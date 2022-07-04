Изучаем мнение популярного блогера с канала Hardware Unboxed

GeForce GTX 1060 изначально не была дешёвой, поступив в продажу 6 лет назад за 300 долларов. Покупатели предпочитали что-то попроще, а в первый год видеокарта пусть и стала популярной, не имела оглушительного успеха. Спустя год NVIDIA скинула цену, а в какой-то момент стоимость пошла вниз. Обычно, видеокарты предыдущего поколения перестают покупать после выхода новинок последнего поколения, но только не в случае с GeForce GTX 1060. Видеокарта получилась настолько быстрой, что даже сегодня способна тянуть все игры в разрешении 1080р на высоких настройках графики. 6 Гб видеопамяти вполне неплохо в 2022 году, а запас прочности есть как минимум до 2024 года. Но всё это частный случай, ведь мы описываем события, произошедшие до криптобума.

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Начало июля 2022 года производители графических чипов встретили не в лучшем виде. Весть прошлый год отрасль терзали майнеры и коронавирус, а сегодня интерес к Эфиру ослаб, что вынуждает фермеров сносить свои видеокарты на вторичный рынок. Мы сколько угодно можем давать советы Дженсену Хуангу, ведь нам с дивана гораздо виднее, но логика полупроводниковых гигантов не имеет ничего общего с нашими ожиданиями. Судя по всему, стратегия не предполагает возврата к низким ценам, а ключом к удержанию прибыли станет высокая маржа. Несколько дней назад на канале Hardware Unboxed появилось любопытное видео, в рамках которых блогер проанализировал ситуацию на рынке пользовательской графики. Вы можете посмотреть ролик самостоятельно, а мы подведём краткие выводы.

Прежде всего автор видео полагает, что возврата к недорогим видеокартам не будет, по крайней мере какое-то время. AMD и NVIDIA высоко подняли планку и не желают её опускать, накачивая геймеров дорогостоящей продукцией. В пример можно привести GeForce RTX 3050. Очевидно, что геймеры ждали чего-то иного, но получили медленный графический чип, лагающий в сложных сценах из-за узкой 128-битной шины. А вот цена за такое удовольствие бьёт все рекорды. Как вы знаете, NVIDIA просит за GeForce RTX 3050 больше 250 долларов, но в реальности даже сегодня встретить такую видеокарту в магазинах Европы дешевле 300 евро не представляется возможным. Ещё более комичная ситуация случилась с Radeon RX 6500 XT. Видеокарта с 64-битной шиной даже близко не может называться игровой, а 4 Гб видеопамяти – это слишком мало в 2022 году, что бы там ни говорили маркетологи. А ведь у Radeon RX 6500 XT есть ещё и проблема с просадками на процессорах с поддержкой PCIe 3.0. Если вы забыли, то рекомендованная стоимость видеокарта стартовала с 200 долларов.

Дальше – больше, ведь чуть позднее в продажу поступила ещё более печальная Radeon RX 6400, ну а NVIDIA и вовсе решила реинкарнировать бюджетный графический чип 2016 года GeForce GTX 1050 Ti. Так, новая GeForce GTX 1630 демонстрирует аналогичную производительность, но купить её дешевле 200 долларов невозможно. Получается, что старушка GeForce GTX 1050 Ti, которую можно было взять за 139 долларов, вернулась на прилавки, но стоит намного дороже. По мнению блогера, всё это говорит о том, что AMD и NVIDIA на время откажутся от выпуска бюджетных игровых видеокарт до 200 долларов.

Для понимания, ни GeForce GTX 1630, ни Radeon RX 6400 не являются игровыми. Возможно, сегодня обе и тянут игры в 1080р, но ведь вы покупаете видеокарту как минимум на 3 года. И вот здесь мы снова возвращаемся к GeForce GTX 1060. Видеокарта вышла 6 лет назад, но новинки GeForce GTX 1630 и Radeon RX 6400 так и не смогли приблизиться к ней по производительности. Получается, что сегодня у геймеров есть несколько вариантов. В первом случае можно купить один из указанных выше бюджетных вариантов. Во втором случае стоит просто переждать пару лет, пересидев на интегрированной графике и старых добрых онлайн-шутерах. Но есть и третий вариант, предполагающий покупку более дорогой видеокарты. Увы, но именно этого от нас ждут AMD и NVIDIA. Посмотрим, будет ли руководство этих компаний также твёрдо стоять на своём, когда майнеры начнут сливать видеокарты по низким ценам на вторичном рынке.

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