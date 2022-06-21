Запрет действует 2 месяца и вступает в силу 1 июля

Известно, что войны ведутся солдатами, но и в глубоком тылу, где царит мирная атмосфера, происходят не менее важны события. Тысячи лет государства полагались на шпионов, которые предоставляли секретные сведения, позволяющие не только сделать упреждающий удар, но и переиграть противника по всем фронтам. Сегодня агентурные сети всё ещё продолжают действовать, но на смену им уже идут умные гаджеты. При этом победа будет на стороне того, кто контролирует производителей смартфонов, компьютеров и даже автомобилей.

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То и дело в прессу попадают данные о том, что ваш телефон может следить за вами, а многие пользователи замечают, что в поиске появляются темы, о которых они разговаривали в кругу семьи несколько часов назад. Всё это сколько угодно можно называть паранойей, но реальность такова, что у США есть доступ к высоким технологиям, а значит там будут пользоваться своими преимуществами. При этом, если высокопоставленные чиновники по всему миру уже давно осознали необходимость отключения смартфонов и замену их на защищённые аналоги во время важных встреч и конференций, то шпионаж с помощью автомобильных систем – это довольно новая тема.

Илон Маск не имеет проблем с китайским правительством. Он строит фабрики, открывает новые рабочие места и то и дело говорит лестные эпитеты в адрес руководства страны. Словом, публика видит только хорошую сторону, тогда как есть и другая. Судя по всему, правительство Поднебесной всерьёз опасается шпионажа в пользу США при помощи автомобилей Tesla. Например, около года назад все китайские военные базы стали закрыты для этого бренда, а позднее сотрудникам государственных компаний и любым другим людям запретили парковку машин марки Tesla рядом с правительственными учреждениями. Как стало известно, с 1 июля абсолютно все автомобили этого бренда больше не смогут въехать в район Бэйдайхэ, расположенный в курортном городе Циньхуандао. Запрет продлиться 2 месяца и связан с многочисленными конференциями и собраниями чиновников, запланированными на этот срок.

Илон Маск пока не отреагировал на подобный запрет, но ранее он утверждал, что собираемые данные являются конфиденциальными, а значит никогда не передаются в руки правительств. Очевидно, что китайские чиновники не доверяют подобным заявлениям. Пока миллиардер не был замечен в открытом сливе данных властям США, но это не значит, что ничего подобного не происходит уже сегодня. Автомобили Tesla оснащены огромным количеством камер и датчиков и имеют постоянное подключение к интернету. Это значит, что потенциально такие средство передвижения представляет угрозу ключевым объектам инфраструктуры. А вообще не только Илон Маск оснащает свои автомобили продвинутыми технологиями. Камеры, лидары, системы ночного видения и другие средства фиксации широко используют американские и европейские бренды. Вполне возможно, что вскоре мы увидим масштабные запреты на продажу подобных автомобилей по всей планете.

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Ну а дабы вы не считали Илона Маска белым и пушистым, предлагаем почитать наш материал. Есть все основания полагать, что спутниковая система Starlink уже давно используется в военных целях. А вообще далеко ходить не нужно. Никто и не скрывает того факта, что заблокированные украинские солдаты в Мариуполе выходили на связь с помощью нескольких систем Starlink, поставленных лично Илоном Маском. Всё это стирает границы между бизнесом и государством, а значит вскоре привычные нам гаджеты могут получить массу ограничений. Когда это случится, большой вопрос, ведь пока выгода от их использования перекрывает потенциальные риски.