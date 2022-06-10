Пытаемся сохранить свои инвестиции вместе с блогером канала ПроТОН

Никто не знает, когда наступит криптозима. На этот счёт есть три различных мнения. Оптимисты полагают, что прямо сегодня мы находимся глобального дна, когда криптовалюты ещё могут подешеветь, но коррекция уже не будет резкой. Согласно этой позиции, ещё какое-то время рынок криптовалют будет лежать, и только со временем начнёт подниматься. Пессимисты уверены, что криптозима ещё впереди. Якобы, сегодня мы переживаем локальное дно, а уже вскоре Биткоин вместе с Эфиром упадут до самых низких позиций 2020 года. Но есть и настоящие фанаты, ожидающие скорого возвращения крипторынка к росту. Как вы понимаете, что случится на самом деле, не знает никто, поэтому нужно быть готовым к любому развитию событий. В связи с этим на канале ПроТОН есть интересное видео, а рамках которого можно обнаружить несколько стратегий на ближайшие месяцы.

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Прежде всего блогер предлагает попытать счастья в трейдинге. Кто-то умудряется зарабатывать на этом целые состояния, начав с пары сотен долларов, ну а некоторые уходит ни с чем. Здесь важно не только следить за трендами и ожиданиями рынка, но и быть удачливым. Очень часто происходят совершенно непредсказуемые события, когда скромные инвесторы вдруг превращаются в гуру, вложив 100 000 долларов в актив, который за полгода подорожал в 100 раз. По мнению блогера, этот способ крайне сомнительный поскольку содержит массу рисков, ну а выигрывает всегда биржа. Что бы не происходило, вы отдаёте небольшой процент за перевод, а значит активные трейдеры теряют немалые деньги на комиссиях.

Следующая идея заключается в стейкинге. Это аналог открытия депозитного счёта в банке, когда финансовое учреждение обещает вам небольшой процент годовых. На крипторынке вам могут предложить до 50% и выше, поэтому число тех, кто предпочитает зарабатывать таким образом, велико. В данном случае стоит помнить, что очень многое зависит от направления рынка. Например, вы купили 10 монет Эфира по 2000 долларов за каждую, потратив 20 000 долларов, а после отдали их в стейкинг. Через год, когда вы решите забрать свои активы, Эфир подешевеет до 500 долларов, а значит в долларах вы лишитесь большей части своего состояния. Никакого обмана, ведь вам вернут ваши 10 монет, а к ним ещё 5 за стейкинг. Если Эфир к тому времени подорожает до 4000 долларов, то вы не только удвоите состояние за счёт роста криптовалюты, но и дополнительной прибыли в размере 50% от вложений. Если вы опасаетесь первого сценария, то стоит размещать только стейблкоины. Эта криптовалюта привязана к долларам, а значит за свои 20 000 вечнозелёных через год вы получите ровно 30 тысяч.

Ну и не стоит сбрасывать со счетов майнинг. Блогер уверен, что майнинг на видеокартах не умрёт. Даже если добыча Эфира станет недоступна, останутся другие криптовалюты, поэтому есть смысл продолжать копать. Входить в бизнес сегодня сложно, поскольку рентабельность сильно упала. Всё настолько плохо, что реальные доходы по сравнению с маем 2021 года снизились в 10 раз. Инвестировав сегодня в ферму 1 миллион рублей, вы будете получать жалкие 30 000 в месяц, а отбить вложения получится через 3 года. Это не значит, что майнинг умирает. Если у вас есть свободные деньги, вы можете стать фермером здесь и сейчас. Не переводите Эфир в стейблкоины и доллары. Покупайте Биткоины или другие монеты, которым вы доверяете, ведь есть все основания ожидать очередного роста рынка через 2-3 года.

Последний совет не для всех, ведь многие не доверяют прогнозам и опасаются потерять всё. Вполне возможно, что так и случится. Скорее всего, видеокарты будут дешеветь, а через год стоимость вашего оборудования и добытых монет будет ниже, чем текущие вложения. Кто-то скажет, что проще подкопить, а после просто купить Эфира на все деньги. Возможно, в этом есть логика, но и в майнинге она есть. Затяжная криптозима приведёт к падению доходности в долларах, а значит всё больше людей начнут покидать тонущий корабль. Прибыль в монетах увеличится, а в будущем вы сможете неплохо заработать. Всё это соответствует реальности только в том случае, если Эфир подорожает, поэтому относитесь к подобным советам здраво. Как уже было сказано в первом абзаце, никто не знает, в какую сторону двинется рынок.

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