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Инсайдеры раскрыли подробности о главных героях GTA VI – наркотики, картели и семейные дрязги
Противостоять преступному картелю будут близнецы брат и сестра
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Старая добра Grand Theft Auto V вышла в далёком 2013 году. Даже сегодня она продолжает приносить огромную прибыль за счёт микротранзакций в популярном онлайн-режиме. В то же время фанаты уже давно ждут от Rockstar продолжения серии, но пока в сеть просачиваются крайне сомнительные слухи. Инсайдеры утверждают, что главная проблема долгое время состояла в опасениях руководства студии. Основная повестка дня сегодня вращается вокруг толерантности, практики отмены и ЛГБТ-сообщества. Якобы, опасаясь преследования от активистов, долгое время переписывались готовые сценарии, поскольку сегодня сильный белый мужчина просто не может быть главным героем. Прибавьте сюда традиционные шуточки, и вы получите полный спектр проблем, с которыми столкнулась команда Grand Theft Auto VI.

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Судя по всему, за это время было несколько различных идей, от слияния всех игровых миров, до путешествия в прошлое с многочисленными флешбэками. Накал страстей вокруг игры нарастал, пока разработчики не выжали из себя информацию о том, что они действительно занимаются созданием Grand Theft Auto VI. Данных крайне мало, но сегодня у нас есть ключевая инсайдерская утечка, позволяющая понять, как Rockstar собираются обойти новую социальную повестку. Итак, у нас будет два главных героя. Это близнецы – брат и сестра, которые по воле преступного картеля были разлучены в раннем детстве и ничего не знали о существовании друг друга. Якобы, случилось это ещё в 2003 году, когда были убиты родители главных героев.

Поскольку взять белых на роль игровых персонажей сегодня не представляется возможным, то нет ничего удивительного в том, что наши протагонисты рождены в Бразилии. События игры будут разворачиваться в 2023 или 2024 году, а один из близнецов будет членом элитной правительственной организации, которая противостоит наркокартелю. Неясно, будет ли у нас реальное противостояние между семейством, но инсайдеры пишут, что встреча окажется сложной, а каждый из них предпочтёт собственный путь мести. Ожидается глубокая история, а инсайдеры уточняют, что ещё ни одна компьютерная игра не давала такого глубокого погружения в преступный мир, как новая Grand Theft Auto VI.

Вместе с тем нам могут показать несколько эпох, более глубоко раскрывая историю персонажей. Назвать точные сроки выхода инсайдеры пока не готовы, но полагают, что релиз случится не раньше 2024 года. Ожидается множество новых технологических прорывов, а главной фишкой станет высокая разрушаемость. Приятно порадовать фанатов серии сможет современное оружие и реальные автомобильные марки. Напомним, на протяжение предыдущих игр разработчики явно экономили. Они не использовали традиционных названий для оружия и предлагали прокатиться на несуществующих машинах. Видимо, благодаря успеху Grand Theft Auto V деньги у ребят из Rockstar всё же появились.

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Не будут разочарованы и любители GTA Online. Туда могут добавить гигантскую часть в виде полноценного Либерти-Сити, а также некоторые новые сценарии. Например, Cops 'n Crooks, а также противостояние с главным героем одной из предыдущих серий Доном Персивалем в виде квестовой цепочки. Утверждается, что в игру также добавят новые радиостанции, а вот об улучшении графики ничего не сказано. Неясно, как всё это будет выглядеть на фоне более продвинутой Grand Theft Auto VI. Хотя не исключено, что со временем онлайн-версию всё же переведут на более современный движок. Ранее инсайдеры писали, что больше реальных данных о разработке появится уже в 2023 году, поэтому столь масштабная утечка может стать последней в 2022 году. Источник

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