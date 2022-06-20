Инсайдеры рассказали о том, кто первым получит доступ к 3-нм технологическим нормам TSMC

Битва за технологический пьедестал продолжается. Сегодня на вершине находится тайваньская компания TSMC, которой принадлежит целый ряд заводов на территории острова, а также материковом Китае. Борьба за активы и патенты гиганта продолжаются, а в настоящее время весы склоняются в сторону США. Парни из Вашингтона принудили тайванцев не просто поделиться патентным портфелем, но и построить несколько фабрик по самым современным технологическим нормам у себя в стране. Не стоит забывать, что в Поднебесной уже давно зреют планы одним махом поставить точку в противостоянии, захватив остров силой. Американские военные смотрят на этот вопрос с тревогой, что не мешаем им готовить диверсантов, в задачи которых входит полное уничтожение инфраструктуры TSMC и партнёров. Никто не скрывает, что такой шаг отбросит человечество на годы назад, но в большой политике нет места таким мелочам, поэтому пока страсти на этом направлении накаляются.

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Одновременно с этим пытаются наращивать темпы китайцы. Успехи уже есть, но соревноваться в самом высокопроизводительном сегменте с TSMC нет никакой возможности. Эксперты постоянно переносят сроки выхода местных полупроводниковых заводов на 7-нм технологические нормы, тогда как в 2021 году TSMC смогла начать массовый выпуск продукции согласно 5-нм нормам. Первым клиентом стала американская Apple, которая уже много лет получает преимущество перед остальным миром ровно на 1 год. Во второй половине 2022 ожидается целая россыпь новинок на основе 5-нм технологий. Первыми нас может удивить AMD, которая готовит процессоры серии Ryzen 7000 на базе архитектуры Zen4. С небольшой задержкой в продажу поступят видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 4000, а к концу года и видеокарты Radeon 7000-й серии.

Эксперты полагают, что всё это позволит совершить ощутимый скачок в производительности и сродни небольшой революции. Что же, пока мы с вами застыли в предвкушении анонсов, инсайдеры уже готовы рассказать о поколениях видеокарт и процессоров, которые ещё только разрабатываются в застенках AMD и NVIDIA. Судя по всему, 2024 году будет насыщенным. В первую очередь стоит ждать очередное поколение графических чипов NVIDIA. Это будет серия GeForce RTX 5000, основанная на 3-нм технологических нормах. Не планирует отставать и AMD, которая порадует геймером серий графических чипов Radeon RX 8000 на том же 3-нм техпроцессе.

А вот с процессорами пока непонятно. Поскольку первые 3-нм чипы начнут выпускаться уже к концу 2022 года, то нет никаких сомнений, что львиную долю заказов возьмёт на себя Apple. Случится это в 2023 году, ну а остатки достанутся производителям процессоров для смартфонов и планшетов. С высокой долей вероятности AMD не сможет претендовать на 3-нм технологии в 2023 году, но это только предположение. В то же время инсайдеры уверяют, что одними из первых опробуют заветные 3 нанометра на процессорах Ryzen и архитектуре Zen 5. Следом подтянется Intel, которая переведёт часть чипов 15-го поколения на мощности TSMC. Словом, на первый взгляд всё выглядит линейно, но совсем недавно стало известно о сложностях с освоением 2-нм норм.

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Именно поэтому первые чипы на основе этой технологии появятся не раньше 2025 года, а массовое производство стартует только в 2026. Получается, что в какой-то момент производителям графических чипов либо придётся переходить на 3-летнюю систему выпуска новых поколений, либо придумывать что-то промежуточное на основе уже обкатанного технологического процесса. Intel находится в лучшем положении, поскольку имеет собственные заводы и планирует в 2023 году впервые начать производство по 7-нм нормам. Синие зовут этот технологический процесс I5, но мы то с вами понимаем, что маркетинговые уловки годятся для обычных пользователей. Источник.