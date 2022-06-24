Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Видеокарта GeForce RTX 4070 может получить скромную 160-битную шину и 10 Гб видеопамяти GDDR6
GeForce RTX 4080 претендует на скромную 256-битную шину
анонсы и реклама
RTX 3050 за 25тр в Регарде
Несколько RTX 3060 Ti от 50 тр - смотри
3070 Ti Asus Gaming - 71 тр
RTX 3080 - 90 тр в Регарде
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке

Согласно старой доброй традиции, раз в 2 года NVIDIA радует геймеров новыми графическими чипами. Чаще всего происходит не просто переход на более современную архитектуру, но и задействуется продвинутый технологический процесс. Например, текущее поколение основано на 8-нм нормах, а само производство чипов было доверено Samsung. Больше года южнокорейская компания не могла увеличить производственные мощности, что привело к усилению дефицита и росту цен. На этот раз решено в качестве поставщика выбрать TSMC, заводы которой и без того перегружены заказами. Неясно, как тайванцы справятся с возложенным на них доверием, но есть целая волна слухов, которые инсайдерам удалось собрать воедино.

реклама

Особый интерес вызывают данные, согласно которым эталонные модели флагманов следующего поколения получат трёхслотовую систему охлаждения. Судя по всему, видеокарты будут горячими, а значит требуется на только повысить площадь охлаждающей пластины, но и установить более эффективный кулер. Есть даже сведения, что впервые в истории NVIDIA решится в референсном исполнении использовать сразу три кулера. Такой шаг окажет влияние на конечный размер видеокарты, сделав невозможным её установку в компактные корпусы. При этом утверждается, что максимальный потолок для семейства Ada Lovelace будет находиться на отметке 800 Вт. Скорее всего, в 2022 году выпускать графический чип с таким монструозным теплопакетом никто не будет, но уже в 2023 году подобные требования могут стать реальностью в видеокарте GeForce RTX 4090 Ti. Обмануть физику невозможно, а суперфлагман может получить скоростную видеопамять на 24 Гбит/с и более высокие тактовые частоты графического ядра.

Но всё это верно лишь для флагманов, тогда как для потенциальных покупателей менее дорогих графических чипов есть и неприятные новости. Прежде всего пройдёмся по GeForce RTX 4080. На этот раз флагман получит 16 Гб видеопамяти, но GDDR6 и 10 240 ядер CUDA. А вот на ширине шины Дженсен Хуанг как следует сэкономит. Ожидается, что видеокарта топового уровня будет ограничена скромной 256-битной шиной, а ведь в текущем поколении GeForce RTX 3080 имеет модель с 320-битной и даже 384-битной шиной. Не менее странно выглядит желание отказаться от использования скоростной памяти GDDR6X в большинстве продуктов. Это также связано с экономией и может ощутимо подрезать крылья видеокартам. Инсайдеры указывают, что GeForce RTX 4080 получит теплопакет на 350 Вт, что ставит её на один уровень с находящейся сегодня прилавках магазинов GeForce RTX 3090.

Ещё более разочаровывающе выглядит GeForce RTX 4070. Скорее всего, здесь мы увидим до 12 Гб видеопамяти со скромной 192-битной шиной. Однако в одной из последних утечек видеокартам на основе GPU AD104 прочат 160-битную шину, которая автоматически даёт нам 10 Гб видеопамяти (может и 20, но мы крайне сомневаемся, что такое количество в данном сегменте вообще реально). Если GeForce RTX 4080 получит до 16 Гб GDDR6 на скорости 16 Гбит/с, то GeForce RTX 4070 сможет предложить более быструю память GDDR6 до 18 Гбит/с. Это должно немного расшевелить сонную шину. Отметим, что ещё никогда в сегменте субфлагманов NVIDIA не использовала такую узкую шину памяти. При этом за счёт подобных манипуляций удастся снизить требования к теплопакету до 250 Вт.

анонсы и реклама
Лютая RTX 3090 за копейки - смотри
Новая топовая 48Gb Nvidia
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
3070Ti MSI подешевела на порядок
RTX 3070 уже дешевле 70тр
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Получить больше данных можно в таблице выше, ну а инсайдеры полагают, что первая видеокарта GeForce RTX 4090 поступит в продажу уже в октябре. Она получит знакомые нам 24 Гб видеопамяти, 384-битную шину и внушительное количество ядер CUDA (16 128). А вот потреблять такая видеокарта будет от 450 Вт до 600 Вт. Как вы уже могли прочесть выше, монструозные 800 Вт приберегут на будущее, что позволит выпустить достойного конкурента флагманам AMD.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #ada lovelace
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Intel объяснила, когда видеокарты Arc получат поддержку технологии AMD SAM
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин требует удалить аккаунт PlanB создавшего модель прогнозирования цены Биткоина
31
Германия может остаться без газа – Канада не отдаёт турбины, а РФ снижает мощность прокачки до 40%
10
Военные США обнаружили критическую уязвимость сети Биткоина – атака 51% может стать реальностью
23
Россияне больше не смогут получать обновления Windows
74
Цены на видеокарты GeForce RTX 3070Ti/GeForce RTX 3080Ti в магазинах РФ вернулись к рекомендованным
24
В Российской Федерации намечается дефицит процессоров Intel
60
Видеокарты в РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – флагманы NVIDIA достигли рекомендованных цен
33
58 смартфонов Samsung получат прошивку One UI 5.0 на ОС Android 13
+
MediaTek анонсировала обновлённый чипсет Dimensity 9000+ с увеличенной до 10% производительностью
1
Samsung Galaxy F13 – Exynos 850, аккумулятор на 6000 мА*ч и поддержка microSD на 1 ТБ за $155
1
На фоне укрепления рубля и падения курса Эфира цены на видеокарты в РФ за 1.5 месяца упали на 50%
14
Крупные майнеры избавляются от Биткоинов, а эксперты ожидают падения до $10 350 к концу 2022г
5
Инсайдер удивил прогнозами о GeForce RTX 4080/4070 — могут получить GDDR6 память с шиной 256/160-бит
21
Valve на фоне недовольства пользователей всё же выпустила первое за долгое время обновление Team Fortress 2
1
Скорость интерфейса PCI Express 7.0 достигнет 128 ГТ/с
3
Китайские майнеры массово продают видеокарты после майнинга: RTX 3080 за $530
3
На просторах "Авито" цены на видеокарты тают вместе с курсом доллара
29
Майнинг Эфира на видеокартах в РФ может прекратить своё существование – доходность упала в 6 раз
8
Тариф ОСАГО вырастет сразу на 30% для всех автовладельцев в России
12
Майнеры избавляются от видеокарт – в ход пошли неисправные и подгорелые флагманы NVIDIA
7

Популярные статьи

10 популярных утилит, для которых мне удалось найти более качественные аналоги
36
Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4
122
Как выбрать игровой ноутбук в 2022 году – полное руководство
8
Как купить видеокарту "с рук" правильно
82
Титаны top-flow - тестируем Scythe Susanoo & Cooler Master Gemin ll на AM4
22
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт
29
Полицейское кино: Беверли-Хиллз и Эдди Мёрфи "вырождаются"
2

Сейчас обсуждают

красные
10:54
logitech g11 я за 12 лет так и не убил, заменил потому что просто надоела.
Насколько плоха клавиатура за 600 рублей - мини-обзор мембранки A4Tech FKS10
Зеновий Радеонович
10:50
Или новый кастрат или старая прожарка с рук. :) Зато лучи есть
Видеокарта GeForce RTX 4070 может получить скромную 160-битную шину и 10 Гб видеопамяти GDDR6
Артём Николаев
10:49
В 2018 точно так же делали, зачем менять традицию?
Как купить видеокарту "с рук" правильно
Александр Дедок
10:48
М... Повреждение текстолита подложки у Intel Skylake. Не слышали? И на 1700 сокете сейчас проблемы есть тоже совет загуглить
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
DiLouk
10:48
Подпорки под видеокарту уже скоро должны стать частью корпуса. Ну или стоит придумать новый формат их расположения, чтобы точек опоры было больше чем с одной стороны. А когда-нибудь видеокарты могут с...
Видеокарта GeForce RTX 4070 может получить скромную 160-битную шину и 10 Гб видеопамяти GDDR6
Александр Дедок
10:46
Сам процессор и мат плату угробил а производитель виноват. Смешно
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
Maximus Autismus
10:44
GeForce RTX 4070 160-bit Castrat Edition
Видеокарта GeForce RTX 4070 может получить скромную 160-битную шину и 10 Гб видеопамяти GDDR6
Александр Дедок
10:44
Башни большие на креплениях качелька ставили а не с нормальным винтовым креплением - вот и повреждения - при транспортировке если системное стоя везти по нашим дорогам трясет - рычаг - и сокет на мат ...
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
Александр Дедок
10:41
Автор, а кулер у тебя случайно не китайский снеговик на качельке алиэкспресса? Всем кто не в теме - крайне не рекомендуется но сокет АМ4 устанавливать большие башни с креплением "качелька" - чревато п...
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
Vardok
10:40
Емкости ипхонов и андроидов сравнивать некорректно, т.к. платформы, функции энергосбережения и оптимизации совершенно разные.
Смартфоны серии Apple iPhone 14 могут получить более крупные аккумуляторы до 4325 мАч
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем