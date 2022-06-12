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Курс эфира обвалился на фоне переноса PoS – майнеры продолжат добывать криптовалюту на видеокартах
Курс Эфира самый низкий за последние 15 месяцев
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Не секрет, что сообщество майнеров уже давно ждёт перевода Эфира на алгоритм Proof of Stake (PoS). Кто-то просто устал копать криптовалюту, надеясь получать неплохой доход за счёт стейкинга, ну а некоторые надеются на рост курса Эфира, что позволит ощутимо увеличить состояние за короткий срок. Сложно сказать, сможет ли Эфир выйти из-под гегемонии Биткоина и отправиться своей дорогой в будущем, но пока всё говорит о том, что эта криптовалюта не только крайне зависима от перепадов курса ВТС, но и может корректироваться в сторону снижения на фоне тех или иных негативных новостей. Получается, что на Эфир оказывается давление со всех сторон, поэтому пока говорить о скором осуществлении надежд держателей этой криптовалюты слишком рано.

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Недавно мы обсуждали последствия роста инфляции в США на рынок криптовалют. Эксперты отмечают, что постепенно падает фондовый рынок, рост экономики приобретает обратную тенденцию, а Биткоин просто двигается в тон наметившейся тенденции. Ну а пока аналитики рассуждают о возможном наступлении криптозимы, основные цифровые активы рухнули на негативной информации о росте инфляции и скором повышении ключевой ставки в США. Биткоин подешевел на 6.3% и на момент написания данного материала стоит 27 446 долларов. Эту отметку можно назвать локальным минимумом, или дном, как выражаются аналитики. Вполне возможно, что они правы, и уже в понедельник нас ждёт отскок, но оснований для оптимизма становится всё меньше, а значит инвесторы продолжат покидать рискованный рынок, вкладывая деньги в привычные активы. Кстати, эксперты констатируют, что среди инвесторов в США всё популярнее становятся акции продовольственных компаний, которые способны создавать реальный продукт, а не генерировать виртуальные ценности.

Ну а Эфир не стоил так дёшево с начала 2020 года, а значит мы становимся свидетелями глобального дна, когда курс вернулся к отметкам, занимаемым 15 месяцев назад. Вот только тогда Эфир дорожал, а сегодня дешевеет, что выглядит разочаровывающе для фанатов второй криптовалюты. По мнению экспертов, главная причина в том, что разработчики снова отложили ключевой хадфорк и слияние, которое и должно было стать основой для перехода на PoS. Прежде всего речь о Бомбе сложности. Она заложена в алгоритм достаточно давно, но её постоянно переносят, что вводит многих следящих за происходящим процессом в сомнения. Предположим, если есть необходимость отказаться от майнинга, то зачем блокировать Бомбу сложности, которая и должна стать основой для выдавливания фермеров из сети? Ответов на эти вопросы мы не получим, а вот относительно перехода на PoS, разработчики дали развёрнутые объяснения.

Ранее предполагалось, что столь знаменательное событие случится в конце августа, но Виталик Бутерин сообщил о целом ряде найденных ошибок, намекнув на то, что долгожданное слияние и вовсе может быть перенесено на осень. По мнению экспертов, всё больше людей сомневаются в способности команды разработчиков своевременно решать проблемы. Мало того, многие уже не верят, что с сетью действительно всё в порядке. Никаких слухов на эту тему пока нет, поэтому мы не советуем паниковать, но есть все основания полагать, что переход на PoS состоится к концу текущего года. Но это оптимистичный прогноз, поскольку даже сам Виталик предупредил о том, что очень многое будет зависеть от способности команды быстро решать те или иные проблемы.

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Ну а единственные, кто в такой ситуации радостно потирают руки – это майнеры. Сам переход на PoS ничего не решает, ведь какое-то время сеть будет позволять традиционный майнинг. Вынудить фермеров уйти должна была именно Бомба сложности, но и она может быть перенесена на более поздний срок, что говорит лишь о том, что майнинг в 2022 году будет приносить ровно столько монет Эфира, как и годом ранее. А вот долларовая цена намного ниже. Но это уже не проблема майнеров, поскольку многие из них и вовсе копят монетки на чёрный день. Кто знает, может быть через год, когда PoS и Бомба сложности останутся позади, курс Эфира действительно вырастет до 10 000 долларов, как нам и рассказывали аналитики в 2021 году.

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#криптовалюты #эфир
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