит и софт должен быть соответствующий.
До недавнего времени отряд «Россия» использовал в качестве основы операционную систему и офисные пакеты Microsoft. Например, в 2011 году было потрачено 2.46 миллиона рублей на 330 пакетов ОС Windows и 10.8 миллиона рублей на 550 офисных пакетов. Судя по всему, целый ряд выпадов со стороны США привёл к тому, что возникла острая необходимость перехода на ОС на базе Linux. Как стало известно, отряд «Россия» остро нуждается в переобучении системного администратора навыкам работы с операционной системой Linux. 17 июня стартовал приём заявок от заинтересованных компаний. Заявки подали 4 участника, а стартовая цена лота равнялась 117 тысячам рублей. Названия компаний, которые в итоге не смогли предложить правильную цену, не указывается, а вот победителем стал «Учебный центр РРС». Компания снизила стоимость предложения ровно в 2 раза, обойдя нерасторопных конкурентов, а значит на учёбу системного администратора из отряда «Россия» потратят всего 56 000 рублей.
Согласно тендеру, всего курс должен включать 15 тематических модулей, среди которых как история появления альтернативной операционной системы Linux, так и навыки работы и администрирование компьютера. Неясно, планирует ли «Учебный центр РРС» извлечь экономическую выгоду от участия в программе, либо всё сводится к имиджевой составляющей. Согласитесь, что иметь в портфолио личный борт президента – дорогого стоит. Эксперты полагают, что уже вскоре вся экосистема Первого борта будет переведена на новые рельсы. Вполне возможно, что в будущем мы узнаем, какую операционную систему выберут в качестве основной. Есть мнение, что это будет отечественная Astra Linux. Скорее всего случится это не завтра, ведь бюрократическая машина двигается медленно, а после прохождения соответствующих курсов доверенный человек в аппарате президента занимающий пост системного администратора, должен провести миграцию. Также непонятно, сколько людей работают над проектом, поэтому назвать сроки окончательного отказа от программного обеспечения Microsoft крайне проблематично. Источник.