Разбираем самые актуальные тренды на рынке криптовалют

С каждым днём в интернете появляется всё больше данных, свидетельствующих о наступлении масштабного экономического кризиса. Ведущие специалисты из США и ЕС оказались не только не способны справиться с нарастающей инфляцией, но и делают всё для разрушения существующего миропорядка. Один из первых ударов пришёлся на логистические цепочки. Десятилетиями поставщики и производители создавали сложные схемы, позволяющие снизить расходы, выпуская более конкурентную продукцию. Сегодня часть компаний активно выдавливается с глобального рынка, вот только никто не подумал о том, что заменить поставки просто нечем. В пример можно привести инертные газы, без которых создать ни один чип не представляется возможным.

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Ещё более сложная ситуация с поставками нефтепродуктов и природного газа в Европу. Очевидно, что без энергоносителей промышленность Старого света остановится, но политики неумолимо ведут свои страны к катастрофе. Ну и не забывайте о лидере в лице США. Белые воротнички буквально несутся в пропасть. Вначале там нарисовали 9 триллионов долларов, после раздали их местным бомжам, а в итоге большая часть денег перекочевала в карманы миллиардеров. Вообще причин для краха мировой экономики много, но пока всё идёт к тому, что руководство наиболее богатых стран вообще не имеет чёткого плана по выходу из кризиса. К примеру, ФРС США заметила рост инфляции только тогда, когда падение доходов коснулось кошельков чуть ли не всех американцев. При этом инвестиции в криптовалюту и вовсе обанкротили огромное количество людей. Вспомните, ведь в 2021 году эксперты рассказывали о том, что Биткоин подорожает до 100 000 долларов, ну а сегодня он находится у края пропасти.

Как видите, после небольшой передышки, цифровое золото снова перешло к падению. Сегодня курс приблизился к отметке 19 000 долларов, ну а причины не изменились. Сегодня на вопросы журналистов ответил Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Он заявил, что ведомство продолжит противостоять нарастающей инфляции с помощью повышения процентной ставки и другим действиям. Поскольку на данный момент процент по кредитам достиг 1.75%, а реальных изменений нет, то Джером Пауэлл намерен и дальше использовать непопулярные у населения меры. Неясно, какого эффекта хотел добиться глава ФРС, но рынок тут же отреагировал падением. Так, S&P 500 просела на 1.59%, Nasdaq 100 – на 1.9%, японский Nikkei 225 потерял 1.54%, а индекс Asia Dow опустился на 1.14%.

Эксперты констатируют, что на фоне нестабильности криптовалюты не могут держаться на высоких отметках, а дополнительное давление создают майнеры. Сотни средних по размеру ферм в мае и июне продали монет больше, чем смогли добыть, а многие и вовсе находятся на грани разорения. Аналитики полагают, что за несколько лет только единицы смогли выйти в плюс, тогда как большинство подобных ферм выживало исключительно за счёт доверия инвесторов. Поскольку денежный поток иссяк, то майнеры не могут себе позволить закупать новое оборудование, а также выплачивать кредиты. В итоге всё может закончиться громким обвалом, когда банки вынуждены будут конфисковать сотни тысяч бесполезных ASIC-майнеров. Поскольку лежащее на складах оборудование – это бесполезный мусор, то кредитные организации будут стараться как можно дольше поддерживать крупных игроков на плаву.

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Особенно сложная ситуация с майнерами, копающими Эфир на видеокартах. Аналитики пришли к выводу, что заработки ферм минимальны, а большинство за прошедший год ушло в глубокий минус. Сегодня майнерам нужно либо распродавать стремительно дешевеющее железо, либо продолжать копать не менее быстро обесценивающуюся криптовалюту. Оба пути вызывают сомнения, ведь Эфир может обвалиться на фоне перехода на PoS. На момент написания данного материала вторая по популярности криптовалюта торговалась на отметке чуть выше 1000 долларов и в любой момент могла рухнуть до новых антирекордов.