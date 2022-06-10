Известно, что в 2022 году AMD выпустит новое поколение процессоров Ryzen 7000, основанное на архитектуре Zen 4. Напомним, что согласно ранним планам, эта серия должна была прийти на рынок в 2021 году, но нехватка производственных мощностей и агрессивная политика Apple привели к неутешительным результатам. Если вы уже забыли, то возник огромный потребительский спрос на смартфоны, в результате чего яблочная компания выкупила большую часть 5-нм мощностей. Оставшиеся разобрали производители чипов для смартфонов под Android, ну а красному лагерю ничего не досталось. Всё это приводит нас к одному выводу: процессоры Ryzen 7000 будут конкурировать не с Alder Lake, которые не только совершили маленькую революцию, но и отняли у AMD кепку лидера в абсолютном зачёте в настольном сегменте.
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Именно так, ведь основным конкурентом для Ryzen 7000 станет серия Raptor Lake. Недавно инсайдеры поделились с нами любопытными слухами. Есть информация о том, что прямо сейчас идёт активное тестирование инженерных образцов процессоров Intel 13-го поколения. Так вот, они смогут обойти красных в многопоточных задачах. Эксперты отмечают, что данные были получены на основании теоретических расчётов, полагающихся на тактовые частоты для каждого ядра и предварительные слухи о TDP. Якобы, разрыв небольшой, но в следующем поколении вперёд выходит именно флагман Intel. Нет никаких сомнений, что это будет Core i9-13900K. Инсайдеры уточняют, что информация носит теоретический характер, а значит в реальных задачах всё может быть с точностью до наоборот. И всё же, раз пошли такие слухи, то поколение процессоров Raptor Lake окажется достойным соперников.
Ну а пока любители фантазировать и фанаты Intel пытаются тешить себя иллюзиями о превосходстве Core i9-13900K над Ryzen 9 7950Х, представители AMD раскрыли некоторые подробности новой серии. Сообщается, что рост IPC составит до 15%, а значит нас ожидает прирост производительности до 25% на Вт в новой архитектуре Zen4 по сравнению с текущей Zen3. Одновременно с этим эксперты уверяют, что 15% рост IPC даст повышение производительности в реальных задачах до 35%. Ну а дабы мы с вами не сомневались, всё это было подтверждено тестами в Cinebench.
Судя по всему, бить по позициям Intel будут с помощью самых продвинутых технологий. AMD утверждает, что в рамках нового поколения будет использоваться не только 5-нм технологический процесс, но и 4-нм нормы. Мало того, в рамках архитектуры Zen4 нас ждёт очередное появление продуктов на базе технологий 3D V-Cache и Zen4c. Неясно, когда и какой из продуктов мы увидим. Видимо, очень многое будет зависеть от положения на рынке. Проще говоря, если в каком-то направлении синие будут теснить, то туда забросят что-то похожее на Ryzen 9 7950Х3D.
Как обычно было сказано несколько слов о более перспективных разработках. Это архитектура Zen5, основанная на 4-нм и 3-нм технологических нормах. Подробностей почти нет, если не считать обещание улучшить производительность и оптимизировать работу чипа под приложения с использованием систем искусственного интеллекта. Выйдет всё это не раньше 2024 года, а значит AMD может перейти на двухгодичный цикл выпуска новых поколений процессоров.