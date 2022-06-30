Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
53 актуальных смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 на базе Android 12
Все прошивки официальные и имеют статус публичных стабильных бета-версий
анонсы и реклама
3070 Gigabyte Aorus - 60 тр, пора брать
3080 MSI Gaming за 70+ - смотри
<b>3050 MSI Gaming дешевле 30тр</b>
-20% на 3080 Gigabyte Gaming = дешевле 80
3060 Gigabyte Gaming за 40 тр - смотри
-28% на 3080 MSI Gaming Z = за копейки

Ситуация с исходом крупных брендов с российского рынка идёт с переменным успехом. Например, Apple и Samsung сообщили о своих намерениях ретироваться ещё в марте, но до сих пор продолжают продавать мобильные телефоны. Что любопытно, запасы, которые должны были истощиться ещё в мае, всё никак не заканчиваются, а китайские игроки и вовсе постоянно завозят новинки на российский рынок. Иногда мы слышим о том, что некоторые магазины закрываются, а западная пресса и вовсе пытается сделать их каждого пшика настоящую сенсацию. 

реклама

Доподлинно известно, что сегодня продажи смартфонов снижаются на всех ключевых рынках. Только Samsung накопила порядка 50 миллионов трубок на складах по всему миру, а экономическая ситуация продолжает ухудшаться. Если заглянуть на привычные онлайн-площадки, то аппараты там лежат в свободном доступе, а аналитики уверяют, что вскоре начнётся настоящая ценовая война. Якобы, сужение рынка грозит огромными потерями для производителей, а мелкие игроки уже вскоре начнут продавать себе в убыток. Поскольку крупные компании смогут выживать за счёт финансовой подушки, то именно с них и начнётся резкое снижение цен. Неясно, в каком виде всё это дойдёт до российского рынка, который сегодня имеет ключевые отличия от общемирового и выживает под гнётом санкций. 

В то же время не стоит забывать, что есть довольно большая группа людей, не планирующая покупать смартфон в ближайшие годы. Некоторые из пользователей обновили свой аппарат совсем недавно, тогда как другие полностью довольны старым мобильником. Этих людей не очень интересуют скидки, а вот своевременный выход прошивок куда более важен, поскольку привносит новые функции и гарантирует высокую безопасность информации. Эксперты рекомендуют не игнорировать прилетающие обновления, поскольку хакеры часто используют старые уязвимости, которых предостаточно в прошивках и операционных системах предыдущих поколений. И всё бы хорошо, если бы производители мобильных телефонов своевременно выпускали эти самые обновления. 

Увы, но только Apple делает это быстро, а большая часть актуальных устройств получает прошивки в течение недели после официального выхода. А вот Xiaomi традиционно отстаёт. Если пользователям материкового Китая повезло больше, то в России можно ждать выхода прошивки месяцами, а в итоге она и вовсе будет отменена или остановлена в границах публичной бета-версии. В связи с этим мы предлагаем нашим читателям взять дело в свои руки, скачав и обновив прошивку самостоятельно. Ниже мы публикуем список смартфонов, которые на данный момент получили прошивку MIUI 13 на базе финальной версии мобильной операционной системы Android 12. 

анонсы и реклама
4 вида RTX 3050 дешевле 30 тр - смотри
-25% на RTX 3070 = 60 с началом
Пиши на наш сайт и зарабатывай
! 3090 ASUS Gaming за 150 тр
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>
Новая топовая 48Gb Nvidia
3090 Ti Gaming X немного дороже 150
RTX 4000 дешевле 100тр
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Инсайдеры предупреждают, что всё действия вы проводите на свой страх и риск, а значит должны быть готовы к непредвиденным ситуациям. Чаще всего прошивка происходит без проблем, а значит нужно следовать простым правилам. Например, заряд телефона должен быть выше 50%, а все действия выполняться последовательно. Все указанные ниже прошивки официальные, а скачать всё это можно по ссылке. 

  1. Mi 10 Pro
  2. Redmi K30S
  3. POCO X2
  4. POCO F2 Pro
  5. Mi 11 Ultra
  6. Mi 10T Lite
  7. Mi CC9 Pro
  8. Mi 10 Ultra
  9. Mi 10T
  10. Mi 10 Youth Edition
  11. Mi 10
  12. POCO M3 Pro 5G
  13. Mi Mix 4
  14. Redmi K30 Pro
  15. Redmi Note 9 Pro 5G
  16. Redmi 10X Pro
  17. POCO F3 GT
  18. Redmi Note 11 Pro [China]
  19. Mi 10S
  20. 11i HyperCharge [India]
  21. Mi 12X
  22. Redmi K30 5G
  23. Mi Pad 5 Pro 5G
  24. Redmi K40
  25. Mi Mi 11
  26. Mi Note 10
  27. Mi Pad 5
  28. Redmi Note 11 [China]
  29. Redmi Note 10 5G
  30. Redmi Note 9 5G [China]
  31. Mi 11 Lite 5G
  32. Redmi K40 Gaming
  33. POCO F3
  34. Redmi 10X 5G
  35. Redmi K30i 5G
  36. Redmi K40 Pro
  37. Mi 11 Pro
  38. Mi MIX Fold
  39. Redmi K30 4G
  40. Mi 10i
  41. Mi 11 Lite 5G NE
  42. Xiaomi CIVI
  43. Mi 11X
  44. Redmi 9 Power
  45. Mi 10 Lite Zoom
  46. Redmi Note 9 4G [China]
  47. Redmi Note 10 Pro (China)
  48. Redmi Note 9T
  49. Mi 11i [India]
  50. Mi 11 LE [China]
  51. Mi Pad 5 Pro Wi-Fi
  52. Redmi K30 Ultra
  53. Redmi 9T
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #miui 13 #прошивки
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Компания Honor прекратила прямые поставки смартфонов в Россию – Ведомости
Samsung запустила производство 3-нм чипов с улучшенной производительностью и энергопотреблением
Nothing Phone получит экран 120 Гц, камеру 50 Мп и двустороннее стекло Gorilla Glass
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Курс Биткоина обвалился ниже $20 000, а в России приняли закон о налогообложении майнеров
52
Цены на видеокарты в РФ вернулись к рекомендованным – GeForce RTX 3070 Ti стоит всего 60 000р
24
Роскосмос опубликовал координаты и снимки "центров принятия решений", в первый же день саммита НАТО
90
GeForce RTX 4080 может оказаться большим разочарованием для геймеров – 30% рост fps и шина 256 бит
22
Илон Маск заявил о возможном прекращении работы Starlink в США
28
Что будет с курсом Биткоина в 2022 году – аналитики Forklog ожидают подорожания криптовалюты
5
Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
83
Инсайдер: дата выхода GTA 6 остаётся неизменной, разработка идёт полным ходом
2
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ продолжают дешеветь – цены уже ниже рекомендованных
21
Голосовые помощники "Тинькофф банка" поговорили сами с собой и заблокировали карту клиента
9
В России официально легализован параллельный импорт, президент подписал закон
109
Падение доллара до 51 рубля за у.е. моментально отразилось в каталогах интернет магазинов
25
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.06.2022
106
Lenovo презентовала тонкий ноутбук ThinkBook 13s на базе процессора AMD Ryzen 6000
1
Энтузиасты показали, как мог бы выглядеть ремейк Call of Duty 2 на движке Unreal Engine 5
5
Сегодня NVIDIA официально выпускает видеокарту GeForce GTX 1630
6
Недорогие геймерские процессоры стали доступнее в магазинах РФ – Core i5-11400F со скидкой до 25%
3
Поставки газа в Германию могут остановиться, а Шольц просит немцев экономить воду и тепло
28
После осеннего обновления Windows 11 потребует создать учетную запись Microsoft
17
3DCenter назвал честные цены на видеокарты RTX 3000 и RX 6000: RTX 3090 за $750, а RX 6400 за $100
7

Популярные статьи

Мой неудачный опыт спасения сбережений от инфляции в феврале 2022 года
181
Покупка видеокарты у майнера вслепую на примере EVGA GeForce GTX1660Ti SC
84
О чем нам не говорят и не показывают в обзорах железа
42
Дешевые видеокарты после майнинга: так ли они нужны, и на что стоит обращать внимание при покупке
6

Сейчас обсуждают

Sheshenbek
13:51
Это можно было бы написать, мой пост в принципе и ассоциируется с твоим постом. Просто я написал более развёрнуто
Дешевые видеокарты после майнинга: так ли они нужны, и на что стоит обращать внимание при покупке
Гоогле Гооглев
13:50
Шумеры, любят ссылаться на эту помойку
Домохозяйка из Китая 10 лет сочиняла вымышленные статьи об истории России и постила их на Википедии
ахахах
13:50
он попал в историю уже,все машины ездили с надписями обама-чмо по стране
Доллар уже торгуется за 50 руб, но цены снижаются не на все товары - разбираемся почему
mandysee
13:50
Я бы и рад, но агенты Госдепа работают в госорганах РФ и в правительстве, в кремлевской прессе и т.п., а иначе смысл агентурной работы? Никогда никаких иностранных агентов в оппозиции не бывает. В опп...
Компания Honor прекратила прямые поставки смартфонов в Россию – Ведомости
Goonder Swan
13:49
это хитрая многоходовочка, мужайтесь...
Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
SL65
13:48
собаки лают караван идет
Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
Userthem
13:48
УХахаха! Это какой мусор должен быть в голове, чтобы связать политическую ситуацию в РФ и обзор слухов на видеокарты? Я не вата, и не навально-поклонник. Но это просто п*здец.
GeForce RTX 4080 может оказаться большим разочарованием для геймеров – 30% рост fps и шина 256 бит
Артём Николаев
13:47
Хочется поспорить. Ведь если согласиться, придётся признать, что всю жизнь терпел, превозмогал и надеялся на светлое будущее, хотя был миллион других вариантов. Поэтому чтобы защитить картину мира и п...
Компания Honor прекратила прямые поставки смартфонов в Россию – Ведомости
terenty79
13:46
я что то в руководстве страны разочаровался. зелибоб и то больше правды говорит, и говорит вперед про все случающиеся договорняки закулисные. азов отпустили, отовсюду ушли в связи с 100500 жестами доб...
Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
Vendium
13:46
Наслушался бабкиных сказок про то как пративные игры якобы делают психов из детей?
Игровые консоли Xbox больше не будут поставляться в Россию, а уже купленные снимут с гарантии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем