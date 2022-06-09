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Флагманы AMD дешевеют в РФ – Ryzen 9 5950X на 20 000р ниже рекомендованной цены на начало продаж
Ryzen 9 5900X стоит 39 тысяч рублей
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3070 Ti за 80 с началом в Регарде
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке

Пока сотни тысяч геймеров раздумывают о том, где взять деньги на новую видеокарту, есть везунчики, которые получают подобную продукцию абсолютно бесплатно. У автора данного материала есть хороший знакомый, который работает программистом на иностранную контору. Руководит всем выходец из Саратова, поэтому отношение к русскоязычным особое. Любые попытки русофобства пресекаются, а несколько диванных воинов отправили на перевоспитание в длительный отпуск за свой счёт. Но суть не в этом. Указанный выше знакомый давно хотел купить видеокарту, но всё как-то не получалось. То нет денег, то жена хочет на курорт. Словом, всё сложно. В последнее время он так утомил рассказами о дороговизне видеокарт, что руководство на 40-летие решило порадовать бедолагу. Да, в красивой коробочке прямиком из Франции к нему приехала GeForce RTX 3070 Ti.

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И что вы думаете, парень обрадовался? Нет! Он снова начал ныть по поводу того, что его система не тянет такую мощную видеокарту. К счастью, парень сообразил, что на работе об этом говорить не стоит, поэтому тихо купил себе мощный блок питания и копит деньги на новый процессор с материнской платой. Представьте себе, что к вам вот также прилетела новая суперскоростная видеокарта, а у вас старый системный блок с трудом тянет сайт Overclockers и то без турбо буста. Что же, сегодня мы рассмотрим флагманские процессоры, цены на которые продолжают снижаться.

Зажиточным геймерам предлагаем обратить внимание на Core i9-12900K. Здесь есть всё для успешного старта в самых требовательных играх на максимальных настройках графики. Обязательно учитывайте, что этот камень требует дорогую материнскую плату и оперативную память DDR5. Если у вас на всё это нет денег, то смотреть в сторону Core i9-12900K не стоит.

Экономным энтузиастам предлагаем посмотреть в сторону Ryzen 9 5950X. Производительность та же, а вот цена меньше. При этом процессор AMD обладает ощутимым плюсом, ведь он прекрасно работает даже на бюджетной материнской плате. При этом на твёрдом середняке за 150 долларов камень можно неплохо разогнать. Никакая DDR5 вам не потребуется, а за последнее время цена на Ryzen 9 5950X постоянно снижается. К примеру, сегодня он на уже на 20 тысяч рублей дешевле официально рекомендованной на момент старта продаж.

Если есть желание сэкономить, то можно купить Core i7-12700KF. Среди преимуществ значится тактовая частота 5 ГГц и огромный потенциал в играх. В продаже попадаются модели с интегрированной графикой, но мы полагаем, что владелец подобного камня может себе позволить хорошую видеокарту. На Core i7-12700KF придётся основательно потратиться. Особенно это актуально для тех, кто хочет выжать из системы максимум.

За 39 тысяч в наличии Ryzen 9 5900X. Нам кажется, что это оптимальный выбор для тех, кто несколько лет назад купил компьютер на базе процессоров Ryzen первых двух поколений. Сегодня добавив 39 тысяч, вы можете получить огромный прирост производительности. Если не верите, обращайтесь в наш материал, где есть тестирование Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 1600 с разными видеокартами. Ryzen 9 5900X дешевеет не так быстро, как старшая модель, поэтому потерял по сравнению с началом продаж всего 10 тысяч рублей.

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3080 Gigabyte Gaming сильно дешевле 3070Ti
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
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RTX 4000 в продаже за 100тр
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Ну и самым выгодным процессором для бережливых геймеров может стать Core i7-11700KF. Поскольку перед вами представитель прошлого поколения, то и материнскую плату к нему можно купить с дисконтом. Вам не понадобится дорогая оперативная память, а всё то не помешает скоростному камню с тактовой частотой 5 ГГц запускать все игры на максималках. Ну а если хотите попробовать погонять Core i7-11700KF, то придётся докупить дорогую материнскую плату. Нам кажется, что смысл экономии в данном случае заключается в том, чтобы потратить больше денег на видеокарту, ведь Core i7-11700KF способен раскрыть любой графический чип без просадок количества кадров в секунду.

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#процессоры #ryzen 9 5950x #оптимальные ценовые предложения
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