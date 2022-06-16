Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Майнеры массово распродают фермы с видеокартами, а цены в магазинах ЕС уже ниже рекомендованных
Даже в российских магазинах отдельные позиции уже приблизились к рекомендованной стоимости
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
3070 MSI Gaming дешевле 80 тр
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3070 Ti за 80 тр в Регарде
-45000р на 6800XT ASUS

Когда видеокарта только поступает в продажу, производитель графического чипа устанавливает рекомендованную цену на эталонную модель. Референсные решения выпускаются небольшим тиражом, поэтому спустя пару недель встретить их в магазинах невозможно. Многие геймеры предпочитают обходить такие видеокарты стороной, поскольку считают их недостаточно эффективными. Так, в эталонном варианте нет заводского разгона, тогда как партнёры NVIDIA и AMD часто поднимают тактовые частоты на 200 МГц и выше. Нужно учитывать, что рекомендованная цена – это весьма условный показатель, строго придерживаться которого производители видеокарт не обязаны. Например, вы можете встретить прокачанную модель с системой жидкостного охлаждения, стоимость которой окажется чуть ли не в 2 раза выше официальной. И всё же, если NVIDIA и AMD взяли на себя обязательства, то вынуждены предлагать через свой сайт некоторое количество продукции по низким ценам.

реклама

Поскольку в 2021 году мы пережили дефицит полупроводников и бум майнинга, то многие уже стали забывать, что в природе вообще существует такое понятие, как рекомендованная цена. В российской рознице видеокарты вяло двигаются вниз, при этом отдельные модели уже стоят очень выгодно. В то же время большинство графических чипов стоит жутко дорого, а пересчёт по курсу в доллары и вовсе лучше не производить. Ещё в 2021 году мы ожидали краха майнинга. Такое случалось в 2018 году, поэтому отдельные эксперты полагали, что криптозима рядом, вот только ждать пришлось долгих полтора года. Сегодня эфир стоит 1100 долларов, что в 4 раза дешевле, чем было полугодом ранее. При этом положение на рынке криптовалют таково, что ожидать подъёма не приходится.

В связи с этим майнеры начали продавать свои фермы, а цены на видеокарты в западных магазинах резко пошли вниз. Ниже вы можете изучить сравнительную таблицу с ценами, составленную журналистами Tom's Hardware. Как видите, за последние 15 дней ситуация кардинально изменилась. Уже вчера можно было купить множество видеокарт ниже рекомендованной стоимости, и ситуация будет только улучшаться. Учтите, что всё это верно исключительно для западных магазинов, поэтому ожидать огромных скидок в российской рознице не стоит. И всё же, есть одна ключевая деталь, свидетельствующая о том, что вскоре нас ждёт шквал из дешёвых видеокарт.

Обратите внимание на график ниже. Это сложность добычи Эфира за прошедший год. Оказывается, всё это время хешрейт планомерно увеличивался, что снижало доходы майнеров, но позволяло неплохо зарабатывать за счёт дорожающей криптовалюты. Поскольку уже несколько месяцев Эфир дешевел, то и доходы падали. Судя по графику, майнеры держались до последнего. Ещё несколько дней назад сложность достигла очередного рекорда, превысив 15 Р, ну а сегодня показатели резко обвалились.

анонсы и реклама
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Пока всё не так плохо, как пишут в прессе, но самое интересное ещё впереди. Разработчики Эфира не смогли осуществить своевременный переход на PoS, а на заблокированном стейкинге зависли 20% монет от всей эмиссии. Эксперты полагают, что перед нами бомба замедленного действия. Как только состоится слияние, и держатели смогут вывести свои монеты с заблокированных счетов, Эфир рухнет. Кстати, в снижении хешрейта есть свои плюсы. Всё просто, чем меньше майнеров останется в сети, тем больше достанется самым терпеливым. Именно так многие сегодняшние криптомиллионеры сделали свои состояния. Когда криптовалюты в 2018 году обвалились, отдельные энтузиасты не только продолжали копать, но и докупали монеты. Ну а в результате многие из них разбогатели. Это не значит, что через несколько лет нас ожидает аналогичный сценарий, но всё может быть.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #майнинг #эфир
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Видеокарты дешевеют на фоне укрепления рубля – GeForce RTX 3080 Ti стоит ниже официальной цены в РФ
В тесте Geekbench видеокарта Intel Arc A380 сравнялась с хитами прошлых лет — GTX 1060 и RX 570
Участились случаи возврата видеокарт по гарантии, после обвала курсов криптовалют
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на видеокарты в магазинах РФ вернулись к рекомендованным – GeForce RTX 3050 стоит 28 000р
31
15 смартфонов Xiaomi получили стабильную глобальную прошивку MIUI 13
+
Wargaming променял российский рынок на польский, где и будет развивать игру World of Tanks
12
Биткоин подешевеет до 6000 долларов, а Эфир ждёт затяжная криптозима – эксперты РБК
21
Хешрейт сети Ethereum начинает снижаться
15
Магазины РФ скинули цены на видеокарты NVIDIA и AMD – Radeon RX 6750 XT потеряла 30% за месяц
17
Начинается публичное тестирование HarmonyOS 3.0 Developer Beta — список поддерживаемых устройств
+
Российские ритейлеры продолжают снижать цены на видеоадаптеры
19
Курс доллара на Aliexpress опустился до 69 рублей
46
Сколько ОЗУ нужно современному игровому ПК – 4 Гб+ GeForce RTX 3080 против 10 игр в тесте TG
20
Видеокарты дешевеют на фоне укрепления рубля – GeForce RTX 3080 Ti стоит ниже официальной цены в РФ
17
Биткоин дорожает, но эксперты ожидают падения курса до $5000 и советуют продавать криптовалюту
8
Цены на видеокарты в российских магазинах почти приблизились к рекомендованным
39
СДЭК прокомментировала задержки при доставке заказов из своего маркетплейса «СДЭК Шоппинг»
4
Motorola G32 с чипом UNISOC T606 и экраном IPS LCD может быть представлен в июле
+
Microsoft прекращает поддержку браузера Internet Explorer 11
4
Бюджетные игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6600 со скидкой до 25 000р
14
Warcraft III: Reforged вскоре получит обновление, добавляющее ладдер – его ждали более двух лет
1
E-Stablecoin - стейблкоин по цене 1 киловатт-часа
42
Colorful представила геймерский моноблок G-One Plus с Core i7-12700H и RTX 3060
1

Популярные статьи

5 причин не ждать новые видеокарты GeForce RTX 4000, а остановиться на GeForce RTX 3000
79
Intel Xeon - целесообразность покупки или как собрать ПК по цене материнской платы на LGA1700
85
Тест прижимной пластины Thermalright LGA17XX-BCF - исправляем косяки Intel
132
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
2
Что выгоднее: купить криптовалюту на 1 000 000р или собрать ферму из видеокарт GeForce RTX 3080 Ti
26
Prodeus: Doom с Kickstarterа
12
Радиаторы на VRM материнской платы - даем второй шанс при апгрейде своего ПК
66
Обзор бюджетного процессорного кулера ID Cooling SE-214-XT
30
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

Proxy Demon
23:47
Если товар был принят без видимых повреждений, то откуда они взялись при диагностике? Ситилинк мошенники.
Участились случаи возврата видеокарт по гарантии, после обвала курсов криптовалют
The Greatest
23:47
Вкус** * *очка
Домен "Вкусно и точка" продают всего за 300 млн рублей
Игорь Кривов
23:41
убивают и фиксируют в акте.
Участились случаи возврата видеокарт по гарантии, после обвала курсов криптовалют
Бушкапе
23:41
Главное результат, а он сопоставим.
Сенсор на 4МП в 16МП камере за 430$ от FUJIFILM, или как зарабатывают на интерполяции
The Greatest
23:41
Насмешил . Вроде Киев уже 26-27 февраля должны были взять
S.T.A.L.K.E.R. 2 снова перенесена, игра выйдет к 2024 году и останется без русского языка
Bernigan
23:31
Таких надо сажать за мошенничество
Участились случаи возврата видеокарт по гарантии, после обвала курсов криптовалют
Yilec
23:29
"гейзападу похеру на отопление" 🤡 Зависит от широты на глобусе, вообще-то. Германии, например, не пох. Особенно серверной, да и скандинавам тоже. И газ это еще и электричество, а не только промышленн...
В правительстве РФ считают 70-80 рублей оптимальным курсом доллара для здоровой экономики
Madarator
23:29
Молодежь и средний возраст, ну и дети, куда ж без них?)
О кино: «Рембо» ушел в отставку, «Нико» мигрировал в Россию - кто будет спасать мир
cibershot
23:28
И как в СЦ определяют убитую карту статическим электричеством? В СЦ днс олухи сидят, даже биос прошить не могут
Участились случаи возврата видеокарт по гарантии, после обвала курсов криптовалют
Anglesmith
23:26
https://www.reddit.com/r/cryptocurrencymemes/comments/vdb0ze/crypto_holders_right_now/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3
Билл Гейтс раскритиковал криптовалюты и NFT, назвав их инвестициями «большего дурака»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем