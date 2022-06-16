Многострадальный долгострой и вовсе может никогда не поступит в продажу

Есть игры, которые приняты называть долгостроями. Эти проекты создаются в адских условиях, когда у команды возникают личные противоречия, либо просто заканчиваются деньги. Чаще всего игры исчезают на просторах истории, но бывает и так, что разработчики берут себя в руки и допиливают многострадальные тайтлы. Увы, ждать прорывной графики не приходится, а в результате непомерных амбиций и жажды наживы единиц в проигрыше остаются все, включая геймеров. Продажи у долгостроев минимальны, ведь большая часть фанатов просто перегорела, а некоторые и вовсе забыли о существовании некогда любимых игр. S.T.A.L.K.E.R. 2 относится к числу старых добрых обещаний, которые никто никогда не собирался выполнять.

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Представители студии GSC Game World долго делили контент между бывшими руководителями, а байка о желании выпустить легендарное продолжение культовой серии родилась только для того, чтобы доить фанатов. Какое-то время кроме криво нарисованного батона и скриншота из фанатского мода у ребят из GSC Game World вообще ничего не было. Они давили на жалость, рассказывая о том, как сложно проходят разработки, открыто призывая покупать никому не нужные серии, деньги от которых послужат доброму делу. Поскольку в России всегда считали GSC Game World своими, то большая часть подобных дотаций поступила именно из РФ, но это ничего не изменило, ведь даже спустя год после пресловутых рендеров, большого анонса не было. Кардинально изменить положение удалось Microsoft. Софтверный гигант снабдил парней из GSC Game World внушительной суммой денег и обозначил сроки выхода игры. Увы, но даже получив инвестиции, студия не справилась.

Неясно, что помешало на этот раз выпустить долгострой, но в январе сроки снова перенесли на конец 2022 года. Ну а затем всё завертелось. Международная команда, многие из которых работали на удалёнке, вдруг стала украинской, появились гневные лозунги в адрес России, а в итоге S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl замер. Судя по всему, единства в команде не было, поэтому, как и водится в демократическом сообществе, несогласных с линией руководства выгнали взашей. Количество разработчиков явно уменьшилось, а судьба игры оказалась под вопросом. Глава студии оказался принципиальным малым. Он запретил жителям РФ покупать игры студии, а после сделал заявление, что S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl и вовсе окажется недоступна в России.

Сегодня мы вообще не знаем, на какой стадии находится долгострой. Гадать бесполезно, ну а очередной перенос сроков говорит о том, что всё очень плохо. Судя по всему, раньше декабря 2023 года фанаты могут ничего не ждать. Получается, что до этого счастливого момента не меньше полутора лет, но никто не сказал, что игра вообще поступит в продажу. Напомним, GSC Game World и в лучшие свои годы была не способна создавать проекта ААА-уровня. Ставшая легендарной серия обязана своим успехом исключительно близкой российскому и украинскому зрителю тематикой. Культура общения, душевность и многое другое подкупают с первого взгляда, тогда как количество багов всегда было чрезвычайно большим. Сегодня руководство GSC Game World сменило пластинку на антироссийскую. Сообщается, что русского языка в игре не будет, вместо чего подвезут английский и украинский. Если с последним ещё куда не шло, то даже в случае выхода к концу 2023 года мечтать о популярности в США просто глупо. Вот и выходит, что перед нами очередная контора, которая подписала себе приговор. Есть все основания предполагать, что мы и вовсе никогда не увидим S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, а разработчики и дальше будут кормить фанатов рендерами.

Кстати, недавно вышел небольшой ролик. Графика выглядит устаревшей как минимум на 7 лет, а ведь это ещё и отполированные кадры. Сложно представить как долгострой заработает на видеокарте уровня GeForce GTX 1650. Мы бы пожелали студии удачи, но подождём, пока экономические проблемы не выбьют из них дух ненависти. Может после этого и русский завезут, и даже последуют извинения перед российскими фанатами. Кто-то же должен покупать кривой S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl с бесчисленными багами.

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