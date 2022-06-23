Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
На фоне укрепления рубля и падения курса Эфира цены на видеокарты в РФ за 1.5 месяца упали на 50%
Radeon RX 6700 XT стоит всего 59 тысяч рублей
анонсы и реклама
6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
RTX 3070 уже дешевле 70тр

Как определить, когда наступает лучшее время для покупки видеокарты? Однозначного ответа на этот вопрос нет, но пережив криптолихорадку 2021 года мы уже знаем, что хуже быть просто не может. А вообще прошлый год стал самых сложным для геймеров, поскольку купить видеокарту могли единицы. Нам кажется, что если у вас нет острой необходимости, то стоит подождать несколько месяцев. Скорее всего, осенью или зимой придёт лютая криптозима. Это подтверждается как экспертными оценками, так и аналитическими данными, но главное – соответствует нарастающему экономическому кризису в США и Европе. Скорее всего, цены на видеокарты на вторичном рынке рухнут до минимума, а магазины будут вынуждены демпинговать. Автор данного материала планирует именно в это время купить что-то подходящее до 50 000 рублей.

реклама

И всё же, бывают такие ситуации, когда просто нет возможности ждать. Например, видеокарта сгорела, вы покупаете новый компьютер, либо просто не можете больше терпеть старушку GeForce GTX 1060. В таком случае мы предлагаем вам присмотреться к наиболее интересным предложениям 23 июня. Вдруг вы найдёте для себя что-то подходящее.

Для продвинутых геймеров есть скоростная Radeon RX 6800. Если сегодня у вас есть 70 тысяч на видеокарту, то мы не рекомендуем искать альтернативу, ведь ничего более быстрого за такую сумму на рынке просто нет. Да, если как следует покопаться на китайских площадках, то можно обнаружить графические чипы и дешевле, но там вас ожидает длительная доставка с сомнительной гарантией. В то же время Radeon RX 6800 не только обладает огромным потенциалом, но и тянет все игры в 4K@60fps. Ну и не забывайте о скидке, которая за последние полтора месяца достигла 50%.

Опустившись на 10 тысяч рублей ниже, можно взять Radeon RX 6700 XT. Эта видеокарта уже не тянет требовательные игры в 4К, поэтому обязательно учитывайте этот факт, если вы искали графический чип именно под такой монитор. В то же время, мы очень сомневаемся, что среди наших читателей владельцев 4К уж очень много. Статистика Steam подтверждает, что таковых не больше 3% по миру. Ну а в 2К Radeon RX 6700 XT зарекомендовала себя с лучшей стороны. Ещё совсем недавно цена такой видеокарты стартовала со 100 тысяч рублей, ну а на фоне роста курса рубля и падения интереса к майнингу Radeon RX 6700 XT растеряла половину стоимости.

В качестве альтернативы предлагаем присмотреться к GeForce RTX 3060 Ti. Если не вдаваться в подробности, то разница между этой и предыдущей моделью не превышает 5-7% в пользу Radeon RX 6700 XT. Как для представителя NVIDIA – это очень хорошая информация, ведь вы покупаете не только производительную видеокарту, но и бренд. Мы прекрасно знаем, что многие из наших читателей никогда не взглянут в сторону AMD, ну а аналогичная стоимость при небольшом падении количества кадров в секунду – это настоящая музыка для ушей фанатов Дженсена Хуанга.

50 тысяч за Radeon RX 6650 XT – это вполне адекватная цена. В некоторых играх эта видеокарта догоняет GeForce RTX 3060 Ti, а в разрешении 2К вы вообще можете не заметить разницу. На стороне AMD низкое энергопотребление, а значит Radeon RX 6650 XT легко впишется в самую бюджетную систему, вытягивая даже старые процессоры. Текущее поколение NVIDIA на такое не способно, по крайней мере, если мы говорим о достаточно мощных видеокартах.

анонсы и реклама
Новая топовая 48Gb Nvidia
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3070Ti MSI подешевела на порядок
-45000р на 6800XT ASUS
3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Ну и на закуску рассмотрим GeForce RTX 2060 SUPER. В феврале эта видеокарта стоила дороже 100 000 рублей и была чуть ли не самой ценной добычей майнеров. Ну а сегодня она стоит всего 43 тысячи, предлагая отличный уровень производительность по слегка неразумной цене. Было бы неплохо, если бы она подешевела ещё на 13 тысяч, но пока лучших предложений нет. Возвращаясь к первому абзацу, ещё раз уточним, что к концу года стоимость GeForce RTX 2060 SUPER может и вовсе рухнуть в 2 раза, ну а ждать скидок, или потратиться сегодня – это уже ваш выбор.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD опубликовала исходный код FSR 2.0 и перечислила новые игры с поддержкой технологии
Intel Arc A380 провалила первые игровые тесты
EVGA косвенно подтвердила конец дефицита видеокарт: правило одной карты на пользователя отменяется
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Курс Биткоина рухнет до $10 000, утащив на дно Эфир и другие криптовалюты – РБК
39
Устройства, сжигающие видеокарты без следов воздействия, появились на Авито
26
Теперь нельзя использовать имя пользователя и пароль аккаунта Google в других почтовых приложениях
4
Виталик Бутерин требует удалить аккаунт PlanB создавшего модель прогнозирования цены Биткоина
11
Германия может остаться без газа – Канада не отдаёт турбины, а РФ снижает мощность прокачки до 40%
7
Известный автоблогер раскритиковал Lada Granta Classic'22 без подушек безопасности и ABS
21
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным – GeForce RTX 3060 стоит 45 000р
31
Стример, впустую потративший в Diablo Immortal $17 тыс., создал для игры бесплатный симулятор доната
3
Видеокарты в РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – флагманы NVIDIA достигли рекомендованных цен
31
Blizzard обещает пустить в «бету» Overwatch 2 всех, кто оставят соответствующие заявки
+
Китайские майнеры распродают фермы по добыче Эфира – GeForce RTX 3060 Ti стоит всего 16 000р
16
На рынок попали тысячи видеокарт после майнинга: как их отличить от обычных, и чем они опасны
30
Процессоры AMD Ryzen Threadripper Pro 5000WX станут общедоступны с июля 2022
+
"Американцы будут умолять нас продать им РД-180/181" - заявляет Дмитрий Рогозин
43
Энтузиаст модифицировал консоль Sony PlayStation 5 под водяное охлаждение
+
Xiaomi выпустила электросамокат Electric Scooter 4 Pro с мощностью двигателя 700 Вт
8
Курс доллара снижался до 53 рублей 50 копеек 21 июня - последний раз такое было в 2015г
118
Видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – Radeon RX 6700 XT со скидкой до 76 000р
3
На что способен Core i7-7700K в 2022г – изучаем потенциал старого флагмана в новых играх
7
MediaTek анонсировала обновлённый чипсет Dimensity 9000+ с увеличенной до 10% производительностью
1

Популярные статьи

Ретроклокинг: история Super HEDT
34
2 Гб vs 128 Гб. Тест скорости разных USB Flash накопителей - нужна ли вам флешка в 2022
49
Топ самых необычных смартфонов — крошечный, двухэкранный, с дисплеем e-ink
3
10 популярных утилит, для которых мне удалось найти более качественные аналоги
25
Postal: Brain Damaged - психоделическая шизофрения, возведенная в абсолют
7
SSD Kingston KC2500 M.2 NVMe - мини-обзор с тестом недорогого радиатора
45
Фестиваль демоверсий в Steam - на какие игры стоит обратить внимание
19
Как выбрать игровой ноутбук в 2022 году – полное руководство
6
Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4
1
Титаны top-flow - тестируем Scythe Susanoo & Cooler Master Gemin ll на AM4
1

Сейчас обсуждают

Андрей Грищенко
03:53
Отчасти согласен. Но разводилово началось еще когда вводили ограничения, что позволило ретейлерам неплохо заработать. Сейчас же цены тихим шагом спускаются вниз
EVGA косвенно подтвердила конец дефицита видеокарт: правило одной карты на пользователя отменяется
Дмитрий
03:51
цена на 5900 как в германии в прошлом году еще на алике всё на десятку дешевле. 12900k был за 48 там а тут кф за 62
Процессоры Intel дешевеют в российских магазинах – Core i9-12900KF скинул 37% за 1.5 месяца
Дмитрий
03:51
я бы это геморойное говно на 1700 сокете и даром не брал.
Процессоры Intel дешевеют в российских магазинах – Core i9-12900KF скинул 37% за 1.5 месяца
Дмитрий
03:49
именно так ахаха прикинь рубль = 1 доллару. выходит мы тут по 50 тыщ баксов получать будем каждый
На просторах "Авито" цены на видеокарты тают вместе с курсом доллара
Маша Сомова
03:46
Очень неграмотно статья написана. И стиль придурковатый.
Почему не нужно менять термопасту на видеокарте и процессоре
Маша Сомова
03:43
Если карта так греется, то это серьезный повод задуматься. У меня 2080 Super в любом стресс-тесте не греется выше 70. А в играх 65 и ниже. И это на автоматической настройке. Если настроить кривую кул...
Почему не нужно менять термопасту на видеокарте и процессоре
Mar War
03:42
Ты чо, он ниже 10к рублей упадёт
Blizzard обещает пустить в «бету» Overwatch 2 всех, кто оставят соответствующие заявки
Stupid Miner
03:41
Не знаю таких)
На просторах "Авито" цены на видеокарты тают вместе с курсом доллара
Kasyan
03:27
Тысяч за 15000 рублей можно попробовать взять и вложится в её ремонт у Вик-она!
На просторах "Авито" цены на видеокарты тают вместе с курсом доллара
Kasyan
03:24
Это вообще кто?
Россияне лишатся возможности приобрести Nothing Phone (1)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем