Рекомендованная цена на эталонные модели GeForce RTX 3050 стартовала с 27 тысяч рублей

Рубль продолжает укрепляться, а значит многие санкционные продукты обязательно подешевеют. Нужно помнить, что курс может рухнуть в любой момент, ведь правительство страны делает всё возможное для ослабления национальной валюты. Сегодня мы писали об этом детально, поэтому не исключено, что уже вскоре видеокарты могут подорожать. Если у вас есть лишние деньги, при этом вы уже давно ждёте скидок, то прямо сейчас есть масса выгодных предложений. Вполне возможно, что в ближайшие недели цены ещё снизятся, но даже эксперты не ожидают резкой коррекции. Всё дело в санкциях, ведь поставки осуществляются с полумёртвой логистической системой в обход запретов западных стран.

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Ну и первой на очереди будет GeForce RTX 3090. Доплатив 30 тысяч модно взять более продвинутую версию с приставкой «Ti», но с нашей точки зрения это бессмысленно. Всё дело в том, что разница между видеокартами в разрешении 4К почти отсутствует, а мощи GeForce RTX 3090 даже сейчас достаточно для любых игр. Мало того, часто получаемые 100 и больше кадров просто излишни, поскольку далеко не все видят разницу в 10-20 fsp. Palit никогда не была самым лучшим производителем видеокарт, но в данном случае у нас твёрдый середняк с огромным потенциалом. Видеокарта получила неплохую систему охлаждения и в большинстве задач не будет напрягать ваш слух неприятным шумом.

Прекрасной альтернативой может стать Radeon RX 6900 XT. Производительность здесь ниже, чем на GeForce RTX 3090, но в данном случае мы рекомендуем прислушаться к голосу разума. Смотрите: даже для разрешения 4К обе видеокарты сегодня слишком мощные. Количество кадров в секунду намного превосходит предел в 60 fps, поэтому по факту вы получаете просто цифры в синтетических тестах. Если вам важно удивить друзей, то самое время купить GeForce RTX 3090, ведь ни у кого из них нет 24 Гб видеопамяти и такого большого количества кадров в секунду в играх. Ну а если вы руководствуетесь разумом, то для вас потеря до 10% производительности с экономией в 60 тысяч рублей не станет причиной для переплаты.

С флагманов резко перемещаемся в бюджетный сегмент. Помните анонс GeForce RTX 3050 в России? Тогда официальную цену на этот графический чип установили на отметку в 27 тысяч рублей. Увы, но никто не стал продавать её за такие деньги, вместо этого мы увидели нескромные 42 000, а после и 47 тысяч рублей. Сегодня видеокарта GeForce RTX 3050 стоит всего 32 500 рублей. Получается, что в рублёвом эквиваленте цена почти вернулась в норму, вот только тогда речь шла о стоимости на эталонный графический чип с одним кулером. Именно поэтому мы сегодня можем сказать, что цена вернулась к рекомендованной. GeForce RTX 3050 легко тянет все игры в разрешении 1080р, обеспечивая максимальный уровень графических настроек.

Radeon RX 6600 даже слегка быстрее GeForce RTX 3050, но российские магазины традиционно оценивают видеокарты NVIDIA дороже. Нам кажется, что видеокарта AMD гораздо перспективнее, но у вас на этот счёт может быть своё мнение. Особенно смущает низкий уровень производительности в трассировке лучей. В то же время, по основным показателям здесь паритет как по шине, так и по количеству видеопамяти.

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Если вы хотели купить видеокарту ну очень дёшево, то берите GeForce GTX 1050 Ti. Признаемся честно, мы уже даже забыли, когда старушка стоила 16 тысяч рублей. Два года назад некоторые графические чипы можно было купить ниже 10 тысяч, но сегодня это воспринимается как информация из далёкого прошлого. Если вы играете время от времени и не претендуете на доступ к блокбастерам на максималках, то GeForce GTX 1050 Ti будет для вас оптимальным решением.