Потери российской экономики от резкого роста рубля уже превысили 2 триллиона рублей

Как вы уже знаете, американский сценарий, который годами готовили для российской экономики, не сработал. Неясно, то ли умники из Пентагона оказались слишком самоуверенными, а может специалисты российского регулятора просто переиграли западных коллег. Многие эксперты утверждают, что страна много лет готовилась к противостоянию с Западом. Создавалась собственная цифровая система «Мир», позволяющая пережить отключение от основных западных аналогов, накапливались золотовалютные резервы, а также инициировались и другие шаги. Вполне возможно, что так и было, но в данном случае важно лишь то, что рубль устоял. Противостояние ещё не окончено, но в данный момент в Европе и США происходят не менее сложные процессы, а значит у России есть небольшая передышка.

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В мае рубль начал стремительно дорожать, а на прошлой неделе за 1 американский доллар давали всего 51 рубчик. Население хлопает в ладоши, но товар на полках и не думает дешеветь. Причин здесь много, а ведущие аналитики продолжают уверять нас в том, что дорогой рубль также плох для страны, как и стремительно падающая национальная валюта. Всё дело в экспорте, а также наполнении бюджета. В цифрах всё будет понятнее. Так, если полгода назад каждый поступающий в казну доллар превращался в 75 рублей, то теперь это жалкие 50 рубчиков. Учтите, что заработные платы и пенсии не изменились, а значит социальные проекты государству придётся исполнять в полном объёме. Потери огромны, а единственным спасением стал рост цен на энергоносители. Благодаря этому даже в это время удалось получить профицит бюджета, что позволяет не беспокоиться о социальном обеспечении. Вот только это только начало, поскольку при сохранении текущей монетарной политики есть все основания для укрепления курса до 30 рублей за 1 доллар США.

На этом фоне мы видим целый ряд заявлений, многие из которых носят противоположный характер, а значит даже в стане чиновников нет общего мнения. Например, первый вице-премьер Андрей Белоусов уверен, что необходимо вернуть курс к 70-80 рублей за доллар. При этом глава Минфина Антон Силуанов не исключил вероятность валютных интервенций, позволяющих скинуть вес с национальной валюты, освободив экспортёров от накопившихся проблем. Не менее тревожные заявления делает и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он констатировал, что сегодня наблюдается падение производства, а крупные компании, которые поставляют продукцию за рубеж, уже вышли в минус. Если так продлится и дальше, то многие откажутся от инвестирования в расширение мощностей и предпочтут закрыть часть предприятий с целью минимизировать потери. Ну и дабы вы не витали в облаках, приводится следующая статистика: каждый раз, когда происходит укрепление национальной валюты на 10 рублей, бюджет безвозвратно теряет 1 триллион рублей. Ситуация сложная, но далеко не все согласны с тем, что нужно агрессивно рушить курс рубля.

По мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, любые попытки создать искусственные ограничения могут обернуться девальвацией, остановить которую будет невозможно. Это значит, что сегодня у регулятора нет задачи вернуться к старым значениям, поскольку это может больше навредить экономике, чем текущие потери. В то же время, Эльвира Набиуллина уверяет, что наиболее оптимальным является плавающий курс. По её словам, сегодня еврозона переживает рекордную инфляцию, а любые попытки привязать курс рубля к евро приведут к тому, что проблемы европейской валюты станут также и проблемами России. Этого попытаются избежать любыми способами, а значит в ближайшее время резкого обвала не будет.

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На кону независимость денежной системы, а дополнительная инфляция сегодня не нужна никому. Ну и не стоит забывать, что сегодня РФ живёт под санкциями, а значит возможности валютных интервенций сильно ограничены. Получается, что пока курс продолжит оставаться стабильным, хотя не исключено, что регулятор попытается не допустить критического укрепления рубля. На графике выше вы видите, что в понедельник 4 июля за 1 доллар дают 55 рублей, что на 4 рубля меньше, чем несколькими днями ранее.