Что происходило в первые годы существования Биткоина? Давайте разбираться

Очень часто люди, причисляющие себя к историкам криптовалют, имеют крайне противоположное мнение как на фигуру Сатоши Накамото, так и на его наследие. Но чуть ли не все сходятся во мнении, что успех Биткоина был связан с тайной, окутывающей персону её создателя. Если бы Сатоши не исчез, то мы бы не увидели громких заголовков, пресса не ухватилась бы за возможность поднять громкую тему, ну а результат мы видим своими глазами. В 2021 году курс Биткоина приближался к 70 000 долларов за одну монету, а многие аналитики уверяли, что к началу 2022 года стоимость цифрового золота превысит 100 000 долларов. Даже сегодня мы слышим фантастические прогнозы, когда видные финансисты заявляют о скором преодолении планки в 1 миллион долларов. Что из всего этого станет реальностью пока неясно, но благодаря недавним исследованиям, стала известно небольшая часть история первой криптовалюты.

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Долгое время нам говорили о том, что Сатоши Накамото оставался единственным майнером, добывавшим Биткоины на первом этапе. Совсем недавно команда экспертов изучила данные блокчейна и пришла к неожиданным выводам. Как оказалось, первые два года Биткоин имел звание децентрализованной криптовалюты только виртуально. Ну а на самом деле количество тех, кто на протяжение 2009-2011 годов копал драгоценные монетки, не превышало 64 человека. Это так называемые отцы-основатели, о которых почти ничего неизвестно. Неясно, контактировали ли они между собой, знали вообще о существовании друг друга, или общались посредством одной или нескольких персон, руководящих всем процессом удалённо. Сообщается, что за это время 64 майнера добыли 2 676 800 монет, которые по курсу на 9 июня доходят до 82 миллиардов долларов. Если перевести эти деньги в рубли, то получится внушительная сумма в 4.75 триллиона рублей.

Эксперты отмечают, что благодаря отсутствию децентрализации, долгое время группа майнеров сохраняла возможность проведения атаки 51% на общую сеть, что позволяло взять под контроль блокчейн с целью извлечения неправомерной выгоды. Судя по всему, монеты между этими майнерами распределялись неравномерно, но точных данных на этот счёт нет. Ну а сами отцы-основатели доказали свою приверженность принципам, о которых всеми миру рассказывал Сатоши Накамото. В настоящее время репутация Биткоина не подмочена сомнительными транзакциями, а доверие к нему намного выше, чем ко всем остальным криптовалютам вместе взятым.





Для многих наших читателей эта информация будет сюрпризом, но на начальных этапах существования Эфира, разработчики выдали сотне инвесторов 72 миллиона монет. Обратите внимание на диаграмму выше. Эти данные немного устарели, поскольку с начала апреля было добыто ещё немного монет, а стоимость всех сгенерированных цифровых денег ниже из-за падения курса. Но дело даже не в этом, ведь 60% от всех существующих монет разработчики фактически себе присвоили. Учтите, что эти 60% по состоянию на середину 2022 года, тогда как долгое время группа неизвестных имела до 100% от всей существующей эмиссии. Сегодня подобное кажется нереалистичным, ведь ни один крупный проект не может себе позволить подобные вольности. К сожалению, на первых этапах далеко не все энтузиасты и отцы-основатели отличались честностью.

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Эксперты не дают однозначной оценке действиям команд разработчиков, но вы можете высказать своё мнение в комментариях.