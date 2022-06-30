Все прошивки официальные и имеют статус публичных стабильных бета-версий

Ситуация с исходом крупных брендов с российского рынка идёт с переменным успехом. Например, Apple и Samsung сообщили о своих намерениях ретироваться ещё в марте, но до сих пор продолжают продавать мобильные телефоны. Что любопытно, запасы, которые должны были истощиться ещё в мае, всё никак не заканчиваются, а китайские игроки и вовсе постоянно завозят новинки на российский рынок. Иногда мы слышим о том, что некоторые магазины закрываются, а западная пресса и вовсе пытается сделать их каждого пшика настоящую сенсацию.

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Доподлинно известно, что сегодня продажи смартфонов снижаются на всех ключевых рынках. Только Samsung накопила порядка 50 миллионов трубок на складах по всему миру, а экономическая ситуация продолжает ухудшаться. Если заглянуть на привычные онлайн-площадки, то аппараты там лежат в свободном доступе, а аналитики уверяют, что вскоре начнётся настоящая ценовая война. Якобы, сужение рынка грозит огромными потерями для производителей, а мелкие игроки уже вскоре начнут продавать себе в убыток. Поскольку крупные компании смогут выживать за счёт финансовой подушки, то именно с них и начнётся резкое снижение цен. Неясно, в каком виде всё это дойдёт до российского рынка, который сегодня имеет ключевые отличия от общемирового и выживает под гнётом санкций.

В то же время не стоит забывать, что есть довольно большая группа людей, не планирующая покупать смартфон в ближайшие годы. Некоторые из пользователей обновили свой аппарат совсем недавно, тогда как другие полностью довольны старым мобильником. Этих людей не очень интересуют скидки, а вот своевременный выход прошивок куда более важен, поскольку привносит новые функции и гарантирует высокую безопасность информации. Эксперты рекомендуют не игнорировать прилетающие обновления, поскольку хакеры часто используют старые уязвимости, которых предостаточно в прошивках и операционных системах предыдущих поколений. И всё бы хорошо, если бы производители мобильных телефонов своевременно выпускали эти самые обновления.

Увы, но только Apple делает это быстро, а большая часть актуальных устройств получает прошивки в течение недели после официального выхода. А вот Xiaomi традиционно отстаёт. Если пользователям материкового Китая повезло больше, то в России можно ждать выхода прошивки месяцами, а в итоге она и вовсе будет отменена или остановлена в границах публичной бета-версии. В связи с этим мы предлагаем нашим читателям взять дело в свои руки, скачав и обновив прошивку самостоятельно. Ниже мы публикуем список смартфонов, которые на данный момент получили прошивку MIUI 13 на базе финальной версии мобильной операционной системы Android 12.

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Инсайдеры предупреждают, что всё действия вы проводите на свой страх и риск, а значит должны быть готовы к непредвиденным ситуациям. Чаще всего прошивка происходит без проблем, а значит нужно следовать простым правилам. Например, заряд телефона должен быть выше 50%, а все действия выполняться последовательно. Все указанные ниже прошивки официальные, а скачать всё это можно по ссылке.

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