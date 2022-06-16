Даже в российских магазинах отдельные позиции уже приблизились к рекомендованной стоимости

Когда видеокарта только поступает в продажу, производитель графического чипа устанавливает рекомендованную цену на эталонную модель. Референсные решения выпускаются небольшим тиражом, поэтому спустя пару недель встретить их в магазинах невозможно. Многие геймеры предпочитают обходить такие видеокарты стороной, поскольку считают их недостаточно эффективными. Так, в эталонном варианте нет заводского разгона, тогда как партнёры NVIDIA и AMD часто поднимают тактовые частоты на 200 МГц и выше. Нужно учитывать, что рекомендованная цена – это весьма условный показатель, строго придерживаться которого производители видеокарт не обязаны. Например, вы можете встретить прокачанную модель с системой жидкостного охлаждения, стоимость которой окажется чуть ли не в 2 раза выше официальной. И всё же, если NVIDIA и AMD взяли на себя обязательства, то вынуждены предлагать через свой сайт некоторое количество продукции по низким ценам.

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Поскольку в 2021 году мы пережили дефицит полупроводников и бум майнинга, то многие уже стали забывать, что в природе вообще существует такое понятие, как рекомендованная цена. В российской рознице видеокарты вяло двигаются вниз, при этом отдельные модели уже стоят очень выгодно. В то же время большинство графических чипов стоит жутко дорого, а пересчёт по курсу в доллары и вовсе лучше не производить. Ещё в 2021 году мы ожидали краха майнинга. Такое случалось в 2018 году, поэтому отдельные эксперты полагали, что криптозима рядом, вот только ждать пришлось долгих полтора года. Сегодня эфир стоит 1100 долларов, что в 4 раза дешевле, чем было полугодом ранее. При этом положение на рынке криптовалют таково, что ожидать подъёма не приходится.

В связи с этим майнеры начали продавать свои фермы, а цены на видеокарты в западных магазинах резко пошли вниз. Ниже вы можете изучить сравнительную таблицу с ценами, составленную журналистами Tom's Hardware. Как видите, за последние 15 дней ситуация кардинально изменилась. Уже вчера можно было купить множество видеокарт ниже рекомендованной стоимости, и ситуация будет только улучшаться. Учтите, что всё это верно исключительно для западных магазинов, поэтому ожидать огромных скидок в российской рознице не стоит. И всё же, есть одна ключевая деталь, свидетельствующая о том, что вскоре нас ждёт шквал из дешёвых видеокарт.

Обратите внимание на график ниже. Это сложность добычи Эфира за прошедший год. Оказывается, всё это время хешрейт планомерно увеличивался, что снижало доходы майнеров, но позволяло неплохо зарабатывать за счёт дорожающей криптовалюты. Поскольку уже несколько месяцев Эфир дешевел, то и доходы падали. Судя по графику, майнеры держались до последнего. Ещё несколько дней назад сложность достигла очередного рекорда, превысив 15 Р, ну а сегодня показатели резко обвалились.

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Пока всё не так плохо, как пишут в прессе, но самое интересное ещё впереди. Разработчики Эфира не смогли осуществить своевременный переход на PoS, а на заблокированном стейкинге зависли 20% монет от всей эмиссии. Эксперты полагают, что перед нами бомба замедленного действия. Как только состоится слияние, и держатели смогут вывести свои монеты с заблокированных счетов, Эфир рухнет. Кстати, в снижении хешрейта есть свои плюсы. Всё просто, чем меньше майнеров останется в сети, тем больше достанется самым терпеливым. Именно так многие сегодняшние криптомиллионеры сделали свои состояния. Когда криптовалюты в 2018 году обвалились, отдельные энтузиасты не только продолжали копать, но и докупали монеты. Ну а в результате многие из них разбогатели. Это не значит, что через несколько лет нас ожидает аналогичный сценарий, но всё может быть.