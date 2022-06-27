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GeForce GTX 1080 Ti подешевела до 25 000р – стоит ли покупать старый флагман на Авито
А может лучше добавить денег и купить GeForce RTX 3060 Ti? Давайте разбираться
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Большая часть поступающих в продажу видеокарт относится к так называемым проходнякам. Они имеют посредственное соотношение между ценой и производительностью и набирают популярность только через год после старта продаж, когда производитель вынужден снижать стоимость для поддержания конкуренции на рынке. При этом, если в среднем ценовом сегменте с относительно неплохими моделями дела обстоят неплохо, то с флагманами просто беда. Ни NVIDIA ни тем более AMD довольно редко выпускает видеокарты, которые будут тянуть все игры в 4К на максимальных настройках графики и иметь вменяемую стоимость. И здесь уже не так важно, сколько на самом деле попросит тот или иной производитель за эту видеокарту, ведь важнее всего соблюсти правильный баланс, наделив этот графический чип огромным потенциалом. 

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Что же, в 2017 году никто и не мог подумать, что GeForce GTX 1080 Ti за 700 долларов пройдёт такой длинный путь. Вы слышали что-то о легендарной производительности GeForce GTX 980 Ti? Ну вот, и мы не слышали, а о GeForce GTX 1080 Ti ходят легенды. Что и говорить, если даже автор данного материала примерялся к покупке такой видеокарты, но по разным причинам выбрал менее дорогую GeForce GTX 1070. В 2018 году грянул бум майнинга, а уже в 2019 вторичный рынок наполнили фермеры, распродающие видеокарты с огромными скидками. Кто-то успел купить это чудо техники ещё тогда, ну а другие предпочли подождать. Как вы знаете, в 2021 году криптолихорадка вернулась, а в результате GeForce GTX 1080 Ti стала чуть ли не одной из самых популярных моделей на вторичном рынке. Майнеры расхватывали такие видеокарты пачками, поскольку они были лишены блокировки хешрейта, что давало преимущество перед новинками 2020 и 2021 годов. 

Сегодня, когда бум майнинга сошёл на нет, можно подводить итоги, но старый флагман остаётся в строю. Представьте себе, что вы спустя 5 лет всё же накопили денег на GeForce GTX 1080 Ti. Если заглянуть на Авито, то средняя цена составляет 25 тысяч. Можно найти дешевле, но это уже индивидуальное везение, хотя некоторые пытаются продавать свою прелесть и за 35 тысяч. Пожелаем этим ребятам успехов, поскольку цены на вторичке стремительно снижаются. В 2022 году достаточно сложно подобрать аналог для старого флагмана, поэтому мы обратимся к тестированию, проведённому блогерами канала RandomGaminginHD. Они решили сравнить GeForce GTX 1080 Ti с GeForce RTX 3060 Ti, ну а мы без лишних слов перейдём к результатам. 

Для чистоты эксперимента использовался не самый быстрый процессор Core i5-12400F, а разрешение установлено на 2К. Больше результатом можно увидеть в ролике ниже, ну а мы остановимся на самых интересных. Так, в Cyberpunk 2077 старый флагман умудрился отстать на 27%, что говорит о том, что в требовательных движках старая архитектура с трудом вытягивает игры в 2К. В Far Cry 6 всё стало ещё хуже, ведь разница между видеокартами достигла 35%, а вот в старой GTA 5 наблюдается полное отсутствие различий. Это говорит о том, что в старых движках GeForce GTX 1080 Ti ещё может себя проявить. Следом на очереди была Forza Horizon 5, где GeForce RTX 3060 Ti умудрилась вырваться вперёд на 25%, ну а в Red Dead Redemption 2 – на 20%.

Ну а теперь перейдём к выводам. Итак, GeForce GTX 1080 Ti стоит 25 тысяч, но вам может попасться подгорелая видеокарта. Вполне возможно, что майнер пахал на ней все 5 лет, поэтому вместо бодрого флагмана вам достанется выжатый лимон. Ну а может быть, бывший владелец холил и лелеял видеокарту, поэтому здесь как повезёт. В то же время GeForce RTX 3060 Ti стоит как минимум в 2 раза дороже. Как вы видели, разница достигает 25%, а значит смысл покупки более новой видеокарты есть, поскольку она будет намного дольше оставаться актуальной. GeForce RTX 3060 Ti прекрасно подходит для требовательных игр в разрешении 2К, тогда как времена GeForce GTX 1080 Ti уже ушли. Помните об этом, когда захотите купить видеокарту на вторичном рынке.

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#geforce gtx 1080 ti #тесты
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