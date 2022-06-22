Около 50% всего трафика проходит через сеть Tor

Совсем недавно стало известно, что в первые два года после создания Биткоина существовала группа людей (64 человека), которые централизованно копали монеты. Подсчитано, что так называемые отцы-основатели криптовалюты с 2009 по 2011 год добыли 2.67 миллиона монет. Даже сегодня, когда курс оставляет желать лучшего, это невероятные 54 миллиарда долларов, а значит на руках у этих неизвестных долгое время были сосредоточены возможности для взлома сети (атака 51%). Судя по всему, Сатоши Накамото очень волновала эта проблема, поэтому он доверил эту задачу проверенным энтузиастам, которые позволили криптовалюте стать такой, какая она есть сегодня. И всё же, даже в 2022 году не утихают споры о надёжности блокчейна.

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Несколько лет назад было проведены масштабные исследования, когда к задаче взлома привлекли не только энтузиастов, но и хакеров. За любой успех гарантировалось вознаграждение, но никто не получил даже намёка на доступ к пользовательским данным, не говоря уже о том, чтобы генерировать бесконечное количество монет или присвоить себе спящие Биткоины. Долгое время считалось, что цифровое золото неприступно, но недавний отчёт занимающейся кибербезопасностью компании Trail of Bits свидетельствует о том, что неприступных крепостей не бывает.

Прежде всего стоит отметить, что задачу перед программистами поставило руководство Министерства обороны США, а именно Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA). Требовалось выяснить, насколько децентрализованными является сеть Биткоина, и есть ли возможность взломать систему. Неясно, какие цели преследовали военные. Вполне возможно, что они просто хотят обезопасить деньги обычных граждан, а может эти ребята планируют получить контроль над всеми Биткоинами, а после стирать монеты неугодных лиц по щелчку пальцев. Второе более вероятно, но в DARPA ни о чём подобном не говорят.

Большая часть отчёта не представляет интереса, но есть и полезная информация. Как оказалось, 60% всего трафика сети Биткоина проходит через 3 провайдеров. Это тревожный звонок, поскольку такой трафик легко идентифицируется, а значит есть реальная возможность уменьшить пропускную способность, что приведёт к отказу обслуживания всей сети и невозможности осуществления транзакций. Но и это далеко не всё. Как выяснилось, не меньше 21% всех узлов связи полагаются на сильно устаревшую версию клиента Bitcoin Core, которая появилась ровно год назад. За это время программисты закрыли большую часть уязвимостей, но владельцы старой версии могут стать лёгкими жертвами хакеров. Также использование устаревшей версии ПО потенциально может вступить в конфликт с более новой версией, что станет началом рождения случайного форка, когда блокчейн породит альтернативное ответвление.

Ну и дабы вы не заскучали, есть ещё более весёлая информация. Оказывается, весь трафик в сети Биткоина не шифруется. Таким образом данные легко перехватить не только крупным сетевым операторам, но и даже хакерам, получающим доступ к точкам доступа Wi-Fi. Ну а конечный результат подобного влияния может оказаться плачевным. Есть возможность просто наблюдать за происходящим, что будет интересно правительствам, а можно вмешиваться в работу сети, что уже выходит за грань безопасности для всех держателей и майнеров Биткоинов.

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Эксперты выяснили, что через сеть Tor проходит до 50% узловых соединений Биткоина. При этом ровно половина из них отправляется через адреса, известные как «.onion». Ну а на долю немецкого провайдера AS24940 пришлось до 10% соединений. Выходит, что человек, контролирующий Tor, контролирует и Биткоин.