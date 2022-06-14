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Видеокарты NVIDIA возвращаются к рекомендованным ценам в РФ – GeForce RTX 3070 Ti стоит 70 000р
Впервые с начала продаж можно купить Radeon RX 6700 XT до 50 000 рублей
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-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
3070 Gigabyte Aorus подешевела на порядок
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза

Некоторые наши читатели могут себе позволить покупать компьютеры раз в несколько лет, а некоторые даже чаще. Вот только в большинстве случаев подобная техника берётся с запасом на 4-5 лет. У кого-то нет денег, другие не считают необходимым постоянные инвестиции в компьютеры, тогда как многие и вовсе берут отдельные комплектующие в кредит. Есть мнение, согласно которому наиболее оптимальным будут небольшие обновления железа. Например, в 2022 году вы купили компьютер, но сэкономили на видеокарте, взяв процессор с интегрированным графическим чипов. В 2023 году вы докупите дискретную видеокарту. В 2024 году приобретёте твердотельный накопитель на 2 Гб, а в 2025 придёт время заменить процессор на более мощный. После этого можно улучшить блок питания и оперативную память, а там и до видеокарты недалеко.

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В итоге вы будете находиться на пике, а стоить всё это вам будет не так дорого, ведь найти 300 долларов раз в год гораздо проще, чем 1500 через каждые 4-5 лет. Если время уже пришло, а сегодня вы не можете прожить без видеокарты, то мы предлагаем присмотреться к наиболее интересным моделям, цены на которые в последние месяцы ощутимо снизились.

GeForce RTX 3090 Ti остаётся самой быстрой видеокартой на планете. Судя по последним данным, флагманы следующего поколения заглянут к нам не раньше октября, поэтому ещё как минимум 5 месяцев вы сможете наслаждаться заоблачным уровнем производительности. Очевидно, что GeForce RTX 3090 Ti в 2022 году излишня для игр, но время идёт, ну а запас по видеопамяти ещё никогда никому не мешал. 14 июня такая видеокарта стоит 179 тысяч рублей, хотя ещё в мае на момент появления в российской рознице флагман NVIDIA стоил на 100 000 дороже.

Более разумным выбором может стать GeForce RTX 3080 Ti. Если вы хотите сэкономить 45 тысяч рублей, но получать максимальный уровень производительности в разрешении 4К, то лучше ничего и не придумать. Реальная разница между видеокартами в играх не превышает 7-10%, а единственный минус – это 12 Гб видеопамяти против 24 Гб. В 2022 году даже блокбастеры не потребуют от вас больше 12 Гб, но время идёт, поэтому думайте самостоятельно о том, что вам подходит больше.

Фанаты AMD предпочтут Radeon RX 6900 XT и будут правы. Смотрите: вы остаётесь в 4К, продолжая игра на максималках, у вас есть запас по видеопамяти (16 Гб), а цена намного ниже. Полная победа если не считать отставания в трассировке лучей. Если для вам волшебные лучики не играю решающего значения, то берите модель производства Gigabyte. Она уже оснащена водоблоком, поэтому вам остаётся только докупить помпу, а там и до разгона недалеко, что позволит обойти даже самую дорогую GeForce RTX 3080 Ti.

Экономить по-взрослому позволит GeForce RTX 3070 Ti. Учтите, что эталонная модель на момент появления в продаже на российском рынке стоила 57 900 рублей. Купить по такой цене видеокарту было невозможно, а самые удачливые умудрились вырвать несколько штук в магазине ДНС на распродаже по 80 тысяч и дороже. Сегодня GeForce RTX 3070 Ti стоит всего 70 тысяч, вот только перед нами совсем не эталонная модель. Здесь вам и более мощная система охлаждения, и крутая подсветка с необычным дизайном, а значит мы можем говорить о том, что сегодня некоторые флагманы NVIDIA уже вернулись к рекомендованным ценам. Никто не говорил, что цены справедливые, но ничего дешевле нам никто не прилагает.

анонсы и реклама
-33% на RTX 3080 Gigabyte
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
-45% на i5 12400 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-25000р на 6800XT ASUS
-32% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti MSI Gaming за 110тр
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Дешевле всех в нашем списке стоит Radeon RX 6700 XT. Это скоростная видеокарта, которая не только справляется со всеми играми в 2К, но и имеет неплохой потенциал. Так, за 50 тысяч вы получаете 12 Гб видеопамяти, тогда как конкуренты из зелёного лагеря ограничиваются только 8 Гб. Немного расстраивает 192-битная шина, но куда важнее реальная производительность. За то время, что прошло с начала продаж, мы не видели, чтобы Radeon RX 6700 XT стоила так мало. Надо брать!

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 3070 ti
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