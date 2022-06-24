Между тем руководство компании планирует улучшать энергоэффективность графических процессоров

Многие наши читатели ждут выхода графических чипов следующего поколения. Особый интерес вызывает NVIDIA Ada Lovelace. Инсайдеры обещают, что флагман GeForce RTX 4090 будет чуть ли не в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090, а любители громких заголовков фантазируют на тему резкого прироста показателей TDP. Согласно слухам, суперфлмагман GeForce RTX 4090 Ti получит внушительные 800 Вт, что станет настоящим рекордом за всё время существования пользовательских видеокарт. Ну а буквально сегодня подоспели новые слухи. Инсайдеры утверждают, что NVIDIA планирует тотальную экономию. В частности, GeForce RTX 4070 получит шину на 160 бит, а увеличить производительность в реальных задачах хотят за счёт повышения телпопакета.

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На этом фоне мы совсем забыли о намерениях AMD выпустить новую серию видеокарт. Данных на этот счёт немного. Ожидается как минимум двукратный рост производительности и существенное увеличение возможностей в трассировке лучей. До недавнего времени было неясно, каким образом инженеры AMD планируют достичь таких результатов, но сегодня в прессу попало интервью Сэма Наггзигера, занимающего пост старшего вице-президент компании. По его словам, в последние годы наблюдается линейный спрос на рост вычислительной производительности в графическом сегменте. Вот только нельзя постоянно увеличивать один показатель, без влияния на энергопотребление. Законы физики едины, а архитектурные улучшения и более продвинутые технологические нормы позволяют лишь отсрочить неминуемое.

Сэм Наггзигер неумолим. По его словам, в результате снижения скорости освоения технологических норм и снижения общей эффективности, приходится идти на непопулярные решения. На данный момент единственным способом, позволяющим реализовать задуманное, остаётся повышения базового теплопакета. Сэм Наггзигер констатирует, что это единственное действенное решение, ведь конкуренты не дремлют. Соответственно, в ближайшие годы мы столкнёмся с постепенным повышением уровня мощности, что снизит энергоэффективность графических чипов. В то же время, видеть минусы в происходящем – это крайне ошибочная и поверхностная оценка. На самом деле в пересчёте производительности на Вт показатели энергоэффективности продолжат расти.

Сэм Наггзигер сообщил, что на руках у AMD уже есть многолетняя дорожная карта, позволяющая оценить влияние потребления на общую энергоэффективность. Ожидается, что за счёт архитектурных улучшений и освоения новых технологических процессов удастся выравнять кривую потребления энергии и компенсировать рост TDP. Если обратиться к конкретным цифрам, то ожидается рост производительности на Вт более чем на 50%. Всё это доказывает правомерность курсирующих по сети слухов. Инсайдеры рассказывают, что флагманы серии Radeon RX 7000 будут сжигать до 450 Вт. Получается, что на этот раз никакого преимуществе перед GeForce RTX 4090 у красных не будет.

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Эксперты полагают, что в следующем поколении рост теплопакета не будет критическим. В 2024 году ожидается переход на 3-нм технологический процесс, а вот после этого начнутся проблемы. Всё дело в том, что разработка 2-нм норм вызвала сложности. Уже сегодня очевидно, что в 2026 году массовых продуктов на основе этой технологии не выйдет, а партнёры TSMC смогут получить чипы по 2-нм техпроцессу только к концу 2027 году. Поскольку AMD и NVIDIA не входят в пул избранных, то рассчитывать на 2 нанометра раньше 2028 года не приходится. И вот здесь без резкого роста энергопотребления не обойтись. Дойдут ли показатели у флагманов до 1 кВт в ближайшие годы, нам с вами только предстоит узнать.