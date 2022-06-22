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Виталик Бутерин требует удалить аккаунт PlanB создавшего модель прогнозирования цены Биткоина
Модель Stock-to-Flow (S2F) доказала свою полную несостоятельность
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В 20-м веке фондовые рынки остро нуждались в теоретической базе, позволяющей прогнозировать изменение курса тех или иных активов на основе доступных широкому кругу обывателей данных. Одна из популярных моделей получила название Stock-to-Flow (S2F). Если у вас есть свободное время, то мы рекомендуем вам с ней ознакомиться детально. Если кратко, то формула учитывает разницу между спросом и предложением. Проще говоря, если один из элементов превалирует над вторым, то можно сделать выводы о цене актива. В качестве примера часто используют драгоценные металлы, а эксперты констатируют, что достоверность S2F имеет максимальную достоверность именно в этом сегменте. Вполне возможно, что эта прогностическая модель так и осталась бы неизвестна широкому кругу лиц, если бы в какой-то момент её не решили натянуть на Биткоин. Автором теории является неизвестный аналитик из Голландии, который вещает под именем PlanB, и в социальной сети Твиттер фигурирует под ником 100trillionUSD.

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На самом деле логика у автора модели S2F имеется, о чём мы с вами и поговорим. Итак, на данный момент добыто меньше 19 миллионов монет. При этом известно, что количество токенов конечно и не может превысить 21 миллион. Ежедневно майнеры извлекают из блоков 900 монет, что соответствует 328 тысячам в год. Если натянуть схему S2F на Биткоин, то уже к середине 2021 года первая криптовалюта считалась такой же ценной как обычное золото. Именно поэтому сотни экспертов вещали нам о скором росте Биткоина до 100 000 долларов за монетку, а некоторые и вовсе говорили о возможном подорожании до 1 миллиона долларов. Поскольку в 2024 году состоится халвинг (снижение количества выпадающих монет из блока в 2 раза), то формула даёт нам значительную разницу между спросом и предложением в пользу первого. Из чего следует простая истина: Биткоин самый ценный актив на Земле.

И вот здесь и наступает самое интересное. Дело в том, что прогностическая модель существует с одной единственной целью: давать максимально соответствующие реальности прогнозы по стоимости того или иного актива. До тех пор, пока Биткоин дорожал, всё было хорошо, но уже к началу 2022 года модель начала сбоить. Трейдеры паниковали, а эксперты никак не могли прийти к общему знаменателю. Появились критики S2F, а некоторые и вовсе пытались доказать полную несостоятельность алгоритмической формулы, игнорирующей события за биржевым рынком. К примеру, нет никаких сомнений, что рост стоимости Биткоина был связан с монетарной политикой ФРС, напечатавшей 9 триллионов ничем не обеспеченных долларов. Именно в этом причина высокой инфляции, а падение биржевых индексов стало следствием нестабильности американской экономики. Вообще есть множество других факторов, включая глобальную политическую нестабильность, а предсказать всё это просто невозможно.

Неудивительно, что Stock-to-Flow в качестве прогностической системы для Биткоина провалилась. Недавно идеолог данной теории PlanB попробовал изменить некоторые переменные, пытаясь доказать состоятельность S2F. Судя по всему, потуги неизвестного криптоаналитика оказались настолько жалкими, что к критике присоединился даже сам Виталик Бутерин. Основатель Эфира предложил PlanB удалить аккаунт, поскольку его модель вводит людей в заблуждение. Виталик пишет, что S2F дала людям ложное чувство уверенности, тогда как на самом деле Биткоин не имел той ценности, о которой говорил аналитик. Бутерин видит вред в подобных моделях и присоединяется к высказываниям других экспертов, ставящих под сомнение ценность S2F.

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PlanB не стал отсиживаться в стороне. Он язвительно заявил, что сам Виталик Бутерин не способен прогнозировать цену Эфира. Ну а мы добавим, что основатель криптовалюты сделал огромное количество ошибок, многие из которых он уже признал. Мало того, сегодня Эфиру нужны перемены, вместо чего Виталик Бутерин с командой отсиживаются в стороне, постоянно отменяя слияние, переход на PoS и Бомбу сложности. Назвать подобное поведение достойным эксперта, не поворачивается язык.

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#криптовалюты #биткоин
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Это всего лишь модель, ни одна из них не способна полностью описать реальный мир. Особенно когда чёрные лебедя прилетают. У меня тут своя аналитика) Жду момента чтобы дорисовать график.
Виталик Бутерин требует удалить аккаунт PlanB создавшего модель прогнозирования цены Биткоина
Pavelshakh
12:35
Ещё добавляется фактор, банальный для многих - не все хотят ждать из китая доставку. Да и разница в цене нетак 1900 в китае, Nv1 за 2185 на месте - не стоит экономии на спичках.
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