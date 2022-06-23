Одной из первых с кризисом столкнулась Samsung

Может показаться, что рынок мобильных телефонов стабилен, а продажи не меняются год от года. Приходя в супермаркет или заглядывая в интернет-магазин, обычный покупатель видит примерно те же бренды, при этом чаще всего уход с рынка одного из игроков не бывает стремительным. Именно поэтому даже японская Sony, которая занимала мизерную рыночную долю, много лет присутствовала на полках отечественных магазинов. В последние годы мы стали свидетелями укрупнения китайских брендов. В первую очередь стоит упомянуть Xiaomi, которая занимает 3 место на глобальном рынке, а во многих странах потеснила конкурентов и со 2 позиции. Неплохо идут дела и у корпорации BBK, которая владеет брендами OPPO и vivо, что даёт ей в сумме второе место. Где-то между вторым и третьим местом расположилась Apple. Яблочный гигант чувствует себя прекрасно, ведь накачивание деньгами экономики США позволило даже самым бедным слоям населения купить себе смартфон. В результате американские бомжи так и не разбогатели, продолжая валяться под мостами в грязи, но зато купили себе новенький iPhone. Ну а бессменным лидером остаётся Samsung. Южнокорейский гигант имеет стабильные продажи и может похвастать лояльной клиентской базой. За счёт этого часто проводятся эксперименты с ценами, что долгое время позволяло извлекать дополнительную маржу.

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Эксперты уже давно говорят о скором наступлении экономического кризиса. Страны, где есть проблемы с реализацией базовых потребностей, не могут похвастать высокими продажами смартфонов. Что же, по мере ухудшения финансового положения в Европе и США, трудности у Samsung становятся видны всё более отчётливо. Начнём с цифр. В 2021 году южнокорейская компания смогла отгрузить рекордные 270 миллионов смартфонов. Телефоны расходились как горячие пирожки, а маркетологи заявляли, что в текущем году есть реальная возможность нарастить продажи до 334 миллионов штук. Неясно, на основании чего были сделаны такие оптимистичные прогнозы, но руководство компании решило прислушаться к экспертам, переориентировав производство в сторону роста. Похоже, уже вскоре кому-то в Samsung ощутимо урежут заработную плату, а некоторых даже уволят. Как сообщается, к концу июня на складах дистрибьюторов и поставщиков по всему миру находится около 50 миллионов нереализованных трубок.

И вот здесь самое время бить панику. Дело в том, что партнёры Samsung всегда делают небольшой запас, но в большинстве случаев он не превышает 10% годичных поставок, а крайне редко (перед Новым годом и Рождеством) доходит до 18%. Аналитики отмечают, что трудности возникли у самой популярной серии Galaxy A, а значит продажи просели в самом массовом сегменте, где есть как недорогие аппараты, так и субфлагманы с довольно интересными характеристиками. Ключевой особенностью этой серии всегда считалась доступная цена, что позволяло не только продавать большие объёмы, но и конкурировать с наступающими на пятки китайцами.

Инсайдеры отмечают, что ещё недавно Samsung выпускала не меньше 20 миллионов мобильных телефонов в месяц. Такая практика завершилась в апреле, ведь уже в мае было произведено всего 10 миллионов смартфонов. Продажи снижаются, спрос на подобные устройства падает, а положение южнокорейской компании пусть и остаётся стабильным, но явно расстроит инвесторов. В качестве основных причин происходящего называют последствия пандемии коронавируса и санкционные ограничения и резкое сокращение продаж в РФ. Что любопытно, падает не только Samsung, но и ключевые партнёры. Так, количество заказов на отдельные компоненты ещё весной рухнуло до 70%, что сигнализирует о том, что перед нами глобальная проблема, а не трудности одного крупного игрока.

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Выше вы можете изучить изменение рыночной доли основных игроков за последние два года. Как видите, в первом квартале 2022 Samsung удалось поставить настоящий рекорд. Вполне возможно, что учитывались только отгрузки смартфонов. Больше реальных данных мы увидим по результатам отчёта за второй квартал, но даже тогда возможны манипуляции с целью успокоить инвесторов. Дело в том, что многие производители намеренно путают отгрузки с продажами, поэтому целостная картина станет ясна только во второй половине осени. Что до аналитических прогнозов, то начальных 1.38 миллиарда за весь 2022 год эксперты TrendForce уже снизили ожидания до 1.33 миллиарда. Судя по всему, аналитика будет ещё не раз корректироваться, а впереди нас ждёт множество неприятных сюрпризов. Источник.