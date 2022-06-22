Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Крупные майнеры избавляются от Биткоинов, а эксперты ожидают падения до $10 350 к концу 2022г
В июне майнеры продадут Биткоинов больше, чем заработают
анонсы и реклама
6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
RTX 3070 уже дешевле 70тр

Буквально сегодня мы писали о несостоятельности схемы Stock-to-Flow (S2F), на основе которой эксперты могли давать прогнозы о росте и падении стоимости Биткоинов. Уже к лету 2021 года стало ясно, что данная модель не имеет ничего общего с научным анализом, но это не мешало любителям сенсаций рассказывать нам о скором подорожании цифрового золота до 1 миллиона долларов. Есть мнение, что криптовалюты не могут быть втиснуты в формулы, работающие на фондовом рынке. Это значит, что нет никакой возможности предсказать курс Биткоина, что приводит нас к тому, что цифровые активы слишком волательны, а риск потерять всё, слишком велик. Что же, не успела одна теория рухнуть, как появилась другая.

реклама

Эксперты Arcane Research пришли к выводу, что можно предсказать курс на основе прошлого опыта за протяжение десять лет. В результате они заявляют, что в 2013 году Биткоин достиг дна, потеряв 85% цены. Всё это продолжалось 407 дней, и только потом цифровое золото начало расти. Следующая волна пришлась на декабрь 2017 года. Достигнув отметки в 20 000 долларов Биткоин обвалился на 84%, а после 364 дня находился на самом дне. Сегодня мы стали свидетелями локального дна, но на самом деле падение длится уже больше 220 дней. По мнению аналитиков, это может значить, что криптозима продолжится, а курс первой криптовалюты достигнет глобального дна к концу 2022 года, подешевев до 10 350 долларов. Спорить с подобными заявлениями сложно, поскольку две аналогичные ситуации могут быть совпадением, и сами криптовалюты слишком молоды, чтобы подтвердить или опровергнуть описанную выше цикличность.

А между тем есть все предпосылки полагать, что прогнозы могут сбыться. Согласно аналитическим данным Arcane Research, в мае майнеры впервые за более чем два года перешли от накопления к прямым продажам. Что любопытно, в прошлом месяце ровно 100% добытых монет было реализовано, тогда как обычно этот показатель составлял 20-40%. Аналитики предполагают, что проблемы майнеров будут нарастать, а значит по итогам июня мы впервые увидим отрицательную динамику, когда будет продано монет больше, чем добыто. Не внушает оптимизма и падения доходности. Как стало известно, некоторые ASIC-майнеры стали уходить в минус. Например, Antminer S9 потребляет электричества больше, чем приносит монет. В целом же по рынку, прибыльность подобных устройств рухнула на 80% за указанные выше 220 дней. При этом в худшем положении оказались компании, которые ранее брали кредиты на покупку оборудования. Так, канадская Bitfarms была вынуждена реализовать 3000 монет, что принесло огромный убыток и ударило по планам расширения мощностей в 2022 году.

анонсы и реклама
Новая топовая 48Gb Nvidia
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3070Ti MSI подешевела на порядок
-45000р на 6800XT ASUS
3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Очевидно, что большая распродажа монет не приведёт ни к чему хорошему. Глобальная экономическая ситуация находится не в лучшем состоянии, а ФРС США оказалась неспособна выйти из кризиса. Повышение ключевой ставки продолжится в июле, а по итогам лета процент по кредитам может превысить 300 пунктов (3%). В понедельник курс Биткоина пошёл вверх, но уже сегодня утром цифровое золото вернулось к низким отметкам. Уже этой ночью стоимость 1 монеты может опуститься ниже 20 тысяч долларов, а все вышеперечисленные факты прекрасно коррелируют с падением суточных торгов. Известно, что большую часть трафика обеспечивают трейдеры. За прошедшую неделю многие из этих ребят потеряли миллионы долларов, поэтому сегодня осторожничают. Некоторые купили какую-то часть монет на дне, что позволяет им продавать Биткоины с небольшой выручкой. В целом же главная проблема заключается в низком спросе. По сути, трейдеры так и гоняют Биткоины по кругу, выжимая друг из друга последние капли. Вот только круг сужается, а из него постепенно выбывает всё больше игроков. Входить в криптовалюты крупные инвесторы не готовы, а постоянные распродажи майнеров не позволяют Биткоину закрепиться на высоких отметках.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты #биткоины
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Курс Биткоина рухнет до $10 000, утащив на дно Эфир и другие криптовалюты – РБК
Виталик Бутерин требует удалить аккаунт PlanB создавшего модель прогнозирования цены Биткоина
На рынок попали тысячи видеокарт после майнинга: как их отличить от обычных, и чем они опасны
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Курс Биткоина рухнет до $10 000, утащив на дно Эфир и другие криптовалюты – РБК
31
Устройства, сжигающие видеокарты без следов воздействия, появились на Авито
24
Теперь нельзя использовать имя пользователя и пароль аккаунта Google в других почтовых приложениях
4
Виталик Бутерин требует удалить аккаунт PlanB создавшего модель прогнозирования цены Биткоина
11
Известный автоблогер раскритиковал Lada Granta Classic'22 без подушек безопасности и ABS
21
Германия может остаться без газа – Канада не отдаёт турбины, а РФ снижает мощность прокачки до 40%
6
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным – GeForce RTX 3060 стоит 45 000р
30
Стример, впустую потративший в Diablo Immortal $17 тыс., создал для игры бесплатный симулятор доната
3
На фоне снижения курса Эфира наблюдается снижение цен на видеокарты NVIDIA в российских магазинах
5
Видеокарты в РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – флагманы NVIDIA достигли рекомендованных цен
29
Blizzard обещает пустить в «бету» Overwatch 2 всех, кто оставят соответствующие заявки
+
Китайские майнеры распродают фермы по добыче Эфира – GeForce RTX 3060 Ti стоит всего 16 000р
13
На рынок попали тысячи видеокарт после майнинга: как их отличить от обычных, и чем они опасны
30
Процессоры AMD Ryzen Threadripper Pro 5000WX станут общедоступны с июля 2022
+
Энтузиаст модифицировал консоль Sony PlayStation 5 под водяное охлаждение
+
Впервые за 7 лет доллар опустился ниже 55 рублей
179
"Американцы будут умолять нас продать им РД-180/181" - заявляет Дмитрий Рогозин
43
В сеть попала очередная информация о флагманском смартфоне Xiaomi 12 Ultra
+
Курс доллара снижался до 53 рублей 50 копеек 21 июня - последний раз такое было в 2015г
118
Видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – Radeon RX 6700 XT со скидкой до 76 000р
3

Популярные статьи

Ретроклокинг: история Super HEDT
33
2 Гб vs 128 Гб. Тест скорости разных USB Flash накопителей - нужна ли вам флешка в 2022
47
Топ самых необычных смартфонов — крошечный, двухэкранный, с дисплеем e-ink
3
10 популярных утилит, для которых мне удалось найти более качественные аналоги
22
Postal: Brain Damaged - психоделическая шизофрения, возведенная в абсолют
7
Фестиваль демоверсий в Steam - на какие игры стоит обратить внимание
19
SSD Kingston KC2500 M.2 NVMe - мини-обзор с тестом недорогого радиатора
45
Как выбрать игровой ноутбук в 2022 году – полное руководство
5

Сейчас обсуждают

warmuza
23:39
Заголовок: Intel Arc A380 провалила первые игровые тесты Реальность: учитывая стоимость новинки, которая в Китае составляет около 135 долларов, производительность A380 вполне соответствует своему поз...
Intel Arc A380 провалила первые игровые тесты
Artful
23:39
А как же расчет биоритмов и календаря фаз Луны? Не порядок, надо добавить.
Браузер Edge получит встроенный калькулятор, тестер скорости и преобразователь величин
Евгений Лотарев
23:34
Для необременённых мозгом конечно мусор, вы правы. Так и есть.
СМИ: AliExpress блокирует покупки россиян с Qiwi-кошельков, сделанные в долларах
Талгат Шамсутдинов
23:34
В районе 356 ватт долбилась Моя 3080 в разгоне вПУБГЕ , в лобби без ограничителя ФПС. В 2 к разрешении.
Nvidia GeForce RTX 4090 получит предел мощности 800 Вт и более низкий TDP по умолчанию
Kolyvan
23:32
Не бывает 3xxx серии не после майнинга. Искать б/у карту на которой не майнили, как иголку в стогу сена
Видеокарты в РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – флагманы NVIDIA достигли рекомендованных цен
Евгений Лотарев
23:32
Вот он! Простой обыватель! Тот, кто обеспечивает жирную жизнь барыгам, перекупам и прочим спекулянтам своей глупостью! Для которого оптимизация расходов - пустые слова! Тот, кто пальцем не готов пошев...
СМИ: AliExpress блокирует покупки россиян с Qiwi-кошельков, сделанные в долларах
Александр Фетисов
23:30
Курс мосбиржи ты ни к чему не пришьешь.
Видеокарты в РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – флагманы NVIDIA достигли рекомендованных цен
Rey.B.
23:17
Когда Австралия "поссорилась" с Китаем, у них образовалось много "лишнего" угля. Так что не проблема. - Немцы платят! З.Ы. А Россия опять заработает. На дизиле для барж.
Volkswagen обеспечен заказами на год вперёд и не переживает по поводу снижения спроса
Rey.B.
23:15
Зато задёшево, и "не майнил".
На складах с начала года скопилось 50 млн смартфонов Samsung, которые так никто и не купил
lеad
23:13
Убогое меню Пуск заменяет классная утилита StartX Menu. Вместо фотошопа есть Gimp, он не такой вылизанный конечно, но раз в месяц подшаманить что-то достаточно
10 популярных утилит, для которых мне удалось найти более качественные аналоги
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем