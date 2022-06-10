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Рубль продолжает укрепляться, но эксперты ожидают коррекции на фоне действий правительства РФ и ЦБ
Дорогой рубль практически не влияет на рублёвые цены в магазинах
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Уже больше месяца мы следим за укреплением курса рубля. Ситуация такова, что текущее положение вещей выгодно только импортёрам, которые наживаются на дешёвом долларе. Сравните: в феврале фирма по заготовлению рогов и копыт завозила в РФ 1000 видеокарт одной партией. Стоимость поставки составляла ровно 1 миллион долларов, поскольку 1 видеокарта обходилась в 1000 вечнозелёных. Отечественные магазины продавали геймерам и майнерам подобные изделия уже по 2000 долларов, но это уже не так важно, ведь вычислить прибыль каждого из участников данной схемы проблематично. Сегодня, когда цены на графические чипы в мире снизились, выручка импортёров стала ещё выше, вот только кроме этой переменной есть ещё и дорогой рубль. Получается, что для покупки 1 миллиона долларов в российском банке раньше импортёру нужно было отдать 75 000 000 рублей, ну а сегодня это скромные 60 миллионов. Получается, что 15 миллионов рубчиков кто-то кладёт себе в карман, и это без учёта огромных скидок на сами видеокарты.

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Если завтра рубль начнёт падать, то импортёры тут же взвинтят цены. Такое уже случалось несколько недель назад. Здесь нет никакой логики, ведь стоимость уде находящихся в продаже видеокарт не может быть привязана к новым поставкам, но все участники рынка так привыкли к сверхприбылям, что не жалеют отказываться от новых доходов. Неясно, куда эти ребята будет девать такую кучу денег. Виллу в Италии больше не купить, домик под Лондоном недоступен. Неужели начнут вкладываться в российскую экономику? Кстати, об экономике. Эксперты отмечают, что благодаря росту цен на энергоносители российский бюджет исполняется с профицитом даже в рублёвом эквиваленте, а ведь сегодня на каждый доллар бюджет теряет как минимум 10 рубчиков. Откуда взялась такая цифра, не спрашивайте, но какой-то экономист посчитал, что экспортёры сегодня получают убытки, поскольку вынуждены отдавать большую часть выручки, а национальная валюта стоит слишком дорого. Так вот, по словам этого грамотея, когда за 1 доллар будут давать 70 рублей, положение с экспортными отчислениями в бюджет стабилизируется.

Судя по всему, правительство РФ намерено снизить курс рубля, что вполне ожидаемо. Напомним, для поддержания национальной валюты были введены беспрецедентные меры, когда экспортёры вынуждены были продавать 80% долларов и евро в течение трёх рабочих дней после поступления денег на свои счета. Со временем условия становились всё мягче, а сегодня экспортёрам и вовсе разрешили продавать выручку в размере 50%, но не сразу, а по необходимости, ну а сроки будут определяться советом директоров Центробанка. Эксперты полагают, что на этом регулятор не остановится, а следом случится снижение процентной ставки. Насколько низким окажется кредитный портфель может только гадать, но есть мнение, что даже это не приведёт к резкому падению курса национальной валюты.

Аналитики напоминают, что здоровая экономика определяется соотношением экспорта, при котором между экспортом и импортом есть небольшой профицит. Сегодня в России экспорт не просто преобладает над импортом, но и превосходит его в разы. А вот это уже системная проблема, напрямую связанная с санкциями. Поскольку прямых поставок нет, а логистические каналы мертвы, приходится создавать всё с нуля. Именно поэтому в настоящее время к импортёрам относятся лояльно. Представьте себе, если начать требовать от них скидок для потребителей с отказом от сверхдоходов. Очевидно, что для многих закупка и доставка товаров связана с риском и массой сложностей. Невозможность зарабатывать и вовсе способна навредить участвующим в схеме параллельного импорта.

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Что до курса рубля, то экономисты считают, что правительство страны не исчерпало все средства влияния на национальную валюту. При этом ожидать резкого падения не стоит. Скорее всего рубль начнёт снижаться одновременно с взрывным ростом импорта, но случится это ближе к осени. Источник

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#экономика #рубль
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