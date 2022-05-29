Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Илон Маск скрывает возможность использования спутникового интернета Starlink в военных целях
К такому выводу пришли китайские эксперты
анонсы и реклама
-25% на RTX 3070 Ti в Ситилинке
3 вида RTX 3050 за 40 тр в Регарде
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 100 с началом

Можно сколько угодно сетовать на ухудшение геополитической ситуации на планете, но всё говорит о том, что человечество никогда не пребывало в состоянии гармонии и мира. Войны и политические дрязги сопровождали нас на протяжение тысячелетий, а на место одной империи приходила друга. Нет никаких сомнений, что США в этом аспекте не исключение, вот только ещё никогда у людей не было такого разрушительного оружия. Насколько быстро будет меняться политическая обстановка в Европе, пока предсказать сложно, но ребята из Вашингтона не намерены отказываться от роли гегемона. Увы, но очень часто декларируемые свободы и права не соответствуют реальности, а хорошие начинания превращаются в оружие в руках разбушевавшегося правителя.

реклама

Как вы уже поняли из названия нашего материала, Starlink даже близко не является мирным проектом, как его пытается представить Илон Маск. Например, в 2019 году в адрес SpaceX поступили средства от ВВС США, с целью протестировать возможность скрытого подключения к военным самолётам. Неясно, увенчались ли тесты успехом, но главная задача состояла в попытке установления зашифрованного соединения между спутниковой группировкой и военным летательным объектом. В 2020 году журналисты раскопали соглашение между военными и Илоном Маскам, по условиям которого SpaceX получала 150 миллионов на проектирование военного спутника. Ну а в 2021 году основатель Tesla и вовсе рассказал о намерении сотрудничать с военными в будущем.

Всё это значит, что часть уже находящихся на орбите спутников могут включать военные модули, способные выполнять широкий спектр разведывательных функций. Но всё это не было бы такой проблемой, если бы Илон не планировал вывести на орбиту 42 000 подобных объектов. В настоящее время их уже больше 2400, а все эти вопросы обсуждаются на высшем уровне в военных и политических кругах Китая. Эксперты из Поднебесной констатируют, что из-за огромного количества объектов сбивать их будет бесполезно, ведь на смену одного спутника всегда может прийти другой. Но даже если ликвидировать часть группировки с помощью высокотехнологических ракет, избавиться от всех 42 тысяч будет невозможно.

На самом деле уже сегодня группировка Starlink представляет собой серьёзную опасность для других спутников и даже космических станций. К примеру, в 2021 году Китай два раза корректировал орбиту станции «Тяньгун», поскольку спутники Илона Маска находились на траектории потенциального столкновения. Сегодня Starlink активно засоряет околоземную орбиту, а в будущем их число станет таким большим, что поставит под угрозу пуски других космических кораблей.

Очевидно, что мы не узнаем о том, нашли или нет китайские эксперты решение нарастающей угрозы. Было бы логично создать международную систему контроля за выводом спутников, вот только США не пойдут на уступки, поскольку контроль расходится с их национальными интересами. Ну и не забывайте, что войны будущего будут высокотехнологичными, а роль беспилотников только возрастать. Поскольку спутниковая группировка Starlink способна управлять беспилотниками, то она становится крайне эффективной системой, уничтожить и заблокировать которую почти невозможно.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
RTX 3070 уже дешевле 90тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом

Автор оригинального материала завершает свою речь известной китайской поговоркой: «На каждую меру сверху найдётся контрмера снизу». Это значит, что решение угрозы спутникового интерната Starlink будет найдено.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#илон маск #starlink
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Илон Маск вышел на тропу войны против Билла Гейтса – что не поделили богатейшие люди планеты
У спутникового интернета Starlink Илона Маска уже более 400 тысяч подписчиков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Nvidia: уход с российского игрового рынка не вызовет проблем, так как он приносил всего 4% выручки
124
GeForce RTX 4080 может разочаровать фанатов NVIDIA – 16 Гб памяти, +23% fps и 256-бит – BullsLab
63
Как купить видеокарту с минимальной переплатой в магазинах РФ – оптимальный выбор на 28 мая
23
Российский магазины сбрасывают цены на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 3060 Ti скинула 30 000
21
MSI и Gigabyte предлагают использовать материнские платы с разъемами на обратной стороне.
34
Американские эксперты: российский рубль – самая сильная валюта в мире в этом году
36
Слишком технологичная: авторы Star Wars Jedi Survivor объяснили, почему игра обойдёт стороной PS4 и Xbox One
4
AMD выпустит супербюджетную Radeon RX 6300 – достойный конкурент для вышедшей в 2017 GeForce GT 1030
27
Нестандартная рамка сокета LGA1700 может помочь снизить температуру процессора на 10 градусов
16
Цены на игровые видеокарты в магазинах РФ пошли вниз – Radeon RX 6800 уже дешевле 80 000р
16
Санкции против России могут оставить Европу без пива – цены растут, а пивоварни на грани закрытия
30
Канада примет закон об ответственности за уголовные преступления, совершенные на Луне.
3
В. Путин успокоил покупателей люксовой продукции – без «шестисотых Мерседесов» не останемся
64
Biostar выпускает BIOS с AGESA 1.2.0.7 для материнских плат AMD A320, B450, A520 и B550
+
NVIDIA ожидает падения цен на видеокарты и уверяет, что видеокарт хватит всем геймерам
7
Telegram готовится к смене слогана — популярный мессенджер больше не будет «бесплатным навсегда»
+
Samsung Galaxy A13 5G на Dimensity 700 в Европе выйдет в двух новых цветовых вариантах
2
NVIDIA не уверена, что её усилия по ограничению производительности игровых видеокарт в майнинге оправдают себя в полной мере
5
Анонсирована Star Wars Jedi: Survivor, история продолжается спустя 5 лет после Fallen Order
+
Star Wars Jedi Survivor официально анонсирована — это прямое продолжение Fallen Order
3

Популярные статьи

Выбираем оптимальную игровую видеокарту в мае 2022 года — от бюджетной до топовой
20
Запоздалый обзор Xiaomi Pad 5 спустя время. Отличное железо с посредственным софтом
70
Сравнение MicroSD карт разных поколений - далеко ли шагнул прогресс
22
Чтобы найти инопланетян, мы должны разгадать таинственную историю происхождения Юпитера
11
10 лучших сайтов с бесплатной криптовалютой Bitcoin, Doge, Shiba Inu и другие
3
Современный французский юмор в кино, которого мы не заслужили
9
Где мой 2007 или как пережить дефицит игр в 2022 году
33
Как и зачем издатель Take-Two борется с модами для GTA
4
Мои впечатления от игры Dragon Age 2. Часть 1
3
Алмазы из ядерных отходов смогут десятилетиями питать имплантаты из искусственных нейронов
2

Сейчас обсуждают

😎
23:47
Ага, это добровольный выбор. Охуительная история, еслибы не пиздëж.
Nvidia: уход с российского игрового рынка не вызовет проблем, так как он приносил всего 4% выручки
R1Nat
23:40
играю в Warcraft III Reforged, уже привык к новой графике. Старую пробовал включать, уже не то
Глава Blizzard пообещал, что в июне поступят новости касательно Warcraft III Reforged
😎
23:35
Кто?
Илон Маск скрывает возможность использования спутникового интернета Starlink в военных целях
PaDonAK-74M
23:27
Опять этот ####### картинки выбирает, @PhoenixOC, давай тесты видеокарт!
Выбираем оптимальную игровую видеокарту в мае 2022 года — от бюджетной до топовой
PaDonAK-74M
23:25
ну так ютуб платил за просмотры, а их от "сиськи" оторвали, вот и доят как могут.
Арбитражный суд Москвы арестовал счета дочерней компании Google в России на один миллиард рублей
Junge
23:24
Дибилы блеать (с)
Арбитражный суд Москвы арестовал счета дочерней компании Google в России на один миллиард рублей
PaDonAK-74M
23:19
от sata уже можно отказаться в угоду m2, 24 +8 просто положить боком с правого края
Американские эксперты: российский рубль – самая сильная валюта в мире в этом году
Junge
23:16
И Путина
Билл Гейтс: с вероятностью в 50% в следующие 20 лет человечество встретится с новой пандемией
Junge
23:15
Как в том бородатом аннкдоте. Блондинку спрашивают, какова вероятность встретить динозавра в городе?
Билл Гейтс: с вероятностью в 50% в следующие 20 лет человечество встретится с новой пандемией
Junge
23:13
Наркоман штоле?
Илон Маск скрывает возможность использования спутникового интернета Starlink в военных целях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем