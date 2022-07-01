Эксперты не исключают, что уже вскоре за 1 доллар будут давать всего 30 рублей

Экономика РФ находится в сложном положении. Нет никаких сомнений, что страна, против которой введено такое количество санкций, не может процветать и набирать обороты. Увы, но заявления о росте экономики – не имеют ничего общего с реальностью и часто подпитываются фантазиями журналистов и блогеров, мало разбирающихся в происходящем. Вот приходите вы в магазин и видите там всё те же телевизоры, мониторы Apple и санкционные компьютерные комплектующие вместе со смартфонами и другой электроникой. Ясно, что у вас нет никаких сомнений в том, что проблем никаких нет, ведь цены в рублях даже ниже февральских. Вот только нужно смотреть как глубже, так и шире.

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Подумайте сами, в начале 2022 года телевизор стоил 75 000 рублей (любая другая техника). Сегодня аналогичную модель можно найти даже за 70 тысяч, вот только если посчитать по текущему курсу рубля, то получится следующее: 1000 долларов против 1400 долларов. Выходит, что сегодня вы переплачиваете внушительную сумму, которая растворяется в воздухе. Именно растворяется, ведь многие товары завозятся из Казахстана, где с них также платятся налоговые отчисления, а прямые поставки из Китая идут с переменным успехом. Эксперты отмечают, что сложившаяся ситуация с курсом национальной валюты крайне опасна. Неясно, как отреагирует потребительский рынок на рост доллара, но экспортёры уже бьют тревогу. И снова переходим к цифрам. Если в начале года за каждые 1000 долларов от продажи газа или нефти бюджет получал 75 000 рублей, то сегодня отчисления снизились до скромных 53 000 рублей, а чистые потери достигли 22 рубля на каждый доллар. Поскольку цены на энергоносители поднялись, то даже в таких условиях бюджет исполняется с профицитом, но вечно так продолжаться не будет.

Эксперты полагают, что сегодня есть все основания ожидать продолжения укрепления рубля. Аналитики отмечают, что уже на следующей неделе Минфин обсудит возможность валютных интервенций с целью ослабления курса рубля, вот только такая мера может больше навредить, чем помочь. Получается, что часть бюджета будет расходоваться на покупку долларов и евро с целью ослабить национальную валюту и попытаться получить выгоду в случае успеха. Под выгодой имеется в виду получение большего количества рублей с каждого доллара от экспорта энергоресурсов.

На самом желе аналитики склоняются к тому, что никаких интервенций не будет, а курс рубля продолжит укрепляться. На пути Минфина стоят санкционные ограничения, а значит места для манёвра не так уж и много. Можно было бы попробовать использовать валюты дружественных стран, но такое решение грозит внезапным укреплением того же юаня на мировом рынке, что явно нежелательно для экономики Китая. Ну а пока можно наблюдать за тем, как рубль взлетел до семилетних максимумов. На этой неделе курс кратковременно поднимался до 50 рублей за 1 доллар США, а сегодня зафиксировался на отметке 53 рублей за 1 доллар.

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Экономисты называют оптимальным курсом для российской экономики 70 рублей за 1 доллар. Именно на этой отметке бюджет будет получать необходимое количество ликвидности, а значит можно будет не волноваться о достаточном количестве денег для исполнения всех социальных обязательств. Вот только сроки возврата к подобному курсу пока размыты. Эксперты уверяют, что сегодня наблюдается дисбаланс между экспортом и импортом. Проще говоря, срочно требуется повысить покупательскую способность населения, завезти в страну как можно больше товаров, что расшевелит экономику и приведёт к спросу на иностранную валюту. Пока же рынки падают, покупатели всё чаще выбирают менее дорогие товары, а аналитики неумолимы. Есть мнение, что если ничего кардинально не изменится, то уже скоро за 1 доллар будут давать 40 или даже 30 рублей. Центробанк уже пытался повлиять на курс рубля, но пока ничего изменить не удалось. Сообщается, что на следующей неделе будут отменены валютные ограничения, в результате чего можно будет перевести на любой счёт за рубежом до 1 миллиона долларов в месяц. Источник.