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Zelot За пост начислено вознаграждение
Цены на видеокарты в магазинах РФ вернулись к рекомендованным – Radeon RX 6600 XT стоит 33 000р
GeForce RTX 3070 Ti можно купить за 57 500 рублей
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6700XT дешевле 50 тр - пора брать
3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке
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<b>6900XT Gigabyte Aorus за 80 тр</b>
3070 Gigabyte Aorus за копейки в Ситилинке
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>

Не успел завершиться первый месяц лета, как мы стали получать весьма неоднозначные данные по продажам видеокарт во втором квартале 2022 года. Пока официальных сведений нет, но аналитические компании обладают прямым доступом к точной аналитике, поэтому озвученной информации можно смело доверять. Как сообщается, рынок видеокарт столкнулся с криптопохмельем. Полки магазинов переполнены, а майнеры пытаются избавиться от оборудования, сливая его на вторичном рынке. Пока стоимость держится на относительно высоких отметках, поскольку резкого обрушения Эфира не наблюдается. И всё же, как только криптовалюты окончательно уйдут в минус, можно ждать много сюрпризов от паникующих фермеров. 

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Россия не стала исключением, поскольку в 2021 году майнеры активно закупались геймерской продукцией. Насколько всё плохо, нам предстоит узнать в ближайшие месяцы. Ну а пока предлагаем вам запасаться попкорном. Кстати, всё это хорошо звучит для тех, кто уже купил мощную видеокарту или вообще не планирует этого делать. А вот большое количество пользователей до сих пор сидит в ожидании низких цен. Если вы входите в эту категорию, то самое время изучить наш материал. Стоимость многих видеокарт уже ниже рекомендованной, а значит есть все основания перестать ждать у моря погоды. 

Крайне привлекательно выглядит GeForce RTX 3070 Ti. Многие наши читатели уже забыли о весёлых распродажах в ДНС. Руководство торговой сети регулярно предлагало купить несколько видеокарт по близкой к рекомендованной цене. Количество желающих измерялось десятками тысяч, а спекулянты всё равно умудрялись выхватить самые недорогие видеокарты. Сегодня не нужно никуда бежать, вставать ночью и нервно обновлять страницу, ведь GeForce RTX 3070 Ti стоит всего 57 500 рублей. Это немного ниже рекомендованной цены для РФ,  что в условиях санкций выглядит настоящим подарком от дядюшки Хуанга. 

Если в вашем кармане завалялись всего 44 тысячи рублей, то самое время взять GeForce RTX 3060 Ti. Количество кадров в играх здесь будет ниже, но и экономия немаловажна. Автор данного материала со 100% вероятностью купил бы GeForce RTX 3070 Ti, но для многих геймеров разница в 13 500 имеет решающее значение. Если вы хотите получить мощную видеокарту для 2К, то GeForce RTX 3060 Ti неплохо вписывается в такие требования. Слегка расстраивает экономия на видеопамяти, но пока нет ни одной игры, где в разрешении 2К вам понадобится больше 8 Гб.

Когда Radeon RX 6600 XT только поступила в российскую розницу, то стоимость её стартовала с 33 500 рублей. На самом деле никто вообще не видел ни одной видеокарты, которая была бы доступна по рекомендованной цене. Долгое время популярный графический чип AMD отказывался дешеветь ниже 60 000 рублей, а в какой-то момент и вовсе исчез из продажи. Сегодня Radeon RX 6600 XT можно взять за 33 тысячи рублей, а значит цена действительно ушла ниже рекомендованной отметки. 

Если вы устали терпеть ограничения, то самое время купить флагман. Radeon RX 6900 XT имеет все шансы стать основной для высокопроизводительного игрового компьютера и стоит ниже рекомендаций для российской розницы. 16 Гб достаточно даже для разрешения 4К, а о существовании настроек графики можно позабыть на несколько лет. Все игры будут летать на максималках, а потенциала видеокарты хватит на многие годы. Особый интерес вызывает модель производства Gigabyte, получившая заводскую систему жидкостного охлаждения. Если вы всегда хотели опробовать свои навыки в разгоне, то лучшего шанса может и не быть.

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Radeon RX 6800 XT пока не вернулась к рекомендованной стоимости, но может предложить достаточно неплохое соотношение между ценой и производительностью. Видеокарта получила 16 Гб скоростной видеопамяти, а 256-битная шина позволила снизить потребление в результате температура не превышает предельных отметок, а система охлаждения тихая и эффективная. Radeon RX 6800 XT легко справляется со всеми играми даже в 4К, и совсем немного уступает более старшим графическим чипам. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #radeon rx 6600 xt
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