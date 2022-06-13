Нерешительность Виталика Бутерина стала одной из причин падения Эфира

Буквально вчера мы писали о том, что курс Эфира начал демонстрировать отрицательную тенденцию и перестал коррелировать с Биткоином. Важно отметить, что с момента своего создания эта криптовалюты двигалась в тон с цифровым золотом. Иногда случались прорывы, но в целом колебания курса Биткоина всегда оказывали примерно одинаковые последствия на цену Эфира. Некоторые умники в 2021 году заявляли, что детище Виталика Бутерина имеет все шансы пошатнуть позиции ВТС на рынке, поскольку обладает большей ценностью в глазах сообщества. Сегодня подобные утверждения уже не кажутся реалистичными, поскольку рынок вошёл в крайне опасную стадию. Неясно, чем всё завершится, но пока понедельник 13 июня может стать чёрным днём календаря в истории Эфира.

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На момент написания данного материала курс второй криптовалюты торгуется на отметке 1250 долларов. Если вы обратите внимание на график, то сможете увидеть, что ровно неделю назад стоимость одной монетки достигала 1900 вечнозелёных. И всё же, эксперты полагают, что сегодня мы находимся в самом начале пути. Вся пикантность ситуации в том, что мы стали свидетелями массовой распродажи, когда держатели Эфира стараются избавиться от собственных накоплений. Об этом свидетельствует рост суточных торгов, а в перспективе паника будет только увеличиваться. Есть мнение, что разработчики криптовалюты подорвали доверие инвесторов постоянными переносами и неспособностью дать ответы на интересующие сообщество вопросы.

В первую очередь возникла необходимость в понимании сроков перехода Эфира на PoS. Казалось бы, что может быть проще, вот только Виталик Бутерин и компания темнят. В прошлом году нас уверяли, что это великое событие случится осенью 2021 года, после этого сроки сдвинули, а длительное молчание прервалось переносом на лето 2022. Ну а теперь Виталик с большим сомнением в голосе вещает о неких ошибках, которые встали на пути разработчиков. Очевидно, что подобные заявления провоцируют недоверие со стороны инвесторов, ведь Эфир превратился в какую-то вечную неопределённость, способную похоронить все ваши деньги. Сокрушительный удар по позициям криптовалюты нанесло решение перенести Бомбу сложности.

Напомним, этот алгоритм должен был снизить доходы майнеров, расчистив путь для слияния и перехода на PoS. Поскольку влияние Бомбы сложности уже заметно (только теоретически, поскольку там пока не больше добавочной секунды), то отмахиваться от такого важного хардфорка было нельзя. Как вы понимаете, у разработчиков на эту тему есть своё мнение, ну а рынок дал свою оценку череде спорных решений Виталика Бутерина и Тима Бейко. Эксперты полагают, что курс может рухнуть ниже 1000 долларов за монетку, но и это не предел, ведь сегодня обвалился не только Эфир.

Как видите, 13 июня осень сильно упал курс Биткоина. Первая криптовалюта ушла ниже 25 тысяч долларов, а эксперты снова заговорили о наступлении криптозимы. Мы часто используем этот термин в локальном и глобальном значении. В первом случае речь идёт о небольшой коррекции, свойственной молодому рынку криптовалют, а вот второе более опасно, поскольку предполагает самую низкую точку, на уровне которой Биткоин может находиться годами.

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Ну и прогноз на лето: есть мнение, что уже вскоре Биткоин обвалится до 13 000 долларов и ниже. Главная причина в росте инфляции, терзающей экономику США. Если ФРС не придумает ничего нового, то биржи будут терять позиции, а цены на продукты питания расти. Ну а в такой ситуации обычным гражданам уже не до инвестиций. Является ли это глобальным дном, или всё самое плохое у Биткоина впереди, вам не скажут даже самые именитые аналитики, ну а мы советуем просто подождать.