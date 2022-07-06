К концу года всего 10% новых ноутбуков в магазинах РФ будут продаваться с лицензионной Windows

Microsoft уже несколько месяцев ведёт подрывную работу на территории России. Компания уходит, приходит, строит планы по окончательному закрытию офисов, а после изучает минимизацию ущерба. Было бы логично перестать дёргаться. Если уж решили покинуть рынок, то делайте это с гордо поднятой головой, а не выползая на пузе, прикрываясь непонятными причинами. Обычные пользователи из РФ и раньше с сомнением относились к лицензионным версиям операционных систем, но сегодня доверие окончательно подорвано ещё и среди государственных и частных компаний. Подумайте сами: вы купили 100 пакетов, потратившись на техническую поддержку, облачные службы и другие радости жизни, ощутимо облегчающие работу сотрудников. Вот только уже несколько месяцев вы находитесь в подвешенном состоянии. Неясно, что будет с технической поддержкой, не исчезнут ли ваши данные в облаке и не превратиться ли лицензия в тыкву.

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На самом деле вопросов к Microsoft намного больше, ведь это частники просто покупали ключи, тогда как между крупными государственными компаниями и софтверным гигантом существовали прямые договорённости. Представители Microsoft предпочитают умалчивать, сколько процентов от дохода давал российский рынок, поэтому пока предсказать потери сложно. Но тот факт, что они есть, не вызывает сомнений, но всё говорит о том, что окончательное решение принято. Сегодня пользователи с российскими IP лишены возможности скачивать дистрибутивы Windows с официального сайта, а значит идёт планомерное снижение функционала операционных систем. Фактически, если вы владеете лицензионным ключом, который гарантирует вам право на получение продукта, то нужно использовать торренты или VPN, а иначе скачать операционную систему просто невозможно. Высказывается мнение, что уже вскоре пользователи из РФ перестанут получать и обновления безопасности, но пока это только слухи.

Похоже, даже этого было достаточно для кардинального изменения отношения пользователей к продукции Microsoft. Так, по итогам 2021 года 76% всех ноутбуков в российской рознице поставлялись вместе с лицензионной операционной системой Windows. Весной показатель начал снижаться, а к концу июня только 40% пользователей предпочли лэптоп с лицензионной ОС, тогда как 60% окончательно перешли на пиратское программное обеспечение. По прогнозам аналитиков, к концу 2022 года лицензионная Windows и вовсе может уйти из российской розницы, достигая 10% от общего количества в реализуемых ноутбуках.

По мнению экспертов, причин здесь несколько. Во-первых, это уже озвученное недоверие к продукции Microsoft. Во-вторых, цена. Очевидно, что не менее 10% стоимости готового компьютера составляет лицензионная операционная система. Сегодня многие предпочитают экономить, а поставщики не видят никаких причин заставлять потенциальных покупателей переплачивать за сомнительную ОС, которая может потерять часть функционала в любой момент. По мнению представителей властей, происходящее выгодно для отечественных производителей программного обеспечения. Очевидно, что обычные пользователи продолжит пользоваться пиратским программным обеспечением, а вот компании отдадут предпочтение качественным аналогам российских разработчиков. Всё это может нанести ощутимый удар по доходам и имиджу Microsoft в долгосрочной перспективе. Вытеснение настольных операционных систем Windows активно производится в Китае, а на очереди Индия и другие страны. Многие уже сегодня понимают, что доверять американским корпорациям нельзя, а значит самое время для создания собственного продукта.

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И немного статистики. На конец июня 87.59% всех компьютеров и ноутбуков в российском сегменте функционировало на базе одной из настольных операционных систем производства Microsoft. macOS, выпущенная силами Apple, привлекла только 5.44%, ну а народная Linux и вовсе заинтересовала всего 2.44%. Всё это значит, что покупатели ноутбуков без операционной системы по приходу домой скачивают пиратский образ и продолжают пользоваться Windows 10 или Windows 11. Вот только на этот раз деньги в Microsoft не уходят, с чем мы и поздравляем авторов антироссийских санкций. Неужели они ожидали чего-то другого? Источник.