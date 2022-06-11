Radeon 6700, информации о выходе которой никогда не было

Весной 2021 года профессия майнера была чуть ли не самой привлекательной на планете. Ворваться в мир криптовалют хотели многие, но реализовать задуманное смогли единицы. Всё дело в дороговизне видеокарт, ведь на фоне дефицита полупроводников видеокарты вначале и вовсе исчезли из продажи, а после резко подорожали. Позволить себе мощную игровую модель могли наиболее состоятельные фермеры, а геймеры чуть ли не ежедневно фиксировали рост цен на ставшие недоступными видеокарты. Сложившимся положением воспользовались производители видеокарт, у которых на складах валялись десятки тысяч старых графических чипов. Именно так в продажу поступила GeForce GT 1020, не говоря уже о GeForce GTX 3050, которая оказалась большим разочарованием для геймеров.

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Если во втором случае речь идёт о желании сэкономить, то в первом партнёры NVIDIA реинкарнировали полумёртвые графические чипы, превращая предназначавшийся для утилизации кремний в готовую продукцию. Если вы думали, что таким грешат только партнёры зелёного лагеря, то сильно ошибались. Так, в какой-то момент стало известно о появлении майнерской BC-2235, которая основывалась на совершенно новом графическом чипе. В те времена раскупали любые видеокарты, поэтому даже такое странное решение нашло отклик у любителей Эфира. Судя по всему, партия была распродана не полностью, ведь недавно в магазинах заметили необычный графический чип Radeon 6700. С виду перед нами обычная видеокарта, в привычной для фанатов AMD коробке. На ней нанесены все атрибуты, а отличить самозванку почти невозможно.

Так, у видеокарты довольно странное название, ведь производитель не только избавился до добавочного «ХТ», но и убрал привычную для видеокарт AMD приставку «RX». Порадовать геймеров решила всё та же Sapphire, а сам графический чип вызывает много вопросов. Напомним, стандартная Radeon RX 6700 XT получила 2560 потоковых процессора и 12 Гб видеопамяти, размещённой на 192-битной шине. Ну а новинка предлагает 10 Гб видеопамяти и 160-битную шину. Похоже, что перед нами сильно урезанная конфигурация, созданная из не прошедших отбраковку чипов. Что до самой видеопамяти, то здесь привычная GDDR6, работающая на скорости 16 Гбит/с.

Никакой дополнительной информации о Radeon 6700 нет, если не считать слегка заниженную тактовую частоту ядра. Очевидно, что Sapphire пытается тихо избавиться от спорных графических чипов, которые сегодня уже не интересуют даже майнеров. Нет никаких данных и о ценах, при этом всё указывает на то, что перед нами обычная коробочная версия геймерской видеокарты. Если внимательно рассмотреть упаковку, то можно увидеть не только технологии, которые поддерживает Radeon 6700, но и заметить наличие стандартных видеовыходов. Таким образом вы можете купить предназначенную для майнеров карточку и гонять на ней в игры.

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Неясно, попадёт ли такая видеокарта в российские магазины, но в будущем мы советуем вам внимательно смотреть на продукцию Sapphire. Мало ли, вдруг вы окажитесь невнимательны, и вместо стандартной Radeon RX 6700 XT, вам подбросят сомнительную Radeon 6700. Точных данных о производительности видеокарты нет. Скорее всего, она слегка уступает эталонному графическому чипу, но ни доказать, ни опровергнуть эти догадки мы не можем.