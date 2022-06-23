Ryzen 7 5800X стоит всего 27 тысяч рублей

Многие наши читатели спорят о том, какой процессор можно назвать оптимальным. Нам кажется, что такового нет, поскольку каждый исходит не только из своего жизненного опыта, но и из экономического статуса. Предположим, у вас всё время были бюджетные камни AMD. Сомнительный выбор, но худо-бедно игры шли, а значит вы с высокой долей вероятности продолжите оставаться в стане красного лагеря. А вот единожды купив дорогой процессор Intel, слезть с маркетингового крючка будет достаточно сложно. Вам обязательно захочется почувствовать себя оверклокером. Это потребует дополнительных вложений в материнскую плату, блок питания и оперативную память, поэтому нет ничего удивительного в том, что критерии оценивания оптимальных процессоров так сильно отличаются от пользователя к пользователю.

реклама

Но если отбросить всю эту рекламную мишуру, то остаётся только правильное соответствие цены и конечной производительности. Проще говоря, не так важно, насколько быстрым является процессор. Кто-то предпочитает флагманы, тогда как другие обходятся середняками. На первое место в таком случае выходит именно выгода, когда вы получаете максимум за свои деньги в том или ином ценовом сегменте. Сегодня мы изучим несколько процессоров, некоторые из которых можно назвать выгодными.

С нашей точки зрения, полностью соответствует понятию оптимального 12-ядерный Ryzen 9 5900X. Даже сегодня производительности этого камня многовато для игр, поэтому вы получаете ещё и высокий потенциал. Ну а текущая цена и вовсе вызывает удивление. Так, на момент старта продаж Ryzen 9 5900X стоил 50 тысяч рублей. Сегодня его можно купить за 36 тысяч, а значит налицо выгода в размере 14 тысяч рублей. Ничто не мешает вам собрать новый компьютер на базе Ryzen 9 5900X. Он легко поддаётся разгону, но в этом случае придётся как следует потратиться. Но есть и более простой путь. Например, у вас имеется системный блок, построенный на чипсете АМ4. Просто ставите туда Ryzen 9 5900X, докупаете подходящий кулер и наслаждаетесь высокими скоростями по низкой цене.

Совсем другой путь у потенциальных покупателей Core i7-11700KF. Этот процессор просто просится в высокопроизводительную сборку. Что же, если вы готовы как следует потратиться, то нужно взять систему жидкостного охлаждения, мощную материнскую плату и скоростную оперативную память. Потратьте несколько месяцев на разгон, в результате чего можно получить ультимативный компьютер мечты, которые не будет вам стоить целого состояния, ведь цены на процессоры и материнские платы предыдущего поколения постоянно снижаются.

Предположим, что вы хотите купить ну очень быстрый процессор, но у вас нет денег на эксперименты с разгоном, либо вы вообще не видите в оверклокинге никакой пользы. Что же, это ваше право, а в этом случае мы можем порекомендовать обратить внимание на Core i9-11900F. Если вас не убеждает тактовая частота в 5.2 ГГц, то стоит вспомнить, что это нетребовательный камень, который ещё и стоить 30 тысяч рублей. Core i9-11900F с лёгкостью раскроет любую видеокарту, ну а в итоге можно сэкономить, купив самую простую материнскую плату с китайской оперативной памятью.

Не смотрите на то, что Core i5-12600K стоит дешевле всех указанных выше процессоров. На самом деле сборка на его основе будет не только самой дорогой, но и производительной. Всё это с условием, что вы раскроете потенциал этого камня по максимуму. Для этого придётся взять материнскую плату на топовом чипсете Z690, прибавьте сюда оперативную память DDR5, и получите огромную дыру в бюджете. Но всё это не значит, Core i5-12600K плох. Наоборот, он имеет огромный потенциал, а покупать такой камень советуем только тем, кто имеет достаточно средств и времени для его раскрытия этого самого потенциала.

анонсы и реклама Новая топовая 48Gb Nvidia 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 3070Ti MSI подешевела на порядок -45000р на 6800XT ASUS 3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

А вот Ryzen 7 5800X не только имеет все шансы догнать Core i5-12600K в играх, но и обойдётся вам намного дешевле. Это очень пластичный камень, систему на базе которого можно как превратить в ультимативную, так и создать откровенно бюджетную сборку. Что бы вы не решили, Ryzen 7 5800X без проблем справиться с поставленными задачами.