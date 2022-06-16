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Видеокарты дешевеют на фоне укрепления рубля – GeForce RTX 3080 Ti стоит ниже официальной цены в РФ
GeForce RTX 3080 Ti стоит всего 108 тысяч рублей
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3070 MSI Gaming дешевле 80 тр
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3070 Ti за 80 тр в Регарде
-46% на MSI Ventus 3070 Ti

Сегодня на российский рынок видеокарт оказывают давление сразу два фактора. Во-первых, резкое снижение курса Эфира. Криптовалюта обвалилась до 1100 долларов за 1 монетку, а впереди затяжная криптозима. Это приводит к нервозности, ведь майнеры уже начали сливать оборудование, пытаясь успеть в последний поезд. Сложно сказать, насколько тактика распродажи ферм окажется выгодной, ведь Эфир может как продолжить дешеветь, так и подорожать, но пока всё складывается в негативном ключе. Во-вторых, есть фактор роста рубля. Национальная валюта укрепляется, а магазины неспешно снижают цены на видеокарты. Привязки к доллару нет, но даже без этого стоимость геймерской продукции с каждым днём становится всё выгоднее.

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Правительство РФ планирует обуздать излишне укрепившийся рубль, но пока всё идёт к тому, что в ближайшее время курс национальной валюты окажется устойчивым. Всё это значит только одно: наступает идеальное время для покупки видеокарты. Кто-то уже отправился на вторичный рынок, а мы пойдём другим путём, изучив наиболее выгодные предложения в нескольких магазинах. Есть мнение, что цены ещё упадут, но пока этого не случилось.

Когда GeForce RTX 3090 Ti только появилась на российском рынке, то стоила 278 тысяч рублей. Цена вызвала бурные дебаты, ведь даже энтузиасты оказались неготовы тратить такую сумму за видеокарту, предлагающую незначительный прирост производительности по сравнению с базовой моделью. Спустя месяц мы можем констатировать, что GeForce RTX 3090 Ti подешевела на 100 тысяч, хотя не перестала оставаться слишком дорогой для большинства геймеров. Если вам некуда девать 170 тысяч рубликов, то смело берите суперфлагман. После этого как минимум 5 лет вообще не придётся задумываться о смене видеокарты.

Вдогонку к суперфлагману предлагаем остановить свой взгляд на GeForce RTX 3080 Ti. Кому-то кажется, что перед нами проходняк, ну а мы уверены, что это чуть ли не самая выгодная видеокарта на рынке. Стоит отметить, что такой подход имеет ряд условностей, ведь выгода есть только для тех, кто может себе позволить потратить 100 тысяч на развлечения. И всё же, на момент появления GeForce RTX 3080 Ti в российской рознице, рекомендованная цена составила немалые 117 тысяч рублей. Как видите, сегодня за модель производства GIGABYTE просят всего 108 тысяч. Нет смысла рассказывать о невероятной мощи этой видеокарты, ведь вы и без нас знаете, что потенциал GeForce RTX 3080 Ti просто огромен.

Мы прекрасно осознаём, что потратить такие деньги на видеокарту могут единицы. Именно поэтому переместимся в нижний ценовой сегмент, где вас ожидает GeForce RTX 3050. Цена далека от оптимальной, но мы уже давно заметили, что быстрее всего дешевеют флагманы, тогда как середняки прочно цепляются за каждую тысячу. Купив такую видеокарту, вы сможете получить приемлемый уровень производительности. В разрешении 1080р можно играть во все игры в 1080р, а 8 Гб видеопамяти позволят не волноваться о снижении количества кадров в секунду в сложных сценах.

За 32 тысячи есть GeForce GTX 1660 Super. По чистой производительности эта видеокарта равна с более дорогой GeForce RTX 3050 и уступает только количеству видеопамяти. В данном случае можно сколько угодно философствовать на тему того, что важнее 192-битная шина или 8 Гб памяти. Нам кажется, что GeForce RTX 3050 выглядит предпочтительнее только потому, что она новее, а значит дольше будет поддерживаться драйверами. В то же время, у вас может быть собственное мнение, о котором можно рассказать в комментариях.

анонсы и реклама
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
-45000р на 6800XT ASUS
3080 Ti MSI Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

В самом низу списка расположилась Radeon RX 6500 XT. Здесь нет никакого потенциала и запаса прочности. Видеокарта просто работает, обеспечивая приемлемое количество кадров в секунду в 1080р. Технология масштабирования позволяет расширить возможности в играх, но владельцам мониторов с 2К мы не советуем проводить подобные эксперименты. Radeon RX 6500 XT стоит своих денег, ведь вы сможете играть во все игры здесь и сейчас.

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#видеокарты #geforce rtx 3080 ti #оптимальные ценовые предложения
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