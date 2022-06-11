Россия может предложить одну из самых низких цен на электричество, что позволит сохранить рентабельность добычи даже во время криптозимы

Криптовалютный рынок лихорадит. Курс Биткоина то поднимается выше 32 000, то снова обваливается ниже 29 тысяч долларов за одну монетку. Предсказать дальнейшее развитие событий сложно, но есть все основания предполагать, что мы находимся на локальном дне, тогда как глобальная точка падения ещё не достигнута. Это возвращает нас к проблеме криптозимы, о которой не перестают говорить эксперты, майнеры, блогеры и уже вскоре начнут судачить бабушки у подъездов. Мы предлагаем почитать наш материал, в котором эта тема нашла своё продолжение.

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Сегодня Биткоин снова ушёл ниже 30 тысяч долларов, при этом есть вполне осязаемая причина, способная положить начало большому падению. Всё дело в ускоряющейся инфляции национальной валюты США. Если в апреле годовые показатели доходили до 8.3%, то в мае инфляция ускорилась и достигла отметки 8.6%. Последний раз такое было в 1981 году, но эксперты уверены, что в 2022 кризис будет куда серьёзнее, а последствия для экономики США окажутся намного более катастрофичными. Правительство пытается делать хорошую мину при плохой игре, ну а фондовые индексы не обманешь. Крупные воротилы прекрасно понимают всю сложность ситуации, а в результате биржи продолжили падать. Индекс S&P 500 снизился на 2.1%, Nasdaq Composite обвалился на нескромные 2.75%, ну а излюбленных инвесторами Dow Jones – на 1.94%.

Именно на этом фоне Биткоин перешёл в стадию падения, что не предвещает криптовалютам ничего хорошего. Некоторые эксперты полагают, что на этот раз Биткоин должен устоять, поскольку уровень поддержки в 28 тысяч уже доказал свою состоятельность, а Киты не допустят резкого обвала цифрового золота. А вообще всё говорит о том, что промышленные майнеры не собираются сдавать позиции. По мнению некоторых экспертов, в данном случае очень многое зависит от стоимости электричества. Так, в Европе майнинг Биткоинов как таковой почти умер, поскольку плата за розетку съедает большую часть прибыли от добычи криптовалюты. Гораздо лучше положение в США, где майнеров принимают с распростёртыми объятия. Цены на электричество в штатах Техас и Нью-Йорк намного ниже европейских, но сравниться по этому показателю с Россией нереально.

В связи с этим высказывается мнение, что северные регионы РФ в ближайшие годы могут стать своеобразной столицей криптовалют, а тысячи майнеров будут перебираться в страну из-за дешёвой энергии. Налоги платить всё же придётся, но работающие в США компании уже давно привыкли отдавать государству часть денег. Нужно учитывать, что есть масса проблем, стоящих на пути реализации подобного сценария. Прежде всего не стоит забывать о санкциях, ведь США не только хотят переманить к себе майнеров, но и уже приступили к накладыванию санкций на тех, кто инвестируют в криптобизнес на территории России. Есть также проблема в доступе к оборудованию, поэтому железо для добычи Биткоинов придётся завозить с собой.

Если предположить, что Биткоин продолжить падать, а в обозримой перспективе подешевеет до 15 тысяч долларов, то немногочисленные европейские майнеры просто разорятся. В США нижний предел для выхода в ноль находится на отметке 10 000 долларов, но в России можно зарабатывать даже при самом печальном сценарии. Важно понимать, что речь идёт только о железе, которое отмайнило свою стоимость, либо о том, что ввозится самостоятельно, поскольку цены на ASIC-майнеры в РФ очень высокие.

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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что мнение некоторых экспертов, предрекающих конец майнинга, явно преждевременно. Криптозима не способна нанести ощутимого урона фермерам даже при самом суровом развитии событий. Владельцы сотен тысяч единиц оборудования останутся на плаву, а вот небольшие домохозяйства могут пострадать. Но и здесь всё сложно, ведь главное – это успеть отбить большую часть инвестиций до наступления криптозимы.