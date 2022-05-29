К такому выводу пришли китайские эксперты

Можно сколько угодно сетовать на ухудшение геополитической ситуации на планете, но всё говорит о том, что человечество никогда не пребывало в состоянии гармонии и мира. Войны и политические дрязги сопровождали нас на протяжение тысячелетий, а на место одной империи приходила друга. Нет никаких сомнений, что США в этом аспекте не исключение, вот только ещё никогда у людей не было такого разрушительного оружия. Насколько быстро будет меняться политическая обстановка в Европе, пока предсказать сложно, но ребята из Вашингтона не намерены отказываться от роли гегемона. Увы, но очень часто декларируемые свободы и права не соответствуют реальности, а хорошие начинания превращаются в оружие в руках разбушевавшегося правителя.

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Как вы уже поняли из названия нашего материала, Starlink даже близко не является мирным проектом, как его пытается представить Илон Маск. Например, в 2019 году в адрес SpaceX поступили средства от ВВС США, с целью протестировать возможность скрытого подключения к военным самолётам. Неясно, увенчались ли тесты успехом, но главная задача состояла в попытке установления зашифрованного соединения между спутниковой группировкой и военным летательным объектом. В 2020 году журналисты раскопали соглашение между военными и Илоном Маскам, по условиям которого SpaceX получала 150 миллионов на проектирование военного спутника. Ну а в 2021 году основатель Tesla и вовсе рассказал о намерении сотрудничать с военными в будущем.

Всё это значит, что часть уже находящихся на орбите спутников могут включать военные модули, способные выполнять широкий спектр разведывательных функций. Но всё это не было бы такой проблемой, если бы Илон не планировал вывести на орбиту 42 000 подобных объектов. В настоящее время их уже больше 2400, а все эти вопросы обсуждаются на высшем уровне в военных и политических кругах Китая. Эксперты из Поднебесной констатируют, что из-за огромного количества объектов сбивать их будет бесполезно, ведь на смену одного спутника всегда может прийти другой. Но даже если ликвидировать часть группировки с помощью высокотехнологических ракет, избавиться от всех 42 тысяч будет невозможно.

На самом деле уже сегодня группировка Starlink представляет собой серьёзную опасность для других спутников и даже космических станций. К примеру, в 2021 году Китай два раза корректировал орбиту станции «Тяньгун», поскольку спутники Илона Маска находились на траектории потенциального столкновения. Сегодня Starlink активно засоряет околоземную орбиту, а в будущем их число станет таким большим, что поставит под угрозу пуски других космических кораблей.

Очевидно, что мы не узнаем о том, нашли или нет китайские эксперты решение нарастающей угрозы. Было бы логично создать международную систему контроля за выводом спутников, вот только США не пойдут на уступки, поскольку контроль расходится с их национальными интересами. Ну и не забывайте, что войны будущего будут высокотехнологичными, а роль беспилотников только возрастать. Поскольку спутниковая группировка Starlink способна управлять беспилотниками, то она становится крайне эффективной системой, уничтожить и заблокировать которую почти невозможно.

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Автор оригинального материала завершает свою речь известной китайской поговоркой: «На каждую меру сверху найдётся контрмера снизу». Это значит, что решение угрозы спутникового интерната Starlink будет найдено.