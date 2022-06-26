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Покупка игровой видеокарты в магазинах РФ по рекомендованной цене снова стала реальностью
Цены на видеокарты NVIDIA медленно возвращаются к рекомендованным
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3 вида RTX 3070 Ti дешевле 70 тр
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RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке

Ничто так не привлекает людей в магазины, как правильный маркетинг. Очень часто причина хороших продаж той или иной сети магазинов заключается в красивых лозунгах, яркой рекламе и профессиональных пиарщиках, которые способны продать снег белым медведям. Именно маркетологи придумали скидки. Нужно понимать, что цены крайне редко снижаются линейно, поскольку отдавать тот или иной товар дешевле конкурентов просто невыгодно. И всё же, когда наблюдаются форс-мажорные ситуации, можно увидеть и не такое. Например, в марте стоимость видеокарт подросла, ну а в апреле медленно начала снижаться. В мае мы видели скидки до 50%, а в июне хороших предложений стало меньше, но всё ещё можно взять мощный графический чип с большой выгодой.

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Но было бы глупо полагать, что цены зависят только от одного фактора. К примеру, видеокарты долгое время используются для добычи криптовалют, поэтому резкое обрушение курса Эфира привело к появлению на вторичном рынке огромного количества видеокарт. Обвала цен пока нет, но видеокарты медленно приходят на вторичный рынок. Именно поэтому скидки есть, но до рекордов ещё далеко. Если вы устали ждать, то наша текущая подборка будет для вас интересна. На этот раз мы изучим флагманы, поэтому запаситесь как следует деньгами, прежде чем добавлять товар в корзину.

Если есть свободные деньги, то можно купить одну из самых быстрых видеокарт на рынке. GeForce RTX 3090 Ti настолько быстрая, что многие блогеры успешно используют её для запуска игр в разрешении 8К. Для них 4К – пройдённый этап, тогда как большинство геймеров даже не может себе позволить монитор с разрешением 2К. Если у вас есть всё, кроме видеокарты, то не стоит себе отказывать в небольших слабостях. Профессионалы используют GeForce RTX 3090 Ti для обработки видеофайлов, ведь здесь доступна самая быстрая память в пользовательском сегменте со скоростью 21 Гбит/с. Дабы понять, насколько это много, мы можем привести в пример только один факт: именно столько получит новое поколения флагманов в 2022 году.

GeForce RTX 3080 Ti не только стоит дешевле, но и кажется нам намного выгоднее, поскольку предлагает сравнимый уровень производительности без переплаты за возможность владеть самой быстрой видеокартой на рынке. В рабочих задачах 12 Гб памяти могут быть недостаточны, но в играх разницы вы и вовсе не заметите. Ну и не забывайте, что GeForce RTX 3080 Ti относится к обновлённой серии, когда разработчики учли все минусы флагманов, что позволило добиться снижения температуры графического чипа и видеопамяти. Ну а следствием стала полная тишина во время игр, ведь в большинстве тайтлов ваша видеокарта будет лениво зевать, медленно прокручивая лопасти кулеров.

В качестве конкурента предлагаем присмотреться к Radeon RX 6900 XT. По производительности флагман AMD примерно сопоставим с GeForce RTX 3080 Ti, но на стороне зелёных более впечатляющая трассировка лучей. Ну и не забывайте про силу маркетинга, ведь даже среди наших читателей фанатов Дженсена Хуанга намного больше, чем почитателей Лизы Су. Что до Radeon RX 6900 XT, то она менее требовательная по питанию и получила 16 Гб видеопамяти. Словом, каждый может себе выбрать видеокарту по вкусу.

Если вы упрямо хотите взять флагман NVIDIA, то мы бы посоветовали остановить свой выбор на GeForce RTX 3080. Это второе поколение известной ранее видеокарты, основанное на продвинутом графическом чипе. В результате GeForce RTX 3080 может предложить 384-битную шину и 12 Гб видеопамяти. В игровых тестах разница с GeForce RTX 3080 Ti отсутствует, а вот цена на целых 13 тысяч ниже.  

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Новая топовая 48Gb Nvidia
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
Лютая RTX 3090 за копейки - смотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
RTX 3050 за 25тр в Регарде
3070Ti MSI подешевела на порядок
3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Ну и мы просто не можем пройти мимо Radeon RX 6800 XT. Купив такую видеокарту вы получите уровень GeForce RTX 3080 за меньшие деньги. Если у вас нет никаких предубеждений против красной команды, то стоит собрать 74 тысячи рублей в кулак и отправиться в Ситилинк. Видеокарта гарантирует вам самый высокий уровень производительности и 16 Гб видеопамяти. Владелец такой видеокарты ещё много лет будет играть только в разрешении 4К, даже не думая снижать настройки качества. Пожалуй, это лучшая видеокарта в нашей подборке.

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#nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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