В июне майнеры продадут Биткоинов больше, чем заработают

Буквально сегодня мы писали о несостоятельности схемы Stock-to-Flow (S2F), на основе которой эксперты могли давать прогнозы о росте и падении стоимости Биткоинов. Уже к лету 2021 года стало ясно, что данная модель не имеет ничего общего с научным анализом, но это не мешало любителям сенсаций рассказывать нам о скором подорожании цифрового золота до 1 миллиона долларов. Есть мнение, что криптовалюты не могут быть втиснуты в формулы, работающие на фондовом рынке. Это значит, что нет никакой возможности предсказать курс Биткоина, что приводит нас к тому, что цифровые активы слишком волательны, а риск потерять всё, слишком велик. Что же, не успела одна теория рухнуть, как появилась другая.

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Эксперты Arcane Research пришли к выводу, что можно предсказать курс на основе прошлого опыта за протяжение десять лет. В результате они заявляют, что в 2013 году Биткоин достиг дна, потеряв 85% цены. Всё это продолжалось 407 дней, и только потом цифровое золото начало расти. Следующая волна пришлась на декабрь 2017 года. Достигнув отметки в 20 000 долларов Биткоин обвалился на 84%, а после 364 дня находился на самом дне. Сегодня мы стали свидетелями локального дна, но на самом деле падение длится уже больше 220 дней. По мнению аналитиков, это может значить, что криптозима продолжится, а курс первой криптовалюты достигнет глобального дна к концу 2022 года, подешевев до 10 350 долларов. Спорить с подобными заявлениями сложно, поскольку две аналогичные ситуации могут быть совпадением, и сами криптовалюты слишком молоды, чтобы подтвердить или опровергнуть описанную выше цикличность.

А между тем есть все предпосылки полагать, что прогнозы могут сбыться. Согласно аналитическим данным Arcane Research, в мае майнеры впервые за более чем два года перешли от накопления к прямым продажам. Что любопытно, в прошлом месяце ровно 100% добытых монет было реализовано, тогда как обычно этот показатель составлял 20-40%. Аналитики предполагают, что проблемы майнеров будут нарастать, а значит по итогам июня мы впервые увидим отрицательную динамику, когда будет продано монет больше, чем добыто. Не внушает оптимизма и падения доходности. Как стало известно, некоторые ASIC-майнеры стали уходить в минус. Например, Antminer S9 потребляет электричества больше, чем приносит монет. В целом же по рынку, прибыльность подобных устройств рухнула на 80% за указанные выше 220 дней. При этом в худшем положении оказались компании, которые ранее брали кредиты на покупку оборудования. Так, канадская Bitfarms была вынуждена реализовать 3000 монет, что принесло огромный убыток и ударило по планам расширения мощностей в 2022 году.

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Очевидно, что большая распродажа монет не приведёт ни к чему хорошему. Глобальная экономическая ситуация находится не в лучшем состоянии, а ФРС США оказалась неспособна выйти из кризиса. Повышение ключевой ставки продолжится в июле, а по итогам лета процент по кредитам может превысить 300 пунктов (3%). В понедельник курс Биткоина пошёл вверх, но уже сегодня утром цифровое золото вернулось к низким отметкам. Уже этой ночью стоимость 1 монеты может опуститься ниже 20 тысяч долларов, а все вышеперечисленные факты прекрасно коррелируют с падением суточных торгов. Известно, что большую часть трафика обеспечивают трейдеры. За прошедшую неделю многие из этих ребят потеряли миллионы долларов, поэтому сегодня осторожничают. Некоторые купили какую-то часть монет на дне, что позволяет им продавать Биткоины с небольшой выручкой. В целом же главная проблема заключается в низком спросе. По сути, трейдеры так и гоняют Биткоины по кругу, выжимая друг из друга последние капли. Вот только круг сужается, а из него постепенно выбывает всё больше игроков. Входить в криптовалюты крупные инвесторы не готовы, а постоянные распродажи майнеров не позволяют Биткоину закрепиться на высоких отметках.