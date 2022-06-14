Впервые с начала продаж можно купить Radeon RX 6700 XT до 50 000 рублей

Некоторые наши читатели могут себе позволить покупать компьютеры раз в несколько лет, а некоторые даже чаще. Вот только в большинстве случаев подобная техника берётся с запасом на 4-5 лет. У кого-то нет денег, другие не считают необходимым постоянные инвестиции в компьютеры, тогда как многие и вовсе берут отдельные комплектующие в кредит. Есть мнение, согласно которому наиболее оптимальным будут небольшие обновления железа. Например, в 2022 году вы купили компьютер, но сэкономили на видеокарте, взяв процессор с интегрированным графическим чипов. В 2023 году вы докупите дискретную видеокарту. В 2024 году приобретёте твердотельный накопитель на 2 Гб, а в 2025 придёт время заменить процессор на более мощный. После этого можно улучшить блок питания и оперативную память, а там и до видеокарты недалеко.

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В итоге вы будете находиться на пике, а стоить всё это вам будет не так дорого, ведь найти 300 долларов раз в год гораздо проще, чем 1500 через каждые 4-5 лет. Если время уже пришло, а сегодня вы не можете прожить без видеокарты, то мы предлагаем присмотреться к наиболее интересным моделям, цены на которые в последние месяцы ощутимо снизились.

GeForce RTX 3090 Ti остаётся самой быстрой видеокартой на планете. Судя по последним данным, флагманы следующего поколения заглянут к нам не раньше октября, поэтому ещё как минимум 5 месяцев вы сможете наслаждаться заоблачным уровнем производительности. Очевидно, что GeForce RTX 3090 Ti в 2022 году излишня для игр, но время идёт, ну а запас по видеопамяти ещё никогда никому не мешал. 14 июня такая видеокарта стоит 179 тысяч рублей, хотя ещё в мае на момент появления в российской рознице флагман NVIDIA стоил на 100 000 дороже.

Более разумным выбором может стать GeForce RTX 3080 Ti. Если вы хотите сэкономить 45 тысяч рублей, но получать максимальный уровень производительности в разрешении 4К, то лучше ничего и не придумать. Реальная разница между видеокартами в играх не превышает 7-10%, а единственный минус – это 12 Гб видеопамяти против 24 Гб. В 2022 году даже блокбастеры не потребуют от вас больше 12 Гб, но время идёт, поэтому думайте самостоятельно о том, что вам подходит больше.

Фанаты AMD предпочтут Radeon RX 6900 XT и будут правы. Смотрите: вы остаётесь в 4К, продолжая игра на максималках, у вас есть запас по видеопамяти (16 Гб), а цена намного ниже. Полная победа если не считать отставания в трассировке лучей. Если для вам волшебные лучики не играю решающего значения, то берите модель производства Gigabyte. Она уже оснащена водоблоком, поэтому вам остаётся только докупить помпу, а там и до разгона недалеко, что позволит обойти даже самую дорогую GeForce RTX 3080 Ti.

Экономить по-взрослому позволит GeForce RTX 3070 Ti. Учтите, что эталонная модель на момент появления в продаже на российском рынке стоила 57 900 рублей. Купить по такой цене видеокарту было невозможно, а самые удачливые умудрились вырвать несколько штук в магазине ДНС на распродаже по 80 тысяч и дороже. Сегодня GeForce RTX 3070 Ti стоит всего 70 тысяч, вот только перед нами совсем не эталонная модель. Здесь вам и более мощная система охлаждения, и крутая подсветка с необычным дизайном, а значит мы можем говорить о том, что сегодня некоторые флагманы NVIDIA уже вернулись к рекомендованным ценам. Никто не говорил, что цены справедливые, но ничего дешевле нам никто не прилагает.

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Дешевле всех в нашем списке стоит Radeon RX 6700 XT. Это скоростная видеокарта, которая не только справляется со всеми играми в 2К, но и имеет неплохой потенциал. Так, за 50 тысяч вы получаете 12 Гб видеопамяти, тогда как конкуренты из зелёного лагеря ограничиваются только 8 Гб. Немного расстраивает 192-битная шина, но куда важнее реальная производительность. За то время, что прошло с начала продаж, мы не видели, чтобы Radeon RX 6700 XT стоила так мало. Надо брать!