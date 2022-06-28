GeForce RTX 3080 Ti можно купить на 20 000 рублей дешевле официальной стоимости на момент появления на российских полках

Очень часто, когда мы покупаем видеокарту, то ориентируемся только на цену. К примеру, есть у вас в кармане всего 50 000 рублей, то вы захотите взять самую быструю модель за эту сумму. На самом деле такая тактика верна на все 100%, но есть и другие параметры, которые стоит учитывать. С нашей точки зрения, важно не только купить самую скоростную видеокарту в том или ином ценовом сегменте, но и убедиться в наличии хорошей системы охлаждения. К примеру, очень часто в магазинах можно встретить GeForce RTX 3060 с цельным большущим кулером. Во время просмотра фильмов и сайтов никаких проблем подобная система охлаждения не доставляет, а вот в требовательных играх гудит так, словно у вас в комнате расположилась целая майнинговая ферма по добыче Эфира.

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Всё это не значит, что нужно брать мене скоростную видеокарту, и всё же, если у вас будет стоять выбор между GeForce RTX 3060 с ужасной системой охлаждения и необходимостью доплаты 2000 рублей за более внушительную модель, то мы рекомендуем сделать правильный выбор. Ну а пока вы раздумываете, давайте изучим несколько интересных предложений с качественными системами охлаждения.

GeForce RTX 3080 Ti за 97 500 рублей имеет всё необходимое для построения скоростного компьютера премиум класса. Здесь вам и быстрая видеопамять в количестве 12 Гб, и мощный графический чип, работающий на 384-битной шине, и три эффективных кулера. Прибавьте сюда низкие температуры видеокарты, ведь инженеры NVIDIA сделали все необходимые выводы после перегрева первой серии графических чипов в конце 2020 года. Кстати, очень радует цена, ведь официально рекомендованная стоимость для РФ была зафиксированная на отметке 117 тысяч рублей. Как видите, даже в условиях санкций удалось легко перешагнуть планку ниже 100 000 рубликов.

Вот уже неделю самой выгодной видеокартой среди флагманов остаётся Radeon RX 6800 XT. Подумайте сами, по производительности видеокарта легко может соперничать с самыми дорогими графическими чипами NVIDIA, но стоит намного ниже. Количество видеопамяти здесь больше, ведь даже на более дорогой GeForce RTX 3080 Ti можно встретить всего 12 Гб. Сегодня последняя выходит вперёд в любых играх, вот только в разрешении 4К разница не превышает 5-7%, а через 3 года перевес легко может уйти в сторону AMD. Всё дело в тех самых дополнительных 4 Гб видеопамяти, которые могут оказаться решающими. Что до модели производства SAPPHIRE, то здесь у нас нет никаких претензий. Всё работает в штатном режиме, а шум находится в пределах допустимого.

Когда GeForce RTX 3070 Ti только появилась в российской рознице, то получила ценник 58 тысяч рублей. Купить видеокарту дешевле 85 000 было невозможно, а на фоне роста стоимости Эфира цена взлетела намного выше 100 000 рублей. В начале мая GeForce RTX 3070 Ti стала медленно дешеветь, а сегодня вернулась к официальной стоимости. Запомните этот день, ведь ещё недавно такое наблюдалось только в США и Европе, а значит у вечно недовольных критиков останется на 1 повод меньше злорадствовать относительно проблем с поставками видеокарт на российский рынок.

Приятно радует и GeForce RTX 3050. За 31 тысячу вы получаете мощную современную видеокарту с системой охлаждения на два кулера. Это не самый дорогой вариант, ведь есть и более внушительные модели. Хотим отметить, что очень часто производители пытаются заработать на использовании дорогих систем охлаждения. GeForce RTX 3050 никогда не превратиться в GeForce RTX 3060, поэтому нет никакого смысла переплачивать 10 или даже 15 тысяч рублей за систему охлаждения на 3 кулера. Берите скромную от Palit, гарантирующую вам отличные показатели во всех играх в разрешении 1080р.

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Стоит помнить, что в некоторых играх GeForce RTX 3050 имеет просадки в сложных сценах за счёт 128-битной шины. Именно поэтому многие рекомендуют остановить выбор на GeForce GTX 1660 Ti. Нам кажется, что более современная видеокарта выигрывает не только за счёт дополнительных 2 Гб видеопамяти и поддержки трассировки лучей, но и более продолжительного жизненного цикла. Очевидно, что драйверы на GeForce RTX 3050 будут выходить ещё много лет. В то же время, если вам больше нравится продукция Gigabyte, берите GeForce GTX 1660 Ti. Разница между видеокартами минимальна, а преимущества находятся в области перспективы и предположений.