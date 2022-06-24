GeForce RTX 4080 претендует на скромную 256-битную шину

Согласно старой доброй традиции, раз в 2 года NVIDIA радует геймеров новыми графическими чипами. Чаще всего происходит не просто переход на более современную архитектуру, но и задействуется продвинутый технологический процесс. Например, текущее поколение основано на 8-нм нормах, а само производство чипов было доверено Samsung. Больше года южнокорейская компания не могла увеличить производственные мощности, что привело к усилению дефицита и росту цен. На этот раз решено в качестве поставщика выбрать TSMC, заводы которой и без того перегружены заказами. Неясно, как тайванцы справятся с возложенным на них доверием, но есть целая волна слухов, которые инсайдерам удалось собрать воедино.

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Особый интерес вызывают данные, согласно которым эталонные модели флагманов следующего поколения получат трёхслотовую систему охлаждения. Судя по всему, видеокарты будут горячими, а значит требуется на только повысить площадь охлаждающей пластины, но и установить более эффективный кулер. Есть даже сведения, что впервые в истории NVIDIA решится в референсном исполнении использовать сразу три кулера. Такой шаг окажет влияние на конечный размер видеокарты, сделав невозможным её установку в компактные корпусы. При этом утверждается, что максимальный потолок для семейства Ada Lovelace будет находиться на отметке 800 Вт. Скорее всего, в 2022 году выпускать графический чип с таким монструозным теплопакетом никто не будет, но уже в 2023 году подобные требования могут стать реальностью в видеокарте GeForce RTX 4090 Ti. Обмануть физику невозможно, а суперфлагман может получить скоростную видеопамять на 24 Гбит/с и более высокие тактовые частоты графического ядра.

Но всё это верно лишь для флагманов, тогда как для потенциальных покупателей менее дорогих графических чипов есть и неприятные новости. Прежде всего пройдёмся по GeForce RTX 4080. На этот раз флагман получит 16 Гб видеопамяти, но GDDR6 и 10 240 ядер CUDA. А вот на ширине шины Дженсен Хуанг как следует сэкономит. Ожидается, что видеокарта топового уровня будет ограничена скромной 256-битной шиной, а ведь в текущем поколении GeForce RTX 3080 имеет модель с 320-битной и даже 384-битной шиной. Не менее странно выглядит желание отказаться от использования скоростной памяти GDDR6X в большинстве продуктов. Это также связано с экономией и может ощутимо подрезать крылья видеокартам. Инсайдеры указывают, что GeForce RTX 4080 получит теплопакет на 350 Вт, что ставит её на один уровень с находящейся сегодня прилавках магазинов GeForce RTX 3090.

Ещё более разочаровывающе выглядит GeForce RTX 4070. Скорее всего, здесь мы увидим до 12 Гб видеопамяти со скромной 192-битной шиной. Однако в одной из последних утечек видеокартам на основе GPU AD104 прочат 160-битную шину, которая автоматически даёт нам 10 Гб видеопамяти (может и 20, но мы крайне сомневаемся, что такое количество в данном сегменте вообще реально). Если GeForce RTX 4080 получит до 16 Гб GDDR6 на скорости 16 Гбит/с, то GeForce RTX 4070 сможет предложить более быструю память GDDR6 до 18 Гбит/с. Это должно немного расшевелить сонную шину. Отметим, что ещё никогда в сегменте субфлагманов NVIDIA не использовала такую узкую шину памяти. При этом за счёт подобных манипуляций удастся снизить требования к теплопакету до 250 Вт.

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Получить больше данных можно в таблице выше, ну а инсайдеры полагают, что первая видеокарта GeForce RTX 4090 поступит в продажу уже в октябре. Она получит знакомые нам 24 Гб видеопамяти, 384-битную шину и внушительное количество ядер CUDA (16 128). А вот потреблять такая видеокарта будет от 450 Вт до 600 Вт. Как вы уже могли прочесть выше, монструозные 800 Вт приберегут на будущее, что позволит выпустить достойного конкурента флагманам AMD.