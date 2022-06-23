Radeon RX 6700 XT стоит всего 59 тысяч рублей

Как определить, когда наступает лучшее время для покупки видеокарты? Однозначного ответа на этот вопрос нет, но пережив криптолихорадку 2021 года мы уже знаем, что хуже быть просто не может. А вообще прошлый год стал самых сложным для геймеров, поскольку купить видеокарту могли единицы. Нам кажется, что если у вас нет острой необходимости, то стоит подождать несколько месяцев. Скорее всего, осенью или зимой придёт лютая криптозима. Это подтверждается как экспертными оценками, так и аналитическими данными, но главное – соответствует нарастающему экономическому кризису в США и Европе. Скорее всего, цены на видеокарты на вторичном рынке рухнут до минимума, а магазины будут вынуждены демпинговать. Автор данного материала планирует именно в это время купить что-то подходящее до 50 000 рублей.

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И всё же, бывают такие ситуации, когда просто нет возможности ждать. Например, видеокарта сгорела, вы покупаете новый компьютер, либо просто не можете больше терпеть старушку GeForce GTX 1060. В таком случае мы предлагаем вам присмотреться к наиболее интересным предложениям 23 июня. Вдруг вы найдёте для себя что-то подходящее.

Для продвинутых геймеров есть скоростная Radeon RX 6800. Если сегодня у вас есть 70 тысяч на видеокарту, то мы не рекомендуем искать альтернативу, ведь ничего более быстрого за такую сумму на рынке просто нет. Да, если как следует покопаться на китайских площадках, то можно обнаружить графические чипы и дешевле, но там вас ожидает длительная доставка с сомнительной гарантией. В то же время Radeon RX 6800 не только обладает огромным потенциалом, но и тянет все игры в 4K@60fps. Ну и не забывайте о скидке, которая за последние полтора месяца достигла 50%.

Опустившись на 10 тысяч рублей ниже, можно взять Radeon RX 6700 XT. Эта видеокарта уже не тянет требовательные игры в 4К, поэтому обязательно учитывайте этот факт, если вы искали графический чип именно под такой монитор. В то же время, мы очень сомневаемся, что среди наших читателей владельцев 4К уж очень много. Статистика Steam подтверждает, что таковых не больше 3% по миру. Ну а в 2К Radeon RX 6700 XT зарекомендовала себя с лучшей стороны. Ещё совсем недавно цена такой видеокарты стартовала со 100 тысяч рублей, ну а на фоне роста курса рубля и падения интереса к майнингу Radeon RX 6700 XT растеряла половину стоимости.

В качестве альтернативы предлагаем присмотреться к GeForce RTX 3060 Ti. Если не вдаваться в подробности, то разница между этой и предыдущей моделью не превышает 5-7% в пользу Radeon RX 6700 XT. Как для представителя NVIDIA – это очень хорошая информация, ведь вы покупаете не только производительную видеокарту, но и бренд. Мы прекрасно знаем, что многие из наших читателей никогда не взглянут в сторону AMD, ну а аналогичная стоимость при небольшом падении количества кадров в секунду – это настоящая музыка для ушей фанатов Дженсена Хуанга.

50 тысяч за Radeon RX 6650 XT – это вполне адекватная цена. В некоторых играх эта видеокарта догоняет GeForce RTX 3060 Ti, а в разрешении 2К вы вообще можете не заметить разницу. На стороне AMD низкое энергопотребление, а значит Radeon RX 6650 XT легко впишется в самую бюджетную систему, вытягивая даже старые процессоры. Текущее поколение NVIDIA на такое не способно, по крайней мере, если мы говорим о достаточно мощных видеокартах.

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Ну и на закуску рассмотрим GeForce RTX 2060 SUPER. В феврале эта видеокарта стоила дороже 100 000 рублей и была чуть ли не самой ценной добычей майнеров. Ну а сегодня она стоит всего 43 тысячи, предлагая отличный уровень производительность по слегка неразумной цене. Было бы неплохо, если бы она подешевела ещё на 13 тысяч, но пока лучших предложений нет. Возвращаясь к первому абзацу, ещё раз уточним, что к концу года стоимость GeForce RTX 2060 SUPER может и вовсе рухнуть в 2 раза, ну а ждать скидок, или потратиться сегодня – это уже ваш выбор.