Майнинг оказался обычной лотереей, выиграть в которой почти невозможно

Самая главная проблема, с которой сталкиваются все азартные игроки, состоит не в том, чтобы выиграть большой куш, а в способности вовремя уйти. Даже если вам повезло несколько раз подряд, то рано или поздно удача обязательно уйдёт к кому-нибудь другому, а выигранные деньги превратятся в дым. Как ни странно, но криптовалюты устроены примерно аналогично. Много лет назад у автора данного материала был знакомый, которому руководство компании на большой юбилей подарило 6 Биткоинов. В тот день смеялся весь офис, ведь более глупого подарка было просто невозможно придумать. По крайней мере всем так казалось, ну а спустя какое-то время порядком повеселевший именинник продал монеты за 3000 долларов, поскольку за 2013 год стоимость криптовалюты выросла в несколько раз. До 2017 года парень чувствовал себя неплохо, но после того, как цифровое золото перевалило за 10 тысяч, устроил жене настоящий скандал. Вся пикантность ситуации состояла в том, что именно она принудила его продать монеты в 2013 году.

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Суть этой истории не в том, что один человек заработал несколько тысяч долларов, но всё равно остался недоволен, а в азарте, ведь подавляющее большинство первых покупателей Биткоинов избавилось от монет задолго до того, как криптовалюта стала действительно дорогой. В связи с этим на первый план встаёт вопрос: как понять, что уже пора уходить? 2021 год поставил многих майнеров в настоящий тупик, ведь никто из них не знал, что нужно делать с полученными в ходе фарминга Эфира монетами. Допустим, вы купили видеокарту GeForce RTX 3080 в середине 2021 года, когда она уже стоила в несколько раз дороже своей рекомендованной цены. На тот момент курс Эфира продолжал расти, а эксперты рассказывали о невероятных перспективах. Виталик Бутерин колесил по свету, а все вокруг верили в то, что к Новому году криптовалюта подорожает до 10 000 долларов.

Получается, что майнеры придерживались нескольких стратегий. В первом случае фермеры просто копили монеты, поскольку верили в лучшее завтра. Во втором случае майнеры распродавали все монеты сразу же после их поступления на кошелёк, пытаясь как можно быстрее отбить свои инвестиции. Ну и были те, кто продавал лишь часть монет, удерживая остальные на виртуальном кошельке. Журналисты Tom's Hardware решили основательно разобраться в вопросе, ведь всех интересует, смогли ли майнеры, которые удерживали монеты последние несколько лет, разбогатеть.

Прежде всего предлагаем вам изучить таблицу с доходами и расходами майнеров. Если вы не хотите вникать в те или иные подробности, то смотрите на нижнюю строчку по каждой видеокарте. Журналисты использовали среднерыночные цены на момент выхода того или иного графического чипа в магазины посчитав, сколько монет можно было получить с момента старта продажи видеокарты. Единственным условием будет решение продать все накопления именно сегодня. Как видите, абсолютно все видеокарты позволяют уйти в плюс, вот только доходы настолько малы, что выглядят смешно на фоне стоимости оборудования. Например, на GeForce RTX 3090 удалось заработать всего 254 доллара, а лидером стала GeForce RTX 3080, благодаря высокому хешрейту которой доход составил 876 долларов.

Вот только большинство майнеров присоединилось к процессу уже после того, как прошла первая волна роста курса Эфира, а значит стоит посчитать доходы за один год, начав с 1 июня 2021 года. И вот здесь майнеров ждёт огромное разочарование. Согласно подсчётам, выйти в плюс ни на одной видеокарте не получилась. Последняя строка дана с чистым убытком, учитывая разницу в стоимости видеокарты и количества полученных монет. Больше всего потери у тех, кто купил GeForce RTX 3090, которая даёт 1774 доллара со знаком минус.

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Как вы помните, есть и третья группа майнеров, которые продавали свои монеты по ходу добычи до тех пор, пока не вернули инвестиции. Что же, если речь идёт о тех, кто купил видеокарту год назад, то доходов нет ни у кого, ведь сроки окупаемости постоянно растут. В то же время, некоторые графические чипы более выгодны и позволили бы вам уйти в минус на 150-200 долларов. Ну и в качестве завершающего аккорда напомним, что подсчёты шли без учёта стоимости самой видеокарты. Получается, что в некоторых случаях вы могли бы выйти в плюс, оставив за спиной опыт неудачливого майнера.